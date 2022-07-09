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科技新創大裁員，傳產人力大補血

聯合新聞網／ 遠見
圖／不少科技業如網飛宣布將裁員，反讓美國傳產有機會找到優秀人才。遠見雜誌資料照片
圖／不少科技業如網飛宣布將裁員，反讓美國傳產有機會找到優秀人才。遠見雜誌資料照片

【文．傅莞淇】

疫情陰霾尚未褪去，市場快速變化及經濟成長放緩，許多在過去兩年大幅擴張的科技公司，因而轉向削減人力。但對美國供應明顯不足的整體勞工市場來說，這反而是難得的利多。

首先，近期裁員業者不少。幣值大跌的加密貨幣新創企業如Coinbase首當其衝。在全球居家隔離期間收穫數百萬訂戶的網飛（Netflix）、居家健身器材業者派樂騰（Peloton）與雜貨快遞公司（Getir），都在今年陸續裁員。

問題出在哪？原來疫情前期，投資人對科技新創抱有樂觀預期，認為疫情有助人們加速採納新科技。科技業股價及新創公司上市數量都有亮眼表現。但隨著疫情漸退，使用者看似逐漸回歸疫前生活習慣，加上高速通膨、升息等因素，投資人信心也日漸萎靡。

市場的不確定性提升籌資難度，令新創企業承受更大壓力，但許多大型公司也正面臨人事挑戰，尤其是因疫情受惠的企業，零售巨擘沃爾瑪（Walmart）與亞馬遜（Amazon）亦在其中。

只是，科技圈裁員反讓其他產業有了接收人才的契機。非科技企業向來不易贏得科技新貴青睞，即便許多公司開出優渥薪資、調整工作文化，都未必有效。

現在情況可不同。如招聘App「Hirect」在5月啟動「MELT」計畫，為全球科技業遣散的員工配對新工作（Matching Employees Laid-Off in Tech）。行銷主任錢伯倫（William Chamberlain）表示，許多被裁的員工幾天內就能找到新工作。可能正是被非科技業搶去。

根據Layoffs.fyi統計，2022年以來，全球科技業已經資遣了約3萬5000人。光是在5月，就有1萬7000人從新創企業被裁員。但美國計算機行業協會（CompTIA）資料也顯示，全美雇主在5月貼出了超過62萬個科技職缺廣告。

《彭博》（Bloomberg）專欄作家孫康納（Conor Sen）便觀察，考量當前的經濟環境，自矽谷酷炫新創轉投銀行等傳統大企業中的科技部門，對走過科技業榮景十年、如今已邁入壯年的千禧世代來說，可能是個更安穩且誘人的選擇。

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