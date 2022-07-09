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逾3億人缺糧，國際合作確保孩子溫飽

聯合新聞網／ 遠見

【文．傅莞淇】

因疫情後需求復甦、氣候變遷及成本提升，自2020年中以來逐步上揚的糧食價格，因烏克蘭戰爭更加陡升。聯合國擔心，全球陷入嚴重糧食匱乏的人數會增加4700萬，將總數推升至3.23億人。

俄烏戰爭大幅縮減了烏克蘭得以出口的糧食數量，國際制裁也進一步擾動供應鏈、提升能源價格。不僅是農業機具運作、食品加工與包裝需要能源，生產化學肥料也需要能源，尤其是天然氣在生產氮肥中扮演要角。

肥料的高價及短缺，可能使得農民減少使用肥料，進而影響下次收成量，造成更長期的負面效應。對貧窮的糧食進口國來說，投入成本提高，也使得他們更難以透過提振國內糧食產值來因應這波危機。

畢竟，糧食並不是可以在價格走高時犧牲的消費品項。聯合國糧農組織（FAO）上半年的糧食展望（Food Outlook）報告估計，2022年全球進口糧食的金額將達到破紀錄的1.8兆美元（約新台幣54兆元）。許多倚賴進口糧食餵飽人民的國家，得付出更高的價格，卻只能購買到更少的食物。

非洲與中東是最受飢餓危機威脅的地方。例如全非人口最多的國家奈及利亞，每年消費的小麥僅有1％是本國生產，非常仰賴進口糧食。近來受乾旱所苦的索馬利亞、衣索比亞與肯亞，也正需要進口更多糧食。

食物價格上揚，有限經費能買進的糧食分量不斷縮減。世界糧食計畫署（WEP）稍早被迫削減葉門的食物配給，暫止南蘇丹部分食物援助。WEP執行主任比斯利（David Beasley）沉痛表示，「我們有數十億美元的短缺，必須決定哪些孩子有得吃、哪些孩子沒得吃，哪些孩子會死、哪些孩子能活，這是不對的。」

聯合國全球危機應變小組表示，目前糧食市場上最受影響的是小麥與植物油作物。若情況未有改善，下一個面臨供應危機的可能是稻米。世界銀行建議，國際須團結起來確保糧食貿易暢通，並扶助農民及脆弱家戶。長遠地說，也有必要推動糧食供應體系轉型，以更永續的形式支持全球人民的健康。

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