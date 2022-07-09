貨攬大亨關鍵一役，崴航曾俊鵬拚區塊鏈革新

【文．王昱翔】

他，曾是長榮、陽明的開疆業務先鋒，也是陽明危在旦夕時的關鍵引線人，更是台灣海運貨攬界大佬之一。69歲的崴航董事長曾俊鵬、44年海運人生，如何打造台灣數一數二的海運貨攬集團？

2016年，陽明海運處於危急存亡之秋，上半年慘虧84億、公司也瀕臨倒閉。當時，交通部緊急找來長榮海運前董座謝志堅，才救下懸崖邊的陽明，也傳為海運界一段佳話。

但外人不知道是，故事背後還有位低調的關鍵引線人，牽起了交通部和謝志堅：他是崴航董事長曾俊鵬。

早年，曾俊鵬待過陽明、長榮，征戰全球60多國，堪稱當時開闢航線的業務先鋒，業界人脈相當廣闊。1994年，他創辦崴航，躋身台灣貨運承攬領頭羊之一，近兩年因海運行情看好，崴航迎來大豐收。

「曾董很熱心，不只忙崴航，很多生意都有涉獵，在貨攬、船公司、客戶，都有很廣大的人緣。」謝志堅笑說。

現在，曾俊鵬還是台灣遊輪發展協會副理事長、推動台灣小遊輪產業，同時也在海洋大學教書，希望將44年海運的經歷，都用來傳承、灌溉台灣。

而他的海運起點，要回到1978年。

待過陽明、長榮，14年先鋒老將

1978年，曾俊鵬剛從海洋大學航運管理學系畢業，先後至陽明海運、立榮海運、長榮航空任職，很不巧，都碰當時公司新業務起步，頭幾年格外辛苦。

他猶記，進入陽明那年，正好遇上陽明跨足貨櫃船業務、開發美國新航線，自己便當了開路先鋒，帶隊跑遍美國各地拓荒。任職立榮海運時，則在同業殺價圍剿的困境中，親手開闢中東航線；後來又在長榮航空草創期，擔綱全球營運。

「雖然很辛苦，但這段經驗很珍貴，而且當業務接觸廣泛，全世界都有朋友，」曾俊鵬說，在陽明、長榮共14年間，他不只拓展國際觀，更交到世界各地人脈，也積累出日後創業的養份。

圖／曾俊鵬在陽明、長榮海運14年間，不只拓展國際觀，更廣結各地人脈，積累日後創業養份。圖取自Wikimedia Commons

1994年，他在朋友邀約下，夥同20多位夥伴，一同創辦貨物承攬公司崴航。貨攬就如同貨物版旅行社，雖然不買船，但能替客戶代理訂艙、報關、配送等一切運輸服務，是介於航商和客戶的中間人。

不過，縱然曾俊鵬久經沙場，他坦言，起初仍有些難敵現實挑戰，「1995年，我們認為好的時機有點過了。」一來，全球海運市況走在景氣循環下坡；二來，好的生意都被老牌貨攬業者搶光，新進者根本搶不到好生意。

儘管開局不順，但他話鋒一轉又說，「其實我們都說Never too late，如果一直覺得機會過了，裹足不前，就真的沒機會了。」

當時曾俊鵬留意到，雖然國際生意一片紅海，唯獨中國因政策封閉，鮮少國際貨代去開發，潛力豐厚。他靠著過去14年的人脈、語言優勢，1998年便找到朋友引薦切入，很快順利開發這片藍海市場，發展出亞洲航線生意。

靠強大網絡、人才，殺出紅海

崴航能快速突圍崛起，有兩大關鍵：

一、人脈網絡

曾俊鵬透露，貨攬要做國際貨運生意，得先在各國都有服務據點、當地夥伴，恰好自己過去跑遍全球60國，人脈網絡有先天優勢。

崴航進軍中國時，也以拓展網絡為第一優先，不到6年就開展出超過40個據點。然而，當時公司人手不多，又要維繫如此廣的網絡，並不輕鬆。

他記得，當時光是每年吃尾牙，到各地搏感情，險些把身子搞壞。「有一陣子，天天都在喝酒，曾經喝到掛、喝到爛醉。」

他和崴航副董，兩人一步一腳印走遍中國各地，踏出人脈軟實力。客戶見崴航竟能在封閉的中國，建構如此綿密廣泛的網絡，紛紛上門，也打響崴航的市場名聲。

二、人才

曾俊鵬認為，崴航第二個突圍關鍵在能夠留才、育才，「我最自豪一件事，1995年公司成立，最初22人團隊，到現在還有20人留在公司，靠的是企業文化。」

一來，曾俊鵬在公司建立充足的獎勵、分紅制度，「我們每月都發業績獎金，長年加總起來，不比陽明、長榮來得差。」他不諱言。

二來，則是崴航和諧共好的文化。崴航經理王幸雯觀察，曾俊鵬和員工間不大有距離感，擅協調，也樂於傳授經驗。久而久之，曾俊鵬的以身作則，也形塑出崴航的企業文化。

儘管曾俊鵬工作繁忙，依舊會撥時間去海洋大學教課、培育後進。許多學生都因此進入崴航工作，王幸雯正是一例，且一待就10多年。

海運之亂後，將投入新事業開發

28年來，崴航隨客戶增加，事業愈做愈大，還跨足空運、卡車運輸、船舶顧問等，這些佈局，也在這兩年全球物流堵塞、運價大漲之下，成功豐收。

不過曾俊鵬透露，未來崴航不易在貨攬領域大幅成長，尤其現在許多航商滿手現金，都想搶進貨攬業、分食市場。

對此，曾俊鵬先是投資千萬，發展全台第一個海運貨攬區塊鏈平台，改善過去人力作業、錯誤多的沉痾，提升貨攬毛利；其次，則考慮借重物流專業，切入電商經營，拓展新事業。

此外，曾俊鵬還趁閒暇，籌組台灣遊輪發展協會，希望推動台灣精緻化的小遊輪產業，吸引國際高端客群，帶動台灣觀光產業及就業機會。

發揮過去44年海運人脈，他積極串起國際聯盟、規劃小遊輪航線，就待台灣衛福部開放國境。

「前陣子才跟航港局說，我現在物流業務做很好，也不用靠小遊輪賺錢，這是為了台灣。」他笑說。

雖然曾俊鵬年屆69歲，預計明年退休，但他透露，退休後不會閒著，70歲後的海運人生，會留給台灣，持續奉獻遊輪產業、海運人才培育。

崴航集團

成立：1994

董事長：曾俊鵬

主要業務：海空運整合貨運服務、海運顧問服務

資本額：6000萬元

員工數：1100人

資料來源：崴航提供

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