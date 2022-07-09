小火慢燉，技嘉葉培城：先苦後甘更有成就感

【文．毛凱恩】

資深板卡廠技嘉科技，近期新事業風風火火，成為業界焦點。原來，董事長葉培城「小火慢燉」哲學，已練出火候，將燒旺技嘉未來營運。

「發展品牌很辛苦，但套句股市術語，就是短空長多，」向來低調的技嘉董事長葉培城接受《遠見》專訪，如此形容技嘉品牌路。能有底氣這麼說，正因為2021年，技嘉迎來有史以來最風光的一年。

技嘉多年來以顯示卡、主機板、伺服器為營收主力，近年受惠宅經濟、挖礦熱，加上布局多年的伺服器事業發酵，2021營收年成長44％，達到1219億元新高！淨利更跳增三倍至133億元，墊高EPS至21.01元，成績亮眼。

儘管營收規模仍落後同業華碩、微星，但技嘉手握自有品牌、優化產品組合，毛利率一路領先華碩與微星。

此外，主機板已是成熟產業，顯示卡易受加密貨幣波動影響，板卡廠目前皆大力發展新事業以分散風險。技嘉也早有準備，營收有20％是飛速成長中的伺服器事業。另外，旗下工業電腦技宸2年前也轉虧為盈，如今快速成長中。

葉培城說，伺服器事業每年至少兩位數成長，甚至有些成長達50%，有機會跟著並進，成為技嘉繼通路部門（主機板、顯卡、筆電）外的另一隻腳。

捨代工發展品牌、少量多樣，並鼓勵內部創業。葉培城經營手法迥異於台灣其他電子業。同業大開大闔，技嘉則步步為營。葉培城揭密技嘉成長心法。

心法一〉鼓勵內部創業，IT團隊也能對外戰鬥

「有機會就提案」技嘉鼓勵內部創業，由「經營策略委員會」拍板後再交各經理人主導。葉培城表示，相較於同業以投資或併購手段壯大。技嘉皆由內部發想，會辛苦些，享受的成果也不同。

像是如今年營收超過200億元的網通部門，就是22年前，由現任總經理李宜泰的3人團隊所開始。如今網通部門，2017年已經分出工業電腦廠技宸，明年將再從技嘉分割出技鋼，成為伺服器公司。

技嘉一向低調，但事實上，其少量多樣、規格完整的伺服器，已打進台積電，以及德、印、俄的一線雲端服務公司。客戶涵蓋政府、國防、車廠等應用。

技嘉曾將公司內部IT團隊，轉作開發AI人臉辨識解決方案，等於將後勤團隊移至商場前線戰鬥，孵出了技嘉子公司雲城，打入知名日本商社、東南亞連鎖藥局，營運上軌道後，IT團隊歸位，對內對外，靈活調度。

伺服器事業如今在業界能打出一片天，端賴李宜泰的大膽嘗試。

自從超微（AMD）2018年開始挑戰英特爾伺服器晶片龍頭地位，如今已奪得超過一成伺服器市占並高速成長中。這也帶旺技嘉伺服器業績，業內人士透露，技嘉在極少同業看好超微晶片的2015年底，就率先投入超微晶片伺服器研發，堪稱超前部署。

總經理李宜泰回憶，當初發展超微伺服器一度掙扎。早年技嘉曾在AMD失敗過。而且，也擔心被Intel盯上。最後，李宜泰決定「賭一把」，才有如今盛況。

葉培城指出，過去技嘉因為低調，外界誤解為「保守」，但「其實技嘉在產品技術上的投資，我不敢說大膽，但很敢於嘗試。」他補充，技嘉伺服器部門，因為持續投資新技術開發，多年耕耘，才能在2018起對集團獲利產生顯著貢獻。

心法二〉挑難走的路，先苦後甘

另一個迥異於同業之處，是技嘉不走台廠習慣的代工以及快速擴張。相比同業微星，技嘉規模小，但毛利相對高，原因就在於微星有量大但低毛利的代工單：替他牌生產板卡。

有別於同業大多鎖定代工，技嘉是台灣少數的伺服器品牌公司。葉培城舉例，幫大廠代工，會有客戶太集中或業務較難掌握的風險。技嘉對焦品牌，雖投入資源多、時間長，但擁較高毛利率，且最後能「透過自有通路，交叉銷售其他產品，可以說先苦後甘」。

先苦後甘的思惟，也可見於技嘉在車用布局「前裝市場」的布局。葉培城指出，後裝市場較容易打入，但競爭廝殺激烈。

圖／魯皓平攝

身段柔軟，幹部兩肋插刀

技嘉多角化經營。如何統領，妥善分配資源？葉培城坦言，「其實資深員工常有不同看法，」「就算我是董事長，（會議中）我也只有一票。」技嘉包含葉培城在內的五大創辦人，有著共同決策的傳統，葉培城則靠柔軟身段，溝通、領導、凝聚戰力。

這點，結識葉培城25年，曾為其下屬的精星創辦人彭朋煌看得很清楚。「他很像漢朝的劉邦，很多人願意幫他打天下，」彭朋煌指出，技嘉幾位創辦人個性不同，像柯聰源是業務高手、個性耿直，馬孟明精於研發、較為低調，葉培城則調和大家意見，也懂得塑造內部向心力。

彭朋煌另個身分是技嘉薪酬委員會委員，他透露葉培城寬以待人，「對幹部很大方」，卻嚴以律己，也是下屬願意為他兩肋插刀的原因。

業界人士則透露，過去曾有一位技嘉董事四處徵求委託書，想爭挑戰葉培城董事長大位，意圖直取經營權。

但葉培城不像一般的老闆，第一時間就想「怎麼幹掉他」，而是不撕破臉，願意包容對方，讓他繼續待在董事會，後來不但化解經營權危機，雙方還繼續合作一大段時間，業界人士直呼「他調和鼎鼐，功力真的一流」。

重整隊形，面對業界競爭

近年葉培城積極進行組織重整，發展新事業外，也增加既有產品戰力。他坦言，「技嘉系統產品（筆電為大宗）是三家公司（與華碩、微星）中最落後的。」

業界人士指出，相較於華碩主機板轉型電腦起步早，長期居於領導地位。微星則在5、6年前起靠「機海戰術」搶下電競筆電市場。反觀技嘉在電競筆電商機下，沒能拿出相應對策，績效未能搭上此班順風車顯著成長。

過去主機板、顯示卡、筆電部門各自獨立，戰力無法整合發揮，因此2018年起，葉培城陸續將上述三個部門陸續合併，「有看到一些進步，但仍得加強。」

不過，面對今年下半年電子業供需反轉的疑慮，葉培城倒不悲觀，甚至認為新事業的價值，反而更在景氣降溫下，能夠被體現出來。「（景氣）沒像外界想像這麼糟」，他指出，技嘉仍繼續成長，尤其伺服器。

葉培城這套被業界形容「小火慢燉、厚積薄發」的經營哲學，如今已煉出火候：有穩紮穩打經營的品牌，也有不斷成長的新事業，近年更整合、分割組織並進，重整隊形面對未來機會與挑戰。

回顧36年來，沉潛再躍起，「雖然過程辛苦，但當機會來了，能夠享受獲利，會是很值得，也很有成就感，」葉培城這下了註解。

技嘉小檔案

▌成立：1986年

▌董事長：葉培城

▌總經理：李宜泰

▌主力產品：顯示卡、主機板、伺服器

▌2021營運概況：營收1219億、毛利率24.3%，EPS21.01元

技嘉內部創業，新事業齊發

新事業／設立時間／營運概況

▌技鋼／2023／前身為技嘉網通部門，預計2023年起從技嘉分割。提供各類伺服器、儲存器

▌技宸／2017／前身為技嘉網通部門。提供工業電腦與人工智慧物聯網產品

▌百事益／2006／前身為技嘉客服中心與維修服務部門，提供各類維修服務

▌雲城／2015／前期打造員工購物平台，近年轉向開發人臉辨識應用方案

▌技嘉車用電子部門／2018／開發車用控制器

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