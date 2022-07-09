電池「聖杯」在台灣？從躲棉被痛哭到跑贏全球？輝能CEO第一手告白

【文．林鳳琪】

電動車浪潮驅動下，能量密度更高、更安全的固態電池，儼然是各大電動車廠競逐的「聖杯」。

而今，聖杯可望在台灣問世！地點，就在距離台北不到一小時車程的桃園觀音工業區。

最快，今年底，這裡將迎來全球第一條全自動，產能達3GWh的固態電池生產線。

催生者，就是今年初，甫獲賓士母公司戴姆勒（Daimler）集團看中，不但簽約共同開發，更進一步投資入股，取得一席董事的輝能科技。

事實上，戴姆勒上門前，2021年輝能就已擄獲軟銀中國與丹豐、春華資本，獲3.26億美元投資。

輝能究竟有何能耐？竟讓全球汽車龍頭與創投大咖們，捧著現金主動上門「求親」，搶著要當戰略合作伙伴？

要想進入傳說中，掌握固態電池關鍵技術的輝能，得先突破重重安檢；待所有可能洩密的「鏡頭」全貼上封條後，穿過廠房長廊，傳說中的「聖杯」現身。

會議桌上，僅0.38公釐，薄如紙片可彎曲的軟板鋰陶瓷電池，毫不費勁地點亮電燈泡；體積小、依然有高能量密度；但，如何克服傳統電池易爆的安全性疑慮？

圖／輝能執行長楊思枏手上薄如紙片可彎曲的軟板鋰陶瓷電池。張智傑攝

拿起剪刀，輝能執行長楊思枏先是使勁敲打電池，突然「刷～」一下，無預警剪開電池，「即使用力撞擊、刺穿，也不會冒出一點火花；裡面也沒有液體，」楊思枏強調。輝能突破固態電池兩大技術挑戰，以固態電解質取代液態電解液，克服鋰電池不穩定與特性，僅是入門基本。

要讓龍頭車廠與資本大咖主動求親，最重要的關鍵是，這顆電池不只是實驗室裡的研發原形，而是能克服量產與良率挑戰，「我們電芯的良率已到99％，」楊思枏透露，輝能跑贏全球的最重要的關鍵。

事實上，為了這一天，輝能早已經準備了10多年。

祖父開設成衣紡織廠，父親創辦磁磚事業，楊思枏血液裡，有著家族勇於開創的基因。

身為家中獨子，父親對楊思枏有著特別期待，好比說，楊思枏想買什麼，一律得寫「計畫書」申請。從小好學不服輸的楊思枏也沒讓家裡失望，建中、台大、台大材化所，堪稱學霸。

畢業後，楊思枏進入「台灣超能源」，也開啟他與電池的不解之緣。廣達等科技大廠投資的台灣超能源，曾是台灣自主開發電芯的希望與一顆閃亮的新星，可惜2003年不敵SARS衝擊倒閉。

楊思枏輾轉在LCD與印刷電路板大廠歷練後，決定創業。2006年，輝能在桃園誕生，初期鎖定消費性電子產品電池市場。

輝能剛成立，就以一款固態電池打造的HTC One max充電手機殼一炮而紅。買HTC One max的人，都會加價25美元添購輝能開發的充電手機殼。

雖然最終HTC One max全球僅售出3萬多台，輝能沒有因為手機打開固態電池市場坦途；但薄薄一片可彎曲的「鋰陶瓷電池」，竟讓楊思枏與團隊意外跨足電動車，並在多年後，成了車用電池界的聖杯。

手機市場受挫後，輝能積極另闢固態電池活路。舉凡聯網頂級信用卡、軍用通訊穿戴裝置等，卻受限市場小眾，一路艱辛。

直至2012年，車廠主動上門談合作，賓士母公司戴姆勒就在其中。原來，可充電機殼在亞馬遜上架販售時，意外吸引當時積極開發電動車用電池的車廠研發人員，買回去逆向拆解研究。

楊思枏印象深刻，董事會第一時間拍板，轉進技術更難，且尚未成熟的車用市場。「這是輝能轉型最關鍵的決定，」畢竟車用電池廠屬重資本資出，任何閃失都將重傷輝能。

薄薄一片固態電池，對於用電量不高的消費性電子產品，已很足夠，但要用來驅動電動車，還得能快充快放，卻是難如上天的挑戰。好不容易，實驗室開發出能快速堆疊電芯的模組，沒想到，單片不良率低於一成，堆疊成車用功率，不良率竟也跟著等比加乘放大。

「良率不到七成，別說量產，連上路都有風險。」眼看資金即將燒光，卻遲遲看不到技術突破的曙光。楊思枏想起，曾有頂尖同業，堅持十多年，最終沒能挺過，成了沙灘上被蒸發的浪花。

有一陣子，楊思枏幾乎夜夜失眠，一個人躲在棉被裡痛哭。他回憶，幸有父親與家人力挺，輝能才能走過那段苦不堪言的撞期期。

2017年，輝能逐步克服良率，做出全球第一顆能量產的固態電池。就剩下最後一哩路，上路驗證，取得實戰成績。

鎖定發展電動車最積極的歐洲與中國市場，輝能同步展開布局，一方面與龍頭車廠合作，一方面積極透過引進關鍵策略伙伴，例如2021年，軟銀、丹豐資本等投資3.65億美元。

隔年，2022年初，賓士大手筆投資，並取得輝能一席董事。賓士董事會成員、負責研發和採購的技術長Markus Schäfer表示：「我們相信，續航力和電池效率是純電動車的新行業標準。固態電池技術有助於減少電池的體積和重量，這便是我們與輝能科技合作的原因，以確保賓士繼續在汽車領域取得新的突破—而我們的顧客也能因此受惠。」

工研院推估，2021年全球鋰電池需求量為303GWh，2030年將增加四倍，超越1200GWh。但受限目前主流鋰電池技術的能量密度已逼近300Wh／kg之物理極限。

工研院材化所組長陳金銘表示，業界正全力發展能量密度可達500Wh／kg的固態電池。例如福斯投資美國固態電池新創QuantumScape， BMW攜手Solid Power。

輝能也沒閒著，除了台灣，也積極佈局海外。楊思枏透露，未來將以台灣為研發與關鍵材料的核心，若找到合適的海外伙伴，不排除到海外佈局。

輝能小檔案

▌成立：2006年

▌執行長：楊思枏

▌資本額：3.66億元

▌主要業務：固態電池

▌主要股東：丹豐資本、軟銀中國、Mercedes-Benz、韓國浦項制鐵控股

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