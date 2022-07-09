國際化╳獨家化 中山大學逆轉劣勢竄起

【文．謝明彧】

中山大學雖是頂大之中最年輕，但近年來主打兩大策略，走出自己的路。校長鄭英耀認為，長期深耕城市發展、產業進階，搭配國家政策推動，中山逆轉劣勢水到渠成。

位於高雄西子灣邊的中山大學，可說是去年至今，能見度最高的國立頂大之一。

教育部四大國家級政策全拿，商管領域成立國際金融學院、人文領域獲選雙語標竿大學、理工領域成立半導體學院、生醫領域成立後醫系，羨煞各所大學校長，在《遠見》今年大學排行榜中，中山不僅重回綜合大學前五強，校長互評調查中，也從22名一躍到第七名，成為最大黑馬之一。

「中山在這波高教浪頭上，原本的劣勢轉變成了優勢！」面對中山去年傑出表現，校長鄭英耀笑著說。

最年輕的國立頂大，規模小對傳統評量不利

中山是南台灣重要頂大，但相對臺成清交，年紀輕（1980年才成立）、規模小，在過往以學術論文為唯一大學評量指標的年代，顯得非常不利。

鄭英耀舉例，中山專任教師人數為500多人，而臺大就有超過2000人，「中山就算每位老師一年發表三篇國際論文，合起來也才1500篇，臺大只要一位老師發一篇，總數就已經直接就超越中山。」加上產業發展長期重北輕南，都讓中山過往爭取一些科研相關經費時，吃了先天的虧。

「中山也沒有要變成另一所台大，先天條件不同，那就走出自己的路！」鄭英耀2019年與所有高階主管訂出「中山2030年校務計畫」，對未來中山做出明確定位：「國際型的頂尖研究型大學」。

而這也帶出推動中山的兩大推升策略：「國際化」「獨家化」。

策略1：廣招外師提高國際化，接軌雙語人才

近年很多大學國際化作法是設立國際學院，廣招海外學生，「但中山反向思考，台灣高教的國際化，不應只是為國外培養人才，應該優先培養台灣自己的人才，」鄭英耀推動每個學院都有外加10％的外籍師資名額，讓更多人在中山就有全英文上課的機會。

這件事看起來簡單，卻很不容易。 國立大學因為教師員額的受限，通常有人退休，才會再補上一位新老師。中山盤點過財務結構之後，還有新增100位老師的空間，「中山承擔得起這10％的師資增加，就鎖定外師，拓展中山每個學院的國際化能量。」

在此同時，中山進一步鼓勵大學部將部分班級直接轉型為全英班。 中山的電機系和化學系，原本都有兩班，就將其中一班直接改為全英班。 一開始，中山也忐忑這樣的作法，學生是否能接受？然後嘗試下來，不僅全英班的入學分數更高過於中文班，教學滿意度調查，全英班也比中文班更高。

當去年教育部正式推動「雙語國家」政策時，已經準備好的中山，順理成章地獲選為全國四所雙語標竿大學之一。

策略2：打造區域獨家或第一，等待政策時機

「或許有些領域，中山還是無法和資源最豐厚的北部比，但一直都是南台灣的第一或獨家，」鄭英耀舉例，中山管理學院不僅是南部第一所開辦EMBA，也是全國第一所通過國際AACSB認證，唯一連續六年獲選為Financial Times全球百大管理學院。

又或者，近年熱門的第三代半導體材料「碳化矽」，中山晶體研究中心是國內唯一具備生產6至8吋晶圓設備的研究中心。

鄭英耀強調，中山不管商管、科技、海洋、生物等領域，都是全國二∼五名、也是南台灣第一，只是過往在重北輕南下被忽略了。

隨著政府近年大力推動南北平衡，當許多重點計畫都轉向南台灣布局時，中山自然就成為最佳人選。

例如，去年教育部宣布成立國家級的國際金融研究學院，北部選擇傳統商管名校政大，中山就成為當仁不讓的南部首選；去年討論得沸沸揚揚的國家級半導體學院，首波由臺成清交獲選成立後，第二波第一家通過的，就是中山。

鄭英耀強調，把人才培育當做中山責無旁貸的責任，持續思考怎麼結合自身科研能量，去對應南台灣的城市發展或產業進階，長期深耕後，「當某天國家的政策來臨，一切只是水到渠成。」

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