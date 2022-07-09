新職涯交鋒〉有收入還能改變世界，誰說工作不酷？

【文．白育綸】

「錢多、事少、離家近」還是你心中選工作的唯一標準嗎？對滿手職缺的年輕世代而言，好工作的定義，正在悄悄鬆動、質變。疫情後，YOLO（You Only Live Once），即「你只能活一次」的氛圍，瀰漫在全球職場新鮮人之間。

正因為「只能活一次」，沒有顧忌，工作帶來的「意義」甚至是樂趣，就顯得格外重要。無論是有機會享受「成名15分鐘」的自媒體，還是為環境永續盡一份心力的「綠領」職缺，連建造火箭、飛向太空，都成了年輕人職涯的選項之一。

《遠見》本次聚集三位30歲左右、從事新興職業的職人：白龍（本名白浩宇）、呂紹榕、吳炳翰。他們所學、所擁有的技能，皆足以成為職場裡炙手可熱的人才，卻都走進了新興、非典型的產業或職位。

31歲的YouTuber白龍，經營推廣純素飲食的影音頻道《夠維根Go Vegan》已經七年，獲得17.4萬人訂閱、2376萬人次觀看。他在大四時，以動畫〈五分鐘告訴你什麼是純素〉一戰成名，成為台灣第一個以素食為主題的YouTuber。

擁有台藝大多媒體動畫藝術碩士的白龍，對腳本、剪輯這些影音創作者必備的技能，本就不陌生，更從大學開始，就靠著接各式各樣的設計、拍攝案，賺進生活費。但他心裡掛念的，始終是素食能怎麼被推廣，而不是獲得多少收入。

「如果有一天，YouTuber的收入不足以支應生活，我大概還是會在工作之餘，做我現在做的事情，」白龍說。理念，是他與一般分享生活的Vlog頻道、搞笑頻道，最大的區別。

27歲的呂紹榕，在科技部支持的「前瞻火箭研究中心（ARRC）」擔任整合資訊系統的工程師。他在ARRC三年來，只有一個目標，就是這個如「登天」般難的任務──他們真的是要登天，讓台灣有能力將衛星發射到離地百公里的卡門線外。

畢業於交大資工所的呂紹榕，也曾到科技金童翟本喬創立的和沛、KKOBX工作，但他終究沒像同學們，到那些薪資誘人的半導體公司，反而選擇在烈日下、嘈雜的鐵工廠旁，跟著學生團隊完成飛行前，每一項繁瑣的檢查。

26歲的吳炳翰，三年前自台大化工所畢業後，雖然選擇到相對傳統、員工人數上千人的大企業工作，但隸屬於台泥旗下台泥資訊新成立的減碳系統部，恰逢減碳議題襲來，碳管理師冷灶翻身，他的技能被公司重用，且永遠都在學習新知。

從小我的角度看，吳炳翰坦言，儘管大公司上班必須西裝革履、朝九晚五，卻因為不必輪班、待遇不俗，且職位前景可期，對他而言，是挺好的選擇。此外，與環保、社會關懷相關的工作，雖非他一開始初衷，但相較於產線上的工作，「知道自己對環境，好像真的有一些微小的貢獻，其實感覺還是很棒。」他說。

他們三人代表的世代，享受著逆來順受的五、六級生，在資本社會攢下的富饒與多元，有餘裕追逐屬於他們的「詩和遠方」，更勇於挑戰現狀。這是一群不願被「單一」定義的新世代。透過他們的視角，我們也可以重新思考職場的真諦。以下則是《遠見》採訪三人的精華摘要：

拍片說故事、引起共鳴，我樂在其中

《遠見雜誌》問（以下簡稱問）：為什麼會選擇這個工作？考量是什麼？工作的內容大概是什麼？

白龍（以下簡稱白）：有很多人問我：「怎麼成為一個YouTuber？」我都會回，你想對觀眾說的是什麼？當初在網路上，看了一場推廣純素飲食的演講，那些動物實在太痛苦！吃了一輩子雞排配珍奶的我，馬上改成植物性飲食，連奶、蛋都不吃。

那場兩小時的演講，我傳給身邊的人，但影片太長，根本沒人要看。於是，我當時就花了兩個月，把演講變成五分鐘輕鬆的動畫，有20幾萬流量。素食營養學會看到後，來談合作，做了五、六支影片，因為有收入，就讓頻道經營下去。

後來拍動畫太慢，我們開始拍餐廳探點、開箱素食，工作還包含要想腳本、跟業主對談，這些對我來說都只是手段，希望大家認識植物性飲食，才是真正的目的。

圖／白龍經營《夠維根Go Vegan》頻道七年，他在大四時，以動畫〈五分鐘告訴你什麼是純素〉一戰成名，成為台灣第一個以素食為主題的YouTuber。蘇義傑攝

另一方面，這樣說故事的方式，我是樂在其中、吸引共鳴。以前高中用智障型手機，就已經把跟同學玩的影片剪出來，上傳「無名小站」，現在想來，做這行好像是註定。

為了找「生活」，棄半導體投入傳產

吳炳翰（以下簡稱吳）：對化工所的我們來說，台泥、台塑這些產業當然是聽過的，但半導體崛起有很強的磁吸效應，去一趟竹科，可以直接開同學會。黃光蝕刻、光罩，只要有半導體產線的地方，就需要化工人，但我也清楚，選擇那樣的工作，沒什麼生活，於是就把傳產擺第一。

回頭看，我身邊的同事，基本上是化工、環工背景的人，但2018、2019年剛要入行時，壓根兒沒想到，減碳人才成為主流。我現在的工作，便是順應新部門成立才開出，我是找「生活」，但真的不是跟流行。

我們公司負責提供各種資源，像MIS，服務台泥集團的各個企業。我最主要做，是用資訊、數據，來協助公司做碳排放的管理。

圖／吳炳翰畢業後進入相對傳統的大企業，但隸屬於台泥旗下台泥資訊新成立的減碳系統部，恰逢減碳議題夯，碳管理師冷灶翻身，他的技能被公司重用。黃菁慧攝

工廠端當然有廠務會有第一手的數據，但因公司特別重視環境議題，而有專責單位，蒐集、統籌工廠盤查出來的結果，我們也跟第三方顧問協作，為台泥擬定全盤的減碳計畫。

錢可以再賺，工作有趣比較重要

呂紹榕（以下簡稱呂）：每次總是要澄清一下，我們不是在試射飛彈（笑）。快畢業時，身邊的同學，清一色都去IC設計公司，我當時只想說這是個有趣的工作邀約，至於薪水，沒什麼好談，跟業界沒得比，大概就是科技部計畫的標準。

但最重要的，這是一個有趣的工作，或許這也是唯一重要的。錢永遠可以再賺，更何況我才30歲不到。

對許多國家來說，火箭是一種機敏的科技，只有那國的公民才能參與當地的火箭計畫，這正是最珍貴的地方。

ARRC裡面，有動力、電力，或是像我這樣的資工背景，寫程式的成員，我們其實就像一個工匠，為了要做別人覺得好用的工具，幫助他們完成任務，就像手機裡面的軟體，做相機的App，也要一定程度地了解光學專業。

在ARRC比較特別的，是除了串接火箭上的感測器、搜集資料，比起幾年前探空火箭只需要飛上去，這一代火箭因為要做到「導控」，讓衛星飛到特定的軌道，涉及很多運算跟控制閥件，需要我的技能。

圖／呂紹榕在ARRC工作三年來，只有一個目標，就是讓台灣有能力將衛星發射到離地百公里的卡門線外。陳之俊攝

10分鐘的影片，要花20個小時後製

問：你們工作中有哪些有趣、困難，以及有成就感的地方？

白：大家看到YouTuber開心拍片，那是表面，最累的是瑣碎的後製，剪接、上字卡、特效、輸出，像我們一支10分鐘的影片，要花整整20個小時後製。

但每次看到影片下面有人留言：「我是吃葷的，不過我看了你們的影片，會想吃那家素食餐廳，」其實，只要有任何一個人，因為我的影片而多吃一餐素食，就是支持我繼續做下去的動力，也是我成就的來源。

當然，相對的，有時候也會有留言想要來吵架，以前會很在意，但現在我更注重數據。而且很有趣，不只要看流量，要看有多少人因為你這支影片訂閱你的頻道。我曾經拍了一支流量超高，卻造成很多退訂的影片，就像很多爆紅的人是曇花一現，這不是我們想要的。

直到現在，我都還在試錯，挫折難免，但如果因為一兩次流量低就覺得失敗，可能很快就做不下去。

吳：與其說成就感，主要還是能不能學到東西。不一定局限在學到一個很酷的冷知識，或是可以拿去下一份工作、產業的技能，比較像是我知道自己在哪一個領域不足、沒接觸過，而我現在有機會去接觸，我永遠樂於挑戰新的、未知的東西。

我所在的ESG相關部門，不是傳統組織架構裡的單位，任務也很新，所以有上面的支持，顯得格外重要。去年有一個大案子，我要負責跟公司的董事報告，後來他們給予肯定，那是第一次覺得我在做的案子，真的被高層重視了。

目標一直很單純，就是把火箭射到太空

呂：努力了那麼久，毫無疑問，最感動的，是看見火箭飛起來的那一刻！分散到這三年，每個測試都有的milestone（里程碑），如果說這個工作的「社會影響力」，還真是不敢當，但我真正在意的是，我是不是只是一個螺絲釘，我的意見是不是能被團隊、不同職能的人傾聽，進而影響整個專案的走向。

但另一方面，也不代表我要「不可取代」，專案管理有一個理論，叫巴士因子（Bus Factor），直白的定義就是，你如果在巴士上被撞死，你的專案還能不能繼續下去。我不想有一天，如果我離開了，同樣都為這個目標努力過，反而成為那個「路障」。

而我們這邊也不太會有勾心鬥角、政治的問題，因為我們目標一直很單純，就是希望把火箭射到太空。所以討論事情時，能就事論事，加上大家都年輕，不太有科層體制，有問題就提出來，如果做錯，就一起找出來，改正就是。

與三年前相比，我有更多跨領域的能力，這是挑戰，但克服了之後也更有成就感。

看更多遠見雜誌文章：



外商加碼、遠距工作、薪資上調，台灣人才超搶手！



企業如何搶才、留才？光給高薪還不夠，組織文化更加分



新職人對談〉跨域自學、樂在挑戰，躋身搶手人才起手式