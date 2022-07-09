新職人對談〉跨域自學、樂在挑戰，躋身搶手人才起手式

【文．毛凱恩】

有膽識與能力跨領域學習，是在職場發光發熱的不變真理，尤其在環境變動快速的當下，更成為搶手人才的必備技能。《遠見》本次邀請20、30、40世代的三位世代搶手人才：范旭承、陳秀嘉、曾博昇進行對談，分享彼此對職涯中不斷跨領域挑戰自己的看法。

范旭承現年25歲，就讀台大社會系時創立自媒體「吃貨台大」，獲選新創加速器AppWorks，畢業前再度共同創立「瓦特先生」，挑戰沒人試過的「再生能源售電業」。

范旭承從被誤認為「來騙錢的」，吞下各種挫折與誤解，終於賣出台灣第一度綠電，寫下台灣再生能源史里程碑。其後，瓦特先生被太陽能電廠集團收購，他則被知名離岸風電業者延攬為分析師。

32歲的陳秀嘉熱愛社會學，畢業於東吳社會系、政大社會所。但與其他同學不同的是，陳秀嘉積極跨域學習，大學時選修商管課程，研究所則勤練程式能力。

如今，她發揮社會學訓練的空間、人口學專長，加上扎實的資料分析能力，變身成為LINE TAXI數據策略經理。

特別的是，她也在工作之餘，經營「Alyssa社會學半路出家資料科學」等自媒體，分享職涯、生產力工具、資料科學、女性職涯等內容，激勵讀者在職場中實踐價值。

43歲的曾博昇，是資誠數位長暨全球稅務服務主持會計師。畢業於東吳會計系、政大會計研究所，26歲進入資誠，29歲派任荷蘭辦公室，36歲成為資誠最年輕合夥人會計師。沒有資訊背景的他，更在40歲時接下資誠數位長，帶領公司數位轉型。

他沒離開過資誠，堅信把一份工作做到極致的價值，但勇於跨域、轉換角色的他，覺得自己17年來，都在同一家公司「不斷在內部創業」。

他們三人，靠著專業與熱情，在職場取得成就。但讓他們成為搶手人才的原因，是他們樂於接受挑戰，甚至將挑戰視為「有趣、好玩、自我實現」，這種勇於開創的冒險精神，在這個變動劇烈的時代，成為最可靠的特質。

范旭承非相關背景出身，但研讀國內外綠電規範，並靠動手實踐成為專家；陳秀嘉就學時，甚至是出社會下班後，仍研讀程式語言，一步步磨出硬實力；曾博昇擔任數位長，跨界重新學習，以新工具協助會計流程，推動3000人的資誠數位轉型。

三人將經歷當磨練，將「學習」視為「技能」，寫下自己成為搶手人才的故事。以下是《遠見》邀請三人對談的精華摘要：

過去工作中，哪件事影響最大？

《遠見雜誌》問（以下簡稱問）：請問你的職涯發展脈絡為何？過程中帶給你重大影響的時刻為何？

曾博昇（以下簡稱曾）：我是資誠國際稅務及移轉訂價負責的合夥人。進入資誠17年，期間派到荷蘭工作三年半，那裡工作方式很不一樣，我曾按照台灣的習慣，顧問案結束之後才跟客戶收費，結果荷蘭是兩週結一次帳，主管問我為什麼沒開帳單？直說「你這樣一直花我的錢，可以滾回台灣了。」後來我也拚命跑生意，讓我每兩週都能開出帳單，並且學荷蘭文，來融入當地。

後來我回台灣服務大型客戶，三年前開始擔任資誠數位長，推進數位轉型。我曾問主管，我沒有數位背景，為什麼是我？他跟我說，大部分人有慣性，但我願意去碰新的東西。

我想，這可能因為我專攻國際稅務，各國規定推陳出新，工作上每件事情，對我來說，都是新的。

圖／43歲的曾博昇，是資誠數位長暨全球稅務服務主持會計師。沒有資訊背景的他，在40歲時接下資誠數位長，帶領公司數位轉型。張智傑攝

陳秀嘉（以下簡稱陳）：我在LINE TAXI擔任數據策略經理，原本是社會學背景，程式語言都是自學而來。為了增強專業技能，我剛畢業的時候，6點下班，7點就跟朋友組讀書會學習程式語言，一步一步把技能補上。

後來我到一家航空公司擔任資料倉儲，也曾因緣際會到廣東的一家月子中心擔任營運總監，現在則加入LINE TAXI，透過分析數據，理解人與空間的關聯，提出解決方案。

我一週大約花20％時間，協助業務單位做例行報表觀察，另外50％時間，針對專案進行腦力激盪，剩下30％，則會組織一個長期的讀書會，提升各部門數位能力。

范旭承（以下簡稱范）：我在念台大社會系大三那年，跟幾個朋友創立售電公司「瓦特先生」。

當時電業法修法，除了台電，其他人也能賣電，我們覺得綠電售電在台灣是滿初期的階段，如果能推一把，會非常有成就感，所以就創業了。

但因為過去沒人做過，我們在申請買、賣電時，都遇到質疑，推銷時還被問「你是不是想要來騙我的錢？」後來花了很久時間，才找到前面兩個客戶。當我真的賣出全台灣第一度綠電時，覺得自己死而無憾了。

去年，我們把瓦特先生賣給太陽能開發業者，創業團隊決定到不同的能源產業發展，我則在離岸風電公司擔任分析師。

遇到挫折，怎麼挺過難關？

問：你們工作中有哪些有趣、困難，以及有成就感的地方？

范：之前創業時，挨家挨戶向小商家兜售綠電，跑了幾百家，才發現這些客戶資格不符：用電量要達一定等級，才能購買綠電。

我們沒讀通法規，全部白費了，那時真的想放棄，覺得自己能力不夠，產業水又太深。直到終於賣出綠電，感覺好像做一件好事，做出一點貢獻，這種感覺很好。

圖／25歲的范旭承，大學畢業前共同創立「瓦特先生」，賣出台灣第一度綠電，寫下台灣再生能源史里程碑。張智傑攝

曾：我覺得有趣跟困難是一體兩面，它困難，所以有趣。

例如，客戶要到全球各地投資，我們必須在高度時間壓力下完成給客戶的可行方案，所以曾在除夕夜開了三、四個小時會議，全家都在等我吃年夜飯。

但最終與客戶一起解決問題，那種一起打拚、互相信任的感覺，很有成就感。

其實，工作隨時都很挫折，大部分的人會怨天尤人，但事實上，你沒有辦法改變除了自己以外的事，只能調整自己的想法或做事方法。

陳：我也覺得有趣與困難是一體兩面。我們舉辦過資料分析讀書會，給不同部門參與，這有難度。因為必須準備所有人都看得懂的教材，引起興趣，並讓大家學到東西。

所以，每當有人說「你看看這個報表，這樣打幾分？」感覺幫助到別人，是很有成就感的一刻。

考慮跳槽時，最重視哪些條件？

問：你們都是市場上的搶手人才，如何選擇工作？

范：這個產業很新，有實務經驗的不多。我們四位創辦人離開瓦特先生後，一連接了兩天的工作邀請電話。

台灣土地很小，不像澳洲有整片沙漠可以蓋太陽能板，只能運用海上資源發展離岸風電。這是台灣未來能源藍圖中非常重要的一塊，加上這份工作能發揮售電專長，符合我的期待。

陳：主要考慮個人成長、公司的氛圍，以及產業本身。LINE TAXI符合我有興趣的人口、空間主題，也有重視數據、不怕試錯的文化，滿符合我的期待。

曾：就我來講，父親在中科院一輩子，母親在三峽國中做到退休，受到父母影響，我有個觀念：想把一個工作做到極致。我比較沒有考慮轉職，因為一直都有不同的使命跟角色讓我去突破。

問：你們覺得工作成功的定義是什麼？

曾：第一，是做到你不確定可不可以做到的事情。第二則是在工作、家庭、健康都圓滿，一種平衡式的成功。

陳：我在求學時比較沒有自信，遇到不少貴人，才有今天的我，所以，工作時也花很大一部分時間做mentor（導師），給予部屬自信，是我認為的成功。另外，工作與家庭都能有成就，維持平衡。

圖／32歲的陳秀嘉發揮社會學訓練的空間、人口學專長，加上扎實的資料分析能力，變身成為LINE TAXI數據策略經理。張智傑攝

范：我覺得成功，是有天我已是爺爺或爸爸，可以很驕傲跟孩子或孫子說，我以前做了什麼事情。

如何提升競爭力，擺脫「哀怨一族」？

問：有沒有什麼能鼓勵大家保持競爭力的建議？

曾：不要看短線報酬，而是看長線，看你想達成的目的。我畢業時若到金融體系，薪水是資誠兩倍，但那不是我想要的，不看短期報酬，專注於最大化學習，等到你統統學起來、累積實力後，報酬只是順帶的，自然會達成。

陳：我常收到想跨域的朋友詢問，我會說擇你所愛，不要設限，跨域常會遇到冒牌者效應，但要堅信想走的路，好好學習，並達成目標。

或者說，愛你所擇。有時聽到學生說「這個科系是我爸媽叫我選」，所以沒有好好學，但離開校園後，學習變得非常昂貴，如果你已經選擇了，就愛你所擇，試著去喜歡你已經選的東西。

范：我覺得不要害怕改變現狀。不管是大環境或自己。我們一開始創立售電公司，雖然沒人做過，但也讓我們變成獨特的角色。

家人、朋友沒有人聽得懂我在做什麼工作。但，也是因為我們打破現狀，才會有新市場跑出來。

社會不斷地在改變，包括博昇在做的數位轉型，也都是突破體制，而這樣做，就是創造更好未來的必經之路。

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