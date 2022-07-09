大缺工迎來加薪潮，台灣人才能擺脫便宜宿命？

【文．羅之盈】

台灣人才哪裡好？長期以來，總是擺脫不了「便宜論」的宿命，這波搶才大作戰，雖然來得又急又猛，但在「價量原則」之下，也迎來難得一見的「加薪潮」。只不過，要徹底擺脫便宜宿命，還有很多事情要做。

「台灣人的薪資水準，在2000年之後，基本是不動的，雖然看起來好像每年有調高一點，但扣掉物價上漲，大概也就不算有調了，」前科技部長陳良基直率地說。

任教台大電機系多年的他，心疼年輕人長期以來「能力與酬勞」不匹配，所以，面對這波人才荒風暴，陳良基反倒持正面態度，「年輕人的薪資總算可以漲上去了。」

根據104人力銀行數據，職場新鮮人起薪，長期在新台幣2.9萬∼3.1萬元之間徘徊，平緩的像是了無生氣的心電圖，直到2022年，總算出現難得一見的「成長突波」，5月達到歷史高點3.58萬元。

圖／羅之盈整理

科技業搶人，帶動上市櫃企業加薪上看10％

若從人才荒缺口較大的科技業來看，台積電為了扣緊員工，今年大部分員工加薪5∼10％，幅度大幅高於往年的3∼5％水準，引發同業連鎖效應，微控制器（MCU）廠九齊科技上調27.5％、LED驅動IC廠聚積上調20％，電子業上中下游加薪訊息此起彼落，每家都怕因為「錢沒給夠」，員工「擇他木而棲」。

受科技業拉動，傳產、機電、水泥、鋼鐵、生技等產業，紛紛宣告調薪。據公開資訊觀測站資料，今年共有超過30家上市櫃企業，加薪幅度高達10％以上。

「科技產業大約還有十年榮景，也是人才的十年榮景，這波動能至少五年可以看到整體效應，」對產業脈動理解深刻的陳良基，一面樂觀看待影響，也同時務實地指出調漲之後，該留意的事。

「薪資漲上去了，但大家不能就此放鬆，能力提升才是重點，」陳良基分析，如果年輕人的能力與過去差不多，也就只能接續以前的工作，繼續領前人的薪水，再怎麼往上調，也不會多，必須創造新能力，才能創造新價值，「薪資是現實的，我產生的價值，就等於我的價格。」

根據國發會產業人口數預測，十大產業人口占比，變化不大。2030年製造業從業人口仍為28％，其次為批發及零售業（14.9％），前兩項占比都略有下降；占比增加的，則是總量排名第三的住宿及餐飲業（7.4％），接續為營建工程業（7％）、其他服務業（6.8％）。

科技業搶人，帶動上市櫃企業加薪上看10％

預測模型在2021∼2030年平均每年經濟成長率為3％的假設下，考量數位科技帶來的生產力提升效益，國發會預估整體最終人力需求，2030年產業需求人數約為1302.5萬人。

比對另一項國發會數據，2030年台灣工作年齡人口（15∼64歲青壯年人口），預估約為1400萬人，看起來數量還夠，但因為台灣長期勞動力參與率，約當六成，換算起來，人力大大不足。

把握現在，避免掉入「失落十年」

從六大搶才現場、三大供給難關來看，既然產業可望蓬勃發展，但根源的少子化現象不可逆，人力荒恐怕還得蔓延良久，究竟該如何因應？

「留人，恐怕是今年人資單位更重要的議題，」國際獵頭平台藝珂台灣總經理陳玉芬表示，加薪對企業來說，已經不是一個容易下的決定，但有時即便狠下心加薪，也會帶來其他的組織風險，因為它可能破壞了既有薪資結構，「你幫某群人加了薪，那組織裡的其他人怎麼辦？」

不平衡的心情可能蔓延，內部氣氛該如何和諧，都是新的課題，還需要其他福利組合調配，全盤規劃。

此外，真的找不到人的時候，陳玉芬建議嘗試更有「彈性」的聘雇方式。她舉例，數位轉型人才，在疫情時代需求突然變得非常大，許多企業都開徵新職缺，但專業人才需要長時間養成，沒辦法今天要、明天就有，但轉型任務還是需要執行，「任務外包」是近期看到的趨勢，「人才不用自己養，共用也是不錯的選擇。」

不過，拉開時間的長河，從社會變遷角度來看，這些微幅調動在「少子化」議題下，都是杯水車薪。人才荒的長期解方，究竟是什麼？

日本社會自1990年起，開始進入著名的「失落十年」，甚至有「失落30年」之說，除了財經策略、社會文化因素之外，「少子化」也是經濟崩潰的主因。眼見台灣很難擺脫少子化，會不會也正走向失落之路？

「我們正步向『失落』的前期」，少子化議題專家、台大國家發展研究所教授薛承泰表示，從人口結構來看，台灣15∼64歲青壯年人口比率，在2013年達到高點74.0％，其後開始下落，2021年落至70.8％，與日本失落起點的1990年青壯人口69％相近，「而且台灣狀況更糟糕，因為日本是長壽，而台灣是幼年人口低，將使未來勞動力衰退更快。」

但目前台灣尚未掉入失落陷阱，原因在於外貿與宅經濟牽引的總體狀態不差，所以在勞動人口下落時，經濟還未見明顯頹勢。但至2025年，台灣65歲以上人口將達到20.1％，成為「超高齡社會」，人口結構進入新局勢，因此未來三年將是轉型關鍵。

薛承泰分析，「人口結構雖是危機，但危言不聳聽，」因為其實現在青壯人口占七成，對產業發展來說，是非常好的人力狀態，可以酌予運用。

從勞動結構來看，台灣現在的問題是，人力的「量」是足夠的，但「質」卻不能對應到產業需求，這需要勞動力的價值觀改變，變換到對應的產業人力缺口，這波科技產業若能做出好的示範，帶動人才移動，調整「不均」問題，將有機會「少子、不失落」。

現非勞力時代，產值不能以人數計算

「最重要的關鍵，是擺脫『人數思惟』，」長期關注台灣人才發展的前Google董事總經理簡立峰指出，農業社會的家庭生得多，是因為人愈多，產能與產值才愈多；台灣過去傳統製造的產業思惟，也是人愈多，產能與產值才愈多，「但現在台灣走向知識型的腦力工作，產值不是用人頭計算的，現在，我們要想辦法，讓一個人當十個人用、一百個人用。」

圖／現代製造業已經不單純是勞力工作，更需要腦力，推進產業躍進。

這樣的辦法，就是鼓勵「創意」，尋找新路徑，開創新商機。

陳良基慨嘆，台灣教育體系不知道從什麼時候開始，完全走向「升學」導向，40、50年前，其實還是講究六育均衡，「現在年輕工作者重視工作與生活的平衡，我認為，那是因為人會找自己的出路。」

升學式的教育，只專注訓練人的專業，它可能得以帶來工作優勢、事業成功。但人畢竟是生物，當為了升學而犧牲運動、藝術等生活，終有一天，他會感覺到人生的欠缺，並不快樂，轉而尋找人生實現的出路。也因為生活能力的欠缺，失去應變的韌性。

「我們只能期待2014年底通過的實驗教育三法，能不能帶來影響力。現在還是少數人，如果能擴大到七、八成的學生，就能帶來很大不同，」陳良基有感而發地說。

現在的教育機制，很多內容與生活沒有關係。而實驗教育概念，則是回到早期教育的思惟，依照「人的基本能力」做為基礎，教育不是為考試，而是為了未來生活所需，其中很重要的概念其實是「學習」本身，並不是學到了什麼，而是將「學習」作為一種技能來訓練，面對變動的時代，這才是人一輩子真正需要的東西。

陳良基說，「這是『韌性』的培養」，也是少子時代，突破人數思惟，維持產業競爭力，所需的「創意」能力。

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