外商加碼、遠距工作、薪資上調，台灣人才超搶手！

【文．羅之盈】

一場疫情，啟動全球上班族史上最大規模的遠距工作實驗，進而掀起「大離職潮」；受惠宅經濟發威，開啟了台灣科技業暢旺榮景，拉動全產業人才流動，也讓全球看到台灣人才特色，亟欲爭取合作。從外商到本土企業，從科技業一路延伸到製造、傳產、服務業⋯⋯，這波搶才大戰打得正火熱。

今年2月，美式餐廳Texas Roadhouse在新竹開設全新分店，位於竹北市華美新興商圈，這個地段，有電子業新貴往來穿梭，理應時時大開店門迎接饕客，平日卻只在晚餐時段營業，不僅沒有下午茶，也沒有午餐，難道，是故弄玄虛的「飢餓行銷」？

「找不到人來上班啊，所以營業時間始終不能正常，」開展餐飲集團營運長李宏智慨嘆，入行超過30年，雖然餐飲業找人向來不容易，但人員不足到影響營業時間，倒是頭一遭。

開展集團經營TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse等品牌，在台擁有21家餐廳，並非展店生手，「但不管用什麼方法，就是找不到人，」他兩手一攤。

2022年6月《遠見雜誌》與社群網站Dcard合作「2022青年職場三觀大調查」，20∼35歲青年自評職場搶手現況，若完全不搶手為0分、非常搶手為100分，八大學群青年自評分數，最高分的學群並非數理化、工程，竟然是餐旅遊憩學群！學群自評均分達到52.31分，高於整體平均46.98分，可見有多搶手。

圖／2022青年職場三觀大調查。

為了搞懂人才荒源頭，李宏智追蹤年輕族群去哪裡了，「這兩年，科技業像吸塵器一樣，吸走了全部的人。年輕人可以選擇去生產線當作業員，薪資其實差不多，甚至更好，反正工作內容都是進行某些特定動作，」他無奈地一聲苦笑。

圖／2022青年職場三觀大調查。

疫情帶動兩股大勢：宅經濟、遠距工作

疫情帶動全球兩股大勢：宅經濟熱燒、新工作常態，前者強力拉動科技業快速擴張，後者讓遠距辦公成為日常，帶動一波橫跨產業、突破地域的人才大風吹。2022年，地表人才最搶手的台灣，Texas Roadhouse竹北店就是具體而微的故事。

圖／2022青年職場三觀大調查。

實際從工作數量觀察，104人力銀行近十年職缺數量，2018年以前緩坡增加，每年大約增加一成，直至2020年初遭遇疫情，人力市場瞬間急凍，4月墜至55.5萬個，約當六年前數量。

所幸台灣在疫情前期防疫得宜，全球電子產品需求遽增，宅經濟發威，開啟台灣科技業暢旺榮景，職缺一排一排的出列，大力擾動人力市場。

生意好的公司，忙著增加人手；談工作、換工作，變成全民運動，104職缺數甚至在2022年3月史上首度突破百萬，達到101.3萬個！

圖／羅之盈整理

2022年6月職缺數量最多的「電子資訊／軟體／半導體」產業，缺額達19.6萬，電子產業運用前兩年累積的財力，調高薪資水準，成為吸引人才轉職的巨大黑洞，身處洞口周邊的製造業、零售業、餐旅業，接連受到影響。

圖／羅之盈整理

徵才、轉職浪潮洶湧，六大現場忙搶人

盤點現下六大搶手現場，包括科技製造業擴產、資通訊外商加碼、數位轉型浪潮、科技人才外移、遠距上班領外幣、新興領域崛起，人才大風吹持續席捲。

1.科技製造業擴產：產業火車頭、晶圓製造大廠台積電，已維持超過30個月產能滿載，365天、24小時生產，期間揭露高雄新建計畫，美國、日本也在同步建廠，2020∼2022年連續三年，每年招募8000人！

另外，聯電這波增才2000人、聯發科2000人、台達1500人、美光2000人、ASML艾司摩爾1000人⋯⋯，業界盛傳「會呼吸的全都要」，需才孔亟，可見一斑。

2.資通訊外商加碼：迎合全球宅經濟熱潮，深耕超過十年的資通訊外商，紛紛加大招募力度，包括微軟、Google、亞馬遜AWS、慧與HPE、LINE等，接連啟動大規模招募計畫，總數預計超過萬人，挾帶外商自帶的優渥光環，強力吸引軟體工程人才。

「現在軟體外商的徵才策略，是超額找人，直接把未來流失率算進去，以前是跑馬圈地，現在是跑馬圈『人』，先把人先圈進來再說，」一個中小型台灣新創公司主管崩潰地說，「軟體工程師找了又找，最後我們覺悟，在台灣本地找到能力與價格合意的人，已經不可能了，只能改變我們的營運策略。」

3.數位轉型浪潮：疫情改變人們的生活型態，加速數位轉型。再加上過去五年台商回流風氣，傳統製造業知曉台灣初階勞動人力的短缺，新建廠房都以自動化為目標，當機器取代人力，就需要更多數位人才調校維運設備。

行政院科技會報辦公室推估，因應產業數位轉型及台商回流，台灣到了2030年，在跨領域與資通訊數位能力方面，會有8.3萬個人才缺口。

4.遠距上班領外幣：「最近兩年的挑戰是，不只台灣公司彼此競爭人才，還有來自海外公司的競爭，」大型國際獵頭集團Michael Page台灣區總監吳紹瑀舉例，今年Michael Page平台上亞太區需求數增加10％，可以推薦的人才數卻減少了10％。

她分析，許多好手拿到台灣offer letter（錄取通知）之後，又拿到中國公司的、美國公司的，選擇更多了，「尤其疫情之後，人們對遠距工作習以為常，不像過去需要攜家帶眷的移居海外，或是頻繁出差，現在可以比較兼顧生活的部分遠距，加速了國際媒合。」

5.科技人才外移：台灣薪資水準雖然比過去好，但相較於歐美，還是有很大落差，吸引國外企業越洋找人。國際獵才公司Worca執行長林帝文，熟悉台灣與矽谷的科技人才市場，他分析，這類人才最優秀領先族群（tier 1），是美西矽谷周邊人才；第二階是美國中部地區人才，或是印度、以色列等，英文與數理能力相對好的國家；第三階則是南美洲、印度外包等。

「台灣人才在矽谷是有口碑的，英文與數理能力在第二階，再加上台灣人就業穩定，比較可靠，得到很多企業的信任，在這一波全球數位需求熱潮之下，矽谷也缺人，外移更為頻繁，」林帝文表示。

6.新興領域崛起：此外，還有一些新的產業需求，正在醞釀產生吸力，例如政治相關人才、ESG相關人才。國際人力媒介公司表示，美國與中國之間的矛盾，改變了商業環境，仰賴兩大國貿易市場的企業，意識到「政治因素」可能讓所有積攢的實力，一夕崩盤，不得不找來懂得微妙關係的專才。

而ESG相關的永續人才，也正開啟吸納風口。金管會拍板1746家上市櫃公司，五年內要完成碳盤查，全球供應鏈要求2023年試行歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM），透過稅金的壓力，促使企業落實減碳。迫在門前的規範，不遵循就無法開門做生意，撕開全球ESG人才荒缺口。

三大難關夾擊，造成人力嚴重短缺

六大搶手現場，各有背後淵源，共同擾動2022年人力市場風暴。對應於需求猛然掀起，人才這一端，卻遭遇三大供給難關。

首先，是「少子化」，勞動人口數量正在減少。美國中央情報局（Central Intelligence Agency, CIA）4月公布《2022年生育率預測報告》，全球227個國家地區排名中，台灣蟬聯末座227名，生育率僅僅1.08（婦女平均生育子女的數量），遠低於已開發國家生育率2.1，才能維持世代更替、人口數穩定的經濟基礎。

工作年齡人口（15∼64歲青壯年人口）在2015年達到歷史高峰1736.6萬，之後開始一路走低，2022年為1652.3萬、2032年低至1480.8萬，未來十年，平均每年短少17萬工作年齡人口！

其次，是「新時代工作者的態度改變」。2022青年職場三觀大調查顯示，年輕工作者有多達63.7％的人，想在工作一陣子之後，暫時離開職場，即便有重回時，職場已經改變的風險，仍想暫時「登出」職場。其中原因包括24.5％的人想進修學習，18％單純想休息，11.8％計畫打工遊學。

想上班的人，變得更少了。這股暫離風潮，讓勞動人口數比工作年齡人口的「帳面數字」還少。

圖／開展餐飲集團營運長李宏智（右一），認為服務業人才培訓，現在也需要與時俱進，例如輔以影音教學，才能吸引年輕工作者。

第三，是「技能無法對接」。本次調查發現，36.8％的年輕工作者焦慮「能力不足」、17.7％苦於「所學無法致用於工作」。

無法對接的問題，同樣出現在中高階職務，人資專家吳紹瑀表示，「現在本地企業想與世界有更多接軌，或想轉型，就會希望人才具備更多元能力。」

例如製造業背景的人，可能需要了解AI人工智慧如何應用於製程優化；財務會計背景的人，需要了解企業業務營運模式，並提出具體策略來提升業績成長，「當產業慢慢脫離『成本』思惟時，就會希望擁有跨界能力的人才，為轉型帶來更大動能。這樣的多元能力人才，基本上還是稀缺的。」

六大搶手現場、三大供給難關，除了客觀因素外，更重要的是台灣人才特質，讓他們成為國際寵兒。

台灣人「可靠」，國際有名聲

星展銀行（台灣）人力資源處長盧方傑表示認同。身為新加坡人，盧方傑熟悉國際人才樣貌，他表示，「台灣人很勤奮，非常認真，使命必達，而且相對於其他國家工作者，台灣員工很少抱怨，配合度高。辦公效率很高，也很熱心。」他並表示，早幾年到台灣時，英文不算流利，但近年台灣不論是哪個世代的人，英文普遍都比過去好，增加不少國際競爭力。

Google執行長桑德爾皮采（Sundar Pichai）在5月份的國際媒體交流會上，回答《遠見》對台灣人才的讚賞。他指出，「台灣的其中一個獨特之處，是人才的深度，他們可以勝任多種層次（layer）的任務，我想是源自於過去大量製造零組件的資產，這正是台灣令人難以置信（incredible）的力量。」

據瑞士洛桑管理學院IMD「2021年IMD世界人才排名報告」（IMD World Talent Ranking 2021），在64個受評的經濟體中，台灣排名第16名，亞洲地區僅次於香港、新加坡，優於南韓、中國及日本。

圖／羅之盈整理

評比顯示，台灣在「科學教育畢業生占比」擁有優勢，其他還包括企業士氣、重視員工訓練、教育評比等項目，取得高分。

整體而言，科技業引領台灣經濟動能將近50年，台灣素來有「科技島」之稱，人們人手一支智慧型手機，就連年長的退休族，也能說出幾個慣用的App。不管是電腦組裝、晶圓代工、記憶體、IC設計、面板⋯⋯等科技領域，還是7奈米、5奈米、3奈米的專門技術名詞，台灣人大多略知一二，這麼濃厚的科技素養，全世界找不到第二個地方。

再從歷史淵源來看，台灣100年來的殖民文化，沉澱了日本的製作工藝，推崇技術，並內化成精益求精、負責任的匠人精神；又深受歐美民主氛圍的影響，講究商務誠信、重視溝通，善於團隊合作。

加上台灣年輕族群自我意識抬頭，融合了把握當下、關懷自身的「小確幸」，人文風格更加溫婉，共創台灣不分世代「科文雙融」的人才特色。

科技業榮景，拉動全產業人才流動

2022這波前所未聞的人才荒風暴，始於科技業榮景，拉動全產業人才流動；也因為台灣科技業的精采，讓全球看到台灣人才的特色，亟欲爭取合作。

營業時間無法正常的Texas Roadhouse竹北店、找不到本地軟體工程師的台灣新創公司、哀嚎沒有數位轉型人才的傳產業，空蕩蕩的辦公區域，確實讓人不知所措。

但科技帶動經濟，拉升整體生活品質，本就是多年來台灣人期待的結果。或許可以樂觀看待這波搶人大作戰，直面產業轉型契機，打破人才流動疆界。或許，就在五年後，台灣可以得到更多跨領域人才，全面強化前進世界的國際競爭力。

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