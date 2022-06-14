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重回「老派 時尚」 日子活得更有滋味

聯合新聞網／ 遠見
圖／老屋透過好的改造，也能發揮不輸新成屋的宜居特色，給全家更寬闊的生活空間。古明憲攝
圖／老屋透過好的改造，也能發揮不輸新成屋的宜居特色，給全家更寬闊的生活空間。古明憲攝

【文．謝明彧】

科技，讓人們生活在方便之餘，卻也變得急促。或許是出於對速度的反動，每隔一段時間，「老派」就會呼聲重起，成為顯學。

十年前，當即時通訊、社群網站風行時，一篇經典文章〈老派約會之必要〉曾掀起話題⋯⋯

「帶我出門，用老派的方式約我，在我拒絕你兩次之後，第三次我會點頭。

不要MSN敲我，不要臉書留言，禁止用What's App臨時問我等下是否有空。

我們要散步，要走很長很長的路。只有在散步的時候我們真正的談話，老派的談話。

我們今晚因為相愛而懂得狡猾，老派的。」

作者李維菁用四句話，勾勒起在通訊軟體問世前，人際交流怎麼以一種看似沒有效率、卻更有溫度，宛如慢燉細熬的方式，由淺入深地交流、交心。

事隔十年，去年一本《老派少女購物路線》再次轟動文壇，不僅拿下2021台灣文學金典獎、Openbook好書獎，至今依然高掛誠品書店的暢銷榜上。

這一次，作者洪愛珠寫的是日常中的飲食。

隨著外婆、母親的離世，洪愛珠寫下自己熟悉的市場小吃、家常料理，看似介紹美食美味的文字，卻蘊含著對於食物的人生回味，以及令自己感動的生活滋味。書中，舉凡食材的採購、料理的方法，以及米苔目、滷肉、粽子等再耳熟能詳也不過的老派食物，儘管樸實無華，卻情緒滿棚。

一味追逐潮流，最後會失去自我

正如洪愛珠接受Openbook官網採訪時所言，「這本書絕大部分想要反映的就是老派價值。我是七年級，不管是跟我同齡的人或現在的年輕人都講求自我實現，但我一直不認為年輕跟老絕對對立，背離老價值也不代表就是進步。」

她強調，當所有人都追逐著全球化、現代化，最後只會愈追愈焦慮、愈追愈迷惑，變相把自己怎麼過生活的選擇權，交給別人來決定。「其實自己做菜的過程，可以從『想吃什麼』，一直過渡到『想過什麼樣的日子』，選擇握在自己手中，人也才不會被規格化。」

圖／人手一機的數位時代，手寫傳統紙本手帳，依然具備刺激思考、宜情放鬆的優點。吳姿穎提供
圖／人手一機的數位時代，手寫傳統紙本手帳，依然具備刺激思考、宜情放鬆的優點。吳姿穎提供

在2020年疫情席捲全球後，面對世間的不確定性，很多人開始反思，到底想要什麼樣的生活？怎樣才是自己的最適生活節奏？讓怎麼擺脫「別人口中的應該」，找回「自己的想要」？

老派並不老，是選擇自己想要的生活

這種停下來檢視自己人生的「慢思考」，再次帶動「老派意識」的興起，慢一點、悠閒一點、多感受一點，把日子活得更有滋有味，成為生活風格中的「老派．時尚」。

圖／「自然通風，台北周公館」老屋新生，透過電腦模擬空氣對流，創造舒適宜人的空間。台北市都市更新處、意點創異股份有限公司提供、原間影像工作室朱逸文攝
圖／「自然通風，台北周公館」老屋新生，透過電腦模擬空氣對流，創造舒適宜人的空間。台北市都市更新處、意點創異股份有限公司提供、原間影像工作室朱逸文攝

這裡談的「時尚」，不是三五好友穿著復古的旗袍、唐裝，去條通巷道、老街景點拍復古紀念寫真，而是如何有意識地做出有意義的選擇。就算這個選擇在外人眼中看起來可能有點「老派」，卻是一個人如何把自己的生活，活成屬於自己最自在的「時尚」。

老派並不老，而是傳統生活智慧的再發現！本期「好享生活」，選擇「老派．吃」「老派．居」「老派．寫」三個生活主題，透過「真食手作」「老屋新生」「手帳筆記」，看見老派專家們，怎麼用慢一點的步伐，找到更自在的自己。

看更多遠見雜誌文章：

「真食。手作」餐廳創辦人〉廖千慧鑽研無添加食譜，找回食物純淨原味

新老手設計負責人〉邱一珊捨棄收納迷思，讓老屋重現院落情調

手帳筆記達人〉吳姿穎以手寫取代數位紀錄，優化人生排程

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