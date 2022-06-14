陳昭賢的傳承很創新 想把歌仔戲帶進元宇宙

【文．邱于瑄】

歌仔戲已經跳脫以往包袱，漫畫、同志、電音、搖滾元素都能巧妙融入。93年歷史的明華園，在家族第三代陳昭賢的領導下，讓台灣歌仔戲傳承有了嶄新契機。

「天妃傳說有根據，」舞台上，一頭長白髮，身穿暗紅衣褲，披著黑袍，以歌仔戲唱腔，鏗鏘有力地念著口白，她是明華園新生代當家小生陳昭賢。

舞台下，褪去華服與妝容，身著黑衣黑褲，隨興地綁著馬尾，在後台拿個箱子當成桌子，認真記錄著舞台上的流程細節，指揮著彩排運作。這一刻，她是明華園總團總製作人與執行長。

今年35歲的陳昭賢，是明華園總團團長陳勝福、當家台柱孫翠鳳的二女兒，從3歲開始上台演戲當童星、24歲就與孫翠鳳同演小生角色，身為家族第三代的她，去年接下已有93年歷史的明華園總團執行長一職，為之後的接班預做準備。

2020年，她製作的《冥戰錄》一戲，改編自台灣知名同名漫畫，讓孫翠鳳戴著金髮、穿著短裙與長靴，吸引超過半數的年輕觀眾踏進劇場。

而後又製作《海賊之王鄭芝龍傳奇》，在疫情期間仍叫好又叫座，為這個台灣最大的歌仔戲團，打下精采的勝仗。

對大多數人來說，歌仔戲或許已變得陌生，許多年輕人甚至沒看過歌仔戲。但對陳昭賢而言，歌仔戲就是日常，她從小就站在舞台上，從童星、龍套、小生等不同角色中，慢慢成長。

「在我們家，談到歌仔戲就是很嚴肅、專業的事，」陳昭賢依舊穿著黑衣黑褲，眉宇帶著小生的英氣與豪爽，回憶起第一次被媽媽打，就是在舞台上。

那時年紀還小，在彩排走位不斷踏錯腳，媽媽用力打著她的右腳說：「就是痛的那隻腳先踏出去！」毫不留情地指導，也讓陳昭賢明白，歌仔戲對爸爸媽媽，甚至是對明華園團隊，有多重要。

走進明華園總團的基地，一樓高陳列了上百件華麗的歌仔戲服，沿著樓梯向上走到二樓辦公室，牆上掛著一幅幅明華園總團征戰國際的表演海報，頗為壯觀。

然而，身為傳統藝術產業的明華園，同樣也得面對年輕觀眾不斷流失的難題。

陳昭賢無奈笑說：「同年齡的同學，對傳統藝術是陌生的，甚至有人連明華園、雲門舞集、八方雲集都搞不清楚。」

看著父母每天忙到昏天暗地，在明華園打下的江山，也讓陳昭賢決心投入歌仔戲的行列。

透過網路、多媒體走向更多觀眾

人們總說陳昭賢在舞台上，有著媽媽的英姿颯爽，但在舞台下，企管專業出身的陳昭賢，也展現出如同爸爸對市場的敏銳觀察，與劇團轉型的想法。

為了接軌現今觀眾的口味，創新一直是明華園的DNA。

過去，《超炫白蛇傳》一戲，就突破劇場舞台限制，讓演員吊著鋼絲在高空飛越，使用真水、真火與華麗特效，打造出如同電影的規格，突破對歌仔戲的想像。

然而，陳昭賢決定更加大膽，從內容上跨出與年輕世代溝通的第一步。

像是改編台灣知名漫畫家韋宗成《冥戰錄》作品，講述921大地震後妖魔橫行，警察、道士、驅魔師合作成立「黑日專案」，解決靈異事件所發生的種種故事。表演中，不僅服裝如同動漫角色，在音樂上也結合電音搖滾等，創下歌仔戲首次改編漫畫IP的先例。

據明華園總團統計，《冥戰錄》在台北首演就有半數以上都是年輕觀眾，更帶動許多過去從沒進過劇場的年輕人前來觀看。

圖／《冥戰錄》一戲改編同名漫畫，吸引眾多年輕人進入劇場。明華園提供

再來，當年輕觀眾不走進劇場時，陳昭賢選擇主動走向觀眾。

她開設Podcast《風神寶寶說故事》，為孩子們講述歌仔戲故事， 一度在Apple Podcast親子排行榜上衝進前15名。她也說服媽媽孫翠鳳去參加Podcast節目《百靈果》與網路節目。在疫情期間，表演藝術產業受到重創時，與媽媽攜手在明華園YouTube頻道上煮飯，展現台下親民的一面。

一開始，孫翠鳳對於要上網路節目一事十分猶豫，問女兒說：「為什麼我要上一些沒聽過的網紅節目，以前我都是上有名的電視節目耶？」

陳昭賢直言：「你如果再不出來，很快就會變成古董，只剩下老一輩的人知道誰是孫翠鳳！」此番話也讓孫翠鳳決定相信女兒，放手一搏。

歌仔戲像海綿，沒什麼不可以！

許多人會疑問：「這樣，還是歌仔戲嗎？」

在傳統與創新的平衡，陳昭賢解釋，歌仔戲一開始是農人間唱著歌娛樂彼此，俗稱的「歌仔」，但當他們走到廟前遇到戲班，一樣樣元素加了進來，歌仔戲就慢慢成形，「它就像一個海綿一樣，吸收各式的表演元素。現在的它可以加入街舞、爵士樂。在歌仔戲舞台，真的沒有什麼不可以！」

陳勝福表示，一直以來，陳昭賢對歌仔戲就有許多自己的想法，這也是他看重女兒的一大原因。

像是十年前，主動創立風神寶寶兒童劇團，將歌仔戲帶進兒童世界。甚至在碩士論文，主動提議帶著明華園團隊，前進羅馬尼亞加拉茨國際民俗藝術節，連對方的外交人員看完表演後，都希望來到台灣參觀明華園，促成國民外交。

不管是女兒提出希望在歌仔戲裡加入漫畫、同志元素等，陳勝福都很少直接反對，反而同樣秉持著創新的DNA，與女兒討論不一樣的可能性。

主要擔任小旦的姊姊陳昭婷說，面對已有93歲、橫跨家族四代的明華園，溝通也是妹妹的優勢。相較於爸爸的嚴肅、霸氣，妹妹的帶團風格更顯柔軟，尊重舞蹈、練唱等各部門的風格與想法，但在該嚴肅、認真的溝通與指導時，也不會讓步。

今年，陳昭賢也不落人後，推出明華園的NFT，未來更將嘗試線上或虛擬實境歌仔戲，將明華園帶向元宇宙。

撕下孫翠鳳女兒標籤，回歸初心

平時，陳昭賢就像「拚命三郎」，不斷地往前衝。

孫翠鳳提到，陳昭賢就像是一個人身兼現在陳勝福、孫翠鳳的角色，有時在台上演出完後，就匆匆跑到後台忙著製作相關事務。陳昭賢一整天不吃、不睡覺，又總是把壓力放在心裡，看在媽媽眼裡滿是心疼。

尤其，有著陳勝福、孫翠鳳女兒的標籤，也讓陳昭賢受到外界更多的審視。

陳昭賢24歲時，第一次與媽媽演出同一個角色，在上下半場輪流登場。然而，當媽媽演完上半場後，輪到她出場，台下的觀眾有人就三三兩兩的離開，甚至演出後，半夜搭夜車回家時，社群媒體上還有不少人留言攻擊。

孫翠鳳坦言，過去其實許多學生都曾一起演出同一角色，但反對聲浪都沒有陳昭賢來得大。

一開始，陳昭賢雖然都將負評默默吞下，但在下一次要與媽媽一同演出時，卻開始害怕站上舞台。

孫翠鳳一路陪著女兒慢慢走出負評。歌仔戲表演不只是練功，更是練心。陳昭賢始終記得媽媽說過的話：「不要離他人的稱讚或負評太近，」因為沉溺於稱讚會使學習變慢，而批評又會帶來傷害。

陳昭賢最終回歸初衷，她笑說：「我沒有遠大夢想與理想，」但看著從小到大父母在舞台前後努力的背影，甚至忙到時常缺席她的童年，「父母付出了健康、生命，換來這個事業，如果他們未來真的離開，那這件事就消失了，其實很可惜。」她想與父母並肩，讓明華園在舞台上持續發光。

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