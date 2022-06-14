寧當「水牛」不當「狼」 普萊德董座陳清港深耕品牌影響力

【文．羅之盈】

1993年，陳清港創立普萊德科技，以自有品牌行銷140餘國，中間歷經多次全球經濟危機，仍維持不曾虧損的營運奇蹟。在以代工製造為主的台灣，他如何站穩品牌之路？

影響力，這個夾雜著名聲與權力的三個字，從向來低調、絕不譁眾取寵的普萊德科技董事長陳清港口中說出，有著另一番悠長深遠的實作威力。

2022年5月中旬，全國創新創業總會50週年晚會在台北圓山飯店舉辦，儘管疫情打亂歡慶活動，但仍有超過200位企業家出席相挺，擔任總會長的陳清港如同「人形立牌」，此起彼落的被會員拉著合照，好人緣真不是一般。

「那次要做『台灣好空氣，育福田計畫』，在台中，陳董號召一起做，馬上就有100位企業家加入。」「我們之前一起捐雜誌到鄉鎮小學，陳董說要給孩子一個大未來。」「那天是全國一日志工活動，各分會一整天都在群組傳照片，有人淨山，有人送愛到育幼院，有人捐血，陳董說大家一起做。」與會企業家說起與陳清港的交情，每一項都與回饋社會有關。

「他就是從CSR（企業社會責任）到ESG（永續）的具體實踐者，」歐都納董事長程鯤表示，陳清港謙恭有理、不慍不火：「他都是自己帶頭先做，然後耐心用你聽得懂的話，邀請你一起做，所以感染力十足，不知怎麼的，大家就跟著他做了。」

被熱鬧的人群簇擁著，66歲的陳清港一如以往地笑容內斂，對於那些企業家朋友所說的號召與帶領，他儒雅地回應：「大家一起做，一起做。」

切入網通領域，堅持做品牌

不過，陳清港受到企業家敬服的原因，不僅靠著「人好」，得到朋友敬服，更是因為他創業30年的經營思路，得到同業認同。陳清港作為網路通訊設備品牌商普萊德的創辦人，創業故事要從30年前說起。

1992年，對資深資通訊人是特別深刻的一年。曾與IBM齊名的美國傳奇計算機製造商「王安電腦」，在這一年破產倒下，當年王安順利將大型電腦體積大幅縮小，成為辦公設備的創舉，迫使產業覺醒，開啟人類科技生活大躍進的個人電腦時代，也令這家公司始終是科技業的傳奇。

這一年，對36歲的陳清港來說，尤為深刻，因為這時的他，已經在王安電腦台灣分公司工作超過十年，從最基層的產品應用工程師（FAE），一路晉升到國際行銷處處長，完整歷練過國際級電子品牌商的運營環節。

「我在王安看到品牌這麼好賺、毛利這麼高，所以我想，創業的話一定要做品牌，」於是，陳清港在王安倒下之後的隔一年，於1993年創立普萊德（PLANET）。

所以，創立品牌是被利潤吸引？「一開始真的是，」他炯炯有神地笑開了懷。

在王安電腦練熟一身功夫的陳清港，理解技術創新是電子產品的根本、國際市場是生存的泉源，找到未來需求的「前瞻產品」是發展關鍵，更重要的，是品牌的價值與內涵。

陳清港分析，王安讓電腦走入辦公室，但是一台又一台的個人電腦及事務機器，該如何協作？負責串聯的區域網路設備，將成為重要環節，於是，普萊德創立之初，就切入獨特領域，並且在創業第一年，透過參展拿下德國訂單，站穩第一步。

其後，普萊德團隊持續追進網通技術，不僅跟緊連線速度的發展，更是著力獨特技術，選擇開展產品。

例如，現在人們視為理所當然的網路通話，普萊德在2000年時，就已搶先應用VOIP技術（Voice over Internet Protocol），推出劃時代產品。又如2010年後蓬勃崛起的網路攝影機，乃至萬物聯網的IoT大勢，普萊德更是抓緊PoE乙太網路供電（Power over Ethernet, PoE）需求，發展特色產品。

在業務開展方面，陳清港盤整全球市場特性，避開單一大市場，選擇深入文化多元的歐陸體系，提供針對不同國家市場特性的差異性產品，開啟卓然爬升品牌事業，目前歐洲市場仍占普萊德將近五成。

圖／羅之盈整理

品牌有了價值，才有影響力

「品牌才有影響力，終端使用者看得到你的品牌，知道是你做得好，給予肯定，就能產生價值，有了價值，就有了影響力，」陳清港內化王安經驗，成為更為細緻的普萊德內蘊。

普萊德自2003年上櫃以來，年營收維持8∼13億元，2021年受到宅經濟推動，以及品牌效應發酵，突破新高，升至14.3億元。

許多人會問，長達19年的緩坡上升，會不會少了陡升的刺激、顯得太過「穩健」？

細究普萊德財報，發現普萊德從未虧損，並維持毛利率27∼40％，這份成績單，事實上，是挺過了2008年金融海嘯、2010年歐債危機，以及中國大陸紅色供應鏈低價劫殺的成果。動盪的競爭環境下，活著就已經是勝利，穩健更能成為產業模範生。

「我們常面對這種對極速擴張的要求和質疑，我會分析給他聽，」陳清港維持相同的語速，波瀾不驚地說明，中國大陸企業會以低價為訴求，「狼性」地占有侵蝕，但其實普萊德毛利率將近四成，要往下犧牲到兩成，並不是不行，但品牌經營是「有策略且持續的」，若為了搶下一張訂單，損害品牌價值，並不划算。

例如近期嚴重的「缺料」狀況，讓電子廠家無法順利出貨，但長期經營品牌的普萊德，卻能以此說服客戶採用自家別款產品，以替代缺貨的型號，更換設備配置，這對客戶來說，並不是容易下的決定，但就是因為對普萊德的品牌信任，才得以完成雙贏的局面。

「我寧可活得久一點，這比較重要，」陳清港篤定沉穩地說：「穩定，是因為我承擔不了太大風險。我是鄉下來的農家子弟，自己風險有多少，自己很清楚，我沒有資本去建工廠、做代工，品牌是我能走的路，也是抵抗風險的一條路，更希望能扎實地為台灣創造一個有價值的品牌，帶來影響力。」

深耕實幹，揪企業一起利他

普萊德獨立董事、集士國際董事長張寶釵觀察陳清港：「他的邏輯思惟清晰，永遠都是不疾不徐的分析，他不會否定任何人的意見，但他會很執著的溝通，讓你理解他所說的面向，」她有感而發地說，「這真的要是很有風度的人，才有辦法做到。」

圖／陳清港（左三）與夫人許華玲（右二）實踐ESG不遺餘力。遠見資料

陳清港因為坦然，所以自在，所以不疾不徐；因為看得遠，所以算得定，所以不驚不乍。

「我覺得他好像水牛，」陳清港的夫人、也是創業伙伴的許華玲爽朗地說。

陳清港夫婦以感情深厚聞名，許華玲對於夫婿的恆心與毅力，笑意裡有三分心疼、七分佩服。2003年普萊德上櫃時，降低持股，所得5000萬元，陳清港夫婦成立教育信託基金，幫助身心受傷幼童，提供心理諮商，一做就是18年。

陳清港以深耕與實幹的水牛精神，低調地完成一個個永續志業。

普萊德為台灣產業寫下了一頁品牌實作的教案，育福田計畫為農民帶來不燒稻梗的環境友善方案，捐贈雜誌為偏鄉孩童埋下了一顆知識的種子，一日志工活動，則讓企業家有串連的機會。

影響力，說起來輕如鴻毛，但在陳清港的實作之下，重如泰山。

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