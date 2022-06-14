挑最難的下手！簡民智恢復大眾榮光 磨出電腦老廠競爭力

【文．毛凱恩】

大眾控股去年以車用話題，在資本市場掀起波瀾，但大眾獲利主力，其實是靠痛苦轉型，才練出的工業電腦商機，更已在大巨蛋及全台300多個據點開花結果。

從戰場上的掃雷機器人，到半導體製程精密設備的主機版，再到美國火星探測車「好奇號」的馬達，這些高難度電子產品，全是台灣工業電腦集團大眾控股製造的。

不只如此，大眾控股還拿到指標性的台北大巨蛋案，負責案場六萬個設備的串接，並即時彙整於戰情室，確保場館服務品質。

大眾控股旗下擁有三希科技、攸泰科技、大眾電腦，三家子公司營運同步攀升，讓大眾控股去年全年繳出上市以來的新高，淨利2.52億元，今年第一季EPS也創下12年新高。

去年起大眾控股引起投資人關注，除了財報亮點，也因為拿到AR擴增實境儀表板訂單，突然成為「車用元宇宙概念股」，股價飆漲六倍，隨後再腰斬，大幅波動成為話題焦點。

不過，股市題材背後，卻有另一個真材實料、痛苦中打下營運基礎的轉型故事。總經理簡民智接受《遠見》專訪時指出，「其實，我們已經蹲十幾二十年了。」

圖／毛凱恩整理

內外交困，每個部門都賠

大眾電腦成立於1979年，1990年掛牌之後，七年營收飆十倍，連同獲利能力硬壓電腦巨頭宏碁，是90年代台灣一線個人電腦公司。

不過，大眾太晚西進中國設廠，導致成本不如對手，加之轉投資電路板、機殼等事業失利，讓營運全線潰敗。

大眾電腦2001年開始虧損，2004年重整成大眾控股重新上市，但仍難挽頹勢，直到2016年才終於轉盈，漫長的虧損時間，足夠小嬰兒長大成高中生了。

2007年，簡民智從父親簡明仁手上接棒總經理，當時營運困境帶來的痛苦，至今他仍難以忘卻。

「我們現在周轉辛苦，是因為公司快速成長，但在我剛接班時，周轉辛苦是因為每個部門，都在賠錢！」簡民智表示，那時虧損導致人心惶惶，不斷有員工離職。

更慘的是，簡民智接班不久就遇上金融海嘯，公司前四大客戶不是倒閉就是被收購，「2008年，蘇州廠每月出貨100萬台電腦，兩年內歸零。」

簡民智忙於籌錢支撐營運、應付公司內外問題，讓他心力交瘁，想過「我要不要跑掉，不要做了？」

最後堅持下去的原因，簡民智說得很明白。

「我們家族已經夠富足了，」簡民智的外公是台塑創辦人王永慶，父親簡明仁與母親王雪齡共同創辦大眾電腦。

「如果經營公司求的是個人財富，那我接手後關掉公司就好，但，很多大股東支持，加上家族對公司的責任，我決定要創造一些值得驕傲的事。」同時，簡民智家族成員，也不斷以高於公司每股淨值價格私募入股，以求大眾度過一波波的資金難關。

圖／大眾控股車用系統。黃菁慧攝

放棄龐大營收拚創新

簡民智上任後進行改革，開始縮減規模、聚焦在電子組裝本業，把不同產業的11座工廠砍到剩下兩座，營收也從簡民智上任時的582億元，逐步瘦身到最低的2018年；只有63億元。

直到近年改革有成，工廠才擴充到五座，並且重回年營收100億的水準。

不過，除了節流，如何在內部士氣低迷、對外缺乏競爭力下，打造出新獲利動能，也至關重要。

他找來曾在大眾電腦任職，現為大眾控股子公司攸泰科技執行長的徐靜珍回鍋，研擬轉型策略，並鎖定高難度的大尺寸工業用平板電腦下手。

簡民智解釋，發展這類產品，除了公司已經有電子代工經驗外，更因產品「難做」，才更要搶進這塊市場。

原來，背後的經營思惟是：不能再與同業拚大量生產，就挑最困難、門檻最高，但競爭相對少的市場發展。

但，大量生產轉向少量多樣，手上案子數量更多，營收還銳減。商模南轅北轍，如何讓事業部門快速轉換思惟，練出市場競爭力？

簡民智則採用「阿米巴管理法」，前期給予支持，之後讓各事業單位獨立並自負盈虧，如此各事業互不隸屬、包袱全無，且員工心態上「不用我親自去說服，大家也自己會改變。」

啃難啃的骨頭，練出堅實技術

這個「專啃難啃骨頭」的部門，後變獨立為占大眾控股營收三成的子公司攸泰科技。

而集團旗下的三希科技打入通訊檢測儀器等高階產品代工，大眾電腦則強攻智慧城市、車用電子有成，簡民智挑戰高難度產品，已有成效。

大眾電腦目前在全台營運300多個智慧電廠、智慧城市案場，其中最知名的就是大巨蛋。

大巨蛋整合工程複雜程度高，案場包括大巨蛋及周邊五棟大樓，要整合其中六萬台設備及感測器，且其產品規格、通訊協定並不統一。這個困難任務，讓原承包業者束手無策，換上大眾電腦後，就迎刃而解，順利整合資訊於戰情室，管理人員一目了然。

簡民智解釋，一來，大眾取得美國科技公司Honeywell設備代理，擁硬體支援。二來，大眾先前為提高產品附加價值，早練就軟體實力，擁有軟體加硬體的全套解決方案，滿足業主要求。

不只Honeywell，台灣三菱電機、台灣三菱電梯，也找上大眾電腦合作，協助大樓業主智慧控管照明、冷氣以節約能源。

由消費性電腦轉作產業用途，大眾半路出家還能被指標性廠商看上，台灣三菱電梯行銷技術部經理游清奇就點出箇中原因。

游清奇以自身的經驗觀察，不少與三菱合作的業者只懂得軟體或硬體，但大眾是在台灣少見兼通軟硬者，因此能快速排除各類技術問題。

再者，游清奇點出，大眾因有製造車用電子經驗，在車用電子的高規格品質練兵下，符合三菱的嚴謹要求。

而在十多年的轉型下，大眾控股終於在2016年轉虧為盈，近月公布的2021財報，更繳出EPS 1.32元的上市以來新高成績。

部署海外維修據點，提升服務品質

儘管公司體質已日益穩固，但簡民智坦承大眾還有許多要努力之處。像是營收仍以代工為主，毛利僅一成多，高毛利自有品牌比例尚待拉升。

此外，公司規模不大，也不若研華等大型工業電腦廠，能在海外各處設點服務客戶。

但簡民智仍積極布局各項商機，目前正擴大車用電子產品線，搶進汽車智慧化商機，另也規劃部署海外服務維修據點，提升對客戶的服務品質。

28歲接手大眾電腦的簡民智，走過慘澹歲月，今年才43歲的他，已經飽嘗企業經營的酸甜苦辣。但，這只是故事的一半，簡民智要恢復大眾過去的榮光，讓自己與家族再次驕傲，這段篇章，現在才正要開始。

大眾控股

成立／1979年（含前身大眾電腦）

資本額／21.1億

董事長／簡明仁

總經理／簡民智

旗下事業／三希科技（電子代工）、 攸泰科技（工業電腦）、大眾電腦（車電及智慧城市）

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