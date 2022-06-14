專訪／白宮前副技術長：台灣核電停太早 拖慢綠能創新腳步

【文．林士蕙】

台灣是否有機會成為全球因應氣候變遷的重要角色？《遠見》越洋視訊專訪《OKR實現淨零排放的行動計畫》（天下文化出版）共同作者萊恩．潘查薩拉姆（Ryan Panchadsaram），邀請他特別針對此議題提供深入觀察。

潘查薩拉姆是印度裔美國人，曾任職微軟，後來曾在歐巴馬總統時期，出任美國政府副技術長，也曾創立健保新創公司 Pipette，現為另一作者杜爾在凱鵬華盈創投的個人技術顧問。

深諳全球科技業動態的他，相當認可台灣成為綠色新典範的潛力。然而，以OKR務實盤算行動計畫的思惟來看，台灣在核能、風電與火力發電的取捨間，優先順序似乎沒搞對。

「我很佩服台灣願意積極發展風電的想法，不過，太早停止核電運作，反而會讓儲能電網的創新腳步落後。現在歐洲就是這樣，當我們讓核電停止運作，結果是買進更多煤炭與天然氣，這對環境並沒有幫助！」潘查薩拉姆受訪時，如此一針點破。

潘查薩拉姆分析，面對氣候變遷的第一優先要務，永遠是減少使用燃煤、天然氣這些傳統能源，而不是走回頭路。另外，當今年這些傳統能源價格因通膨漲上天，風能與太陽能的部署成本卻同時變低，花大錢砸在進口能源上，等於是把資源擺錯地方。

他指出，相當理解台灣民眾對核能的顧慮，但應該瞄準在改善核電的安全問題，而不是貿然停止。以成本考量來看，繼續維持安全核能運作，同時把進口燃煤與天然氣的昂貴成本省下來，改投資綠電與儲能，才有辦法讓台灣加速發展綠色新科技，成為亞洲這個領域的先驅之外，還能兼顧減少碳排放的目標。

圖／潘查薩拉姆曾在歐巴馬總統時期，出任美國政府副技術長。白宮資料庫

台灣有望成為「丹麥+夏威夷」

不過，話鋒一轉，他相當認同台灣近年積極發展離岸風電與太陽能等綠電的計畫，並神來一筆地形容，未來的台灣，更可以是「丹麥加上夏威夷」！

怎麼說？潘查薩拉姆指出，目前，台灣政府與民間企業一起協力發展離岸風電，在過程中，已經培養出許多新技術與人力，頗像丹麥當初花了十幾年，為自己找到風電技術這個新的競爭力。台灣可以瞄準這個趨勢，最終輸出風電技術到亞洲各國。

另一方面，他認為台灣身為島國，還可以參考他書中美國夏威夷的個案。原來，夏威夷曾和台灣一樣，能源礦產稀少，長年必須仰賴各類燃料進口。

圖／潘查薩拉姆認為，台灣可掌握風電新趨勢，輸出相關技術到亞洲各國。上緯提供

後來，美國許多創業家到夏威夷，協助用綠能創新來幫當地社區轉型。結果在當地人的認可合作下，夏威夷目前已有高達30％的住家建置蓄電池與太陽能，不但就此擺脫能源依賴，還創造一萬個工作機會。這樣的民眾協力精神，更是台灣可以借鏡的方式。

但台灣近期正陷入缺電危機，企業能否保持正常製造生產，隱憂不少。潘查薩拉姆呼籲，台灣企業界其實更應同步投資綠電，解決自家用電問題外，還能為企業建置新競爭力。

圖／《OKR實現淨零排放的行動計畫》，作者/約翰．杜爾、 萊恩．潘查薩拉姆，天下文化出版

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