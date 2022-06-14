小齒輪大增速 鈞興EPS超8元 咬合E-bike兩輪商機

【文．白育綸】

精密齒輪大廠鈞興營收創新高，EPS更來到8.18元，計畫強攻時下最夯的E-bike商機。

「我們齒輪最薄的地方只有2根頭髮厚，」鈞興機電總經理杜春輝喜孜孜談起自家齒輪組做成的「諧波減速器」，難掩驕傲神情。

以製造工具機零件聞名的鈞興機電，位於全球腳踏車製造重鎮台中，當然也不缺席近年掀起的E-bike浪潮，自信地以「齒輪」這個古老零件，挑戰最時尚的E-bike（電動輔助自行車）新產業。

鈞興成立於2001年，從工業用縫紉機齒輪起家，全盛時期擁有150家客戶，市占逾半個縫紉機市場，製鞋廠、成衣廠也都得找上它。

不過隨著陸廠崛起，紅海血洗齒輪市場，鈞興並不畏戰，帶著小齒輪，一路拓展領域，從縫紉機到園林工藝的電鑽，再到機器人手臂，這一次再度跨界進入E-bike，成為全球第一個將工業用的諧波減速器用於消費型產品、腳踏車傳動裝置的廠商。

【鈞興機電小檔案】

．成立：2001年（2014年成立控股）

．董事長：高國興／總經理：杜春輝

．資本額：5.338億元

．員工數：約900人

．核心技術：齒輪及齒輪箱系列產品的研發與製造

．E-bike產品：中置電機、傳動系統中的諧波齒輪

．營收：2021年27.4億元、2020年20.7億元、2019年15.9億元

鈞興技術總監王培郁形容：「以前說到電動腳踏車，那是很low（低階）的產品，粗勇、扭力大，算不上什麼高科技，如今我把發展了20年、工業級齒輪放進腳踏車，將高轉速的馬達減速，化為扭力，就像安上了一顆精密的心臟。」

所謂諧波減速器，是由「剛性齒輪」內套「軟性齒輪」而成，因為轉動時同時咬合的齒數較多，所以更為有力，再加上內外齒輪的齒數不同，所以增減速反應佳。

相對於常見的「行星齒輪」，由一個或者多個齒輪，圍繞單一中心齒輪旋轉，諧波減速器有著結構簡單、體積較小、扭力大等優點。

圖／黃菁慧攝

更讓鈞興有發展新事業底氣的是，儘管過去一年，供應鏈有塞港、缺料的逆風，營收卻還是能連年大幅成長，去年（2021）在毛利維持高檔的前提下，不只創下營收27.4億元的歷史新高，EPS更來到8.18元，是傳統製造業少有的佳績，驚艷資本市場。

更迷人的是成長可期。鈞興預估，目前諧波減速器（含工業機器人用齒輪），營收占比雖只有1.5％，但2年至3年將超過5％，而且毛利更高，是市場上的明日之星。

「我們是被逼到谷底，不轉沒辦法！」回想轉型歷程，杜春輝脫口而出。

他分析，台廠定位就像夾心餅乾，往上難以真正取代日本，但跟大陸比價格，更可能拚不贏，只有轉向高門檻、少量多樣的利基市場，才有活路。

在鈞興董事長高國興「跨行業不跨產業」的原則下，靠著一個「努力做到極致」的零組件為支點，杜春輝不斷地尋找新成長曲線，尋找齒輪應用的新場景。

談及鈞興進入E-bike的契機，最早是四年前汽車輪胎、零件大廠德國馬牌（Continental），委託開發用於E-bike傳動系統的齒輪箱，隨後日本電動摩托車廠也接連找上門。這些專案雖然未果，卻讓杜春輝站在巨人肩膀上，看見應用齒輪的新藍海。

保持開拓精神，鈞興團隊又從齒輪組擴大系統整合，為台廠攻電動腳踏車機電系統設下新路徑。

圖／鈞興機電的「中置電機」。黃菁慧攝

從齒輪組推進至「三機模組」

電動自行車馬達置放位置，各家車款各有巧妙，前、中、後，都有業者提供方案。其中鈞興發現，「中置電機」搭配傳動系統的方案，更符合騎士騎乘重心，卻因為機構設置的空間更小，不適合常見的行星齒輪。

相對地，諧波齒輪組結構單純、體積較小，能將高轉速的馬達減速，轉換成更大的扭力，當中需要精密設計，以及調校製程，這正是打磨齒輪21年的鈞興最為擅長之處。

鈞興將齒輪組整合馬達傳動、電控、電池，成為E-bike三機模組，發表不到一年，就已吸引十多家廠商前來投石問路，包含國內兩大腳踏車品牌廠。

杜春輝強調，鈞興走向系統整合，看似跨距很大，但核心還是在精密金屬零組件的製造，掌握傳動系統中最關鍵的齒輪組，鈞興要向市場證明，台灣車廠若要擺脫束縛、自製自行車馬達，其實優秀的供應鏈就在山腳下。

杜春輝也觀察，比起大量生產的消費品、電子零組件，工具機、園林設備的進入門檻高，卻不容易被取代，客戶要求的是品質與穩定的交期，被客戶殺價壓力較小，這點和客製化、供應鏈封閉的自行車產業很像，也成為鈞興優勢。

一路走來，鈞興從當年被大廠逼著，投資精密檢驗設備、服務挑剔的客戶，練就讓供應鏈服氣的一身本領，加上有了「交新朋友」、攻入工具機客戶的經驗，這回緊盯E-bike市場，同樣讓人值得期待。

除了轉型永遠不嫌早，杜春輝看E-bike市場也有跟許多供應鏈業者有著同樣的感慨：「其實成功不在我，鈞興只是一個選項，只要讓捷安特、美利達這些台灣之光的品牌，在E-bike時代，也能真正再靠近MIT一點，一切也就值得了。」

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