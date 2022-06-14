一窺瑞典、芬蘭、波蘭世紀抉擇下的紅利與利息

【文．李建興】

自從2月24日，普丁在莫斯科黎明時分，無預警地向全世界放送了一支「對烏克蘭宣戰」的直播影片後，短短100天內，早已造成一個世界的混亂、兩個國家的災難、全球多個運作體系（如運輸、生產、糧食……）的癱瘓。

可怕的是，這顆猶如看不見的核彈，更帶著前所未有的輻射效應，將許多既存已久的政治DNA予以突變。雖然，不到煙硝散盡，誰也無法預言，這樣的改變與擾動，會是僵局的解套？還是硬生生地把和平判了無期徒刑？但至少，都在在變異著世界的格局。

無論如何，這場戰爭，不但激活了一個組織（北約）的運作引擎、激化了兩個陣營（東西方）的對立情節、激起了三個鄰國（瑞典、芬蘭及波蘭）的世紀抉擇。

其中，5月15日，過去75 年來都堅持軍事不結盟的芬蘭，居然打破潛規則，申請加入北約。接著，走了210多年永久中立道路的瑞典，竟也緊隨其後、排隊註冊。

芬蘭過去長期被沙俄吞併，1917年俄羅斯十月革命後才獨立，蘇聯時期，蘇芬之間的冬季戰爭後，為換得蘇聯不入侵，只好在1948年雙方的友好條約中，承諾要「永久中立」。說穿了，芬蘭的中立，是冷戰時期東西方陣營割據之下的被動選項。

而瑞典則自1812年拿破崙戰爭結束後，就選擇這條長達210年的不偏不倚中庸之道，與芬蘭的暗藏機鋒的中立主義最大不同的是，瑞典純然是意識形態的選擇。

儘管，過去這兩國埋藏在歷史脈絡裏的中立思維，並不相同，但會作出同樣的決策，其來有自。他們都因為眼看著俄羅斯進逼烏克蘭而警鈴大作，決定放棄堅守已久的立場與信仰。

只不過，先不論抉擇的對錯，隨著兩國體質的轉變，都重繪了歐洲安全版圖了。而對瑞典和芬蘭而言，在坐享生命共同體的政治紅利時，更有著難以賒帳的國際負債。

畢竟，向來快意恩仇的普丁，一但察覺，自己非但無法完成「分裂歐洲」的美夢，又得眼巴巴地看著俄國與敵對陣營多了1300公里（俄芬邊界長度）的戰壕時，最後若作出落子無回的背水一戰，並不令人意外。

同樣作出歷史性抉擇的還有波蘭。繼5月22日，一場由波蘭總統杜達在基輔慷慨激昂的挺烏演講後，隔幾天又再度出手，宣布中斷與俄羅斯長達30年的天然氣供應協議，讓俄羅斯總統發言人斯科夫跳腳直說：「波蘭太瘋狂！」

然而在俄國人眼中，不按牌理出牌的波蘭，會願意充當烏克蘭的石敢當，也是有跡可循。

事實上，距離台灣8000多公里，面積是台灣八倍大的波蘭，地勢平緩，Poland（波蘭）即是斯拉夫語中的平原。但如此萬里無雲的環境，並沒讓他不惹塵埃。他曾三度遭到瓜分、兩度亡國，甚至在19世紀滅亡了123年，在歷史上留白，復國之後，又成為蘇聯的衛星國，於是他有個極盡諷刺、美麗與哀愁的代稱——上帝的遊樂場。

其中，在二戰時期，德國納粹在波蘭建立了舉世喪膽的「奧斯威辛集中營」。走入這座有「滅絕營」之稱的場域，至今仍能從昏暗的毒氣室裡，牆上的斑駁與刻痕，嗅出當年囚犯咽下最後一口氣時的驚愕與恐懼，甚至從陷落的階梯上，都還能感受到百萬具遺體在人世間的最後重量。

只能說，飽受命運玩弄的波蘭，讓史冊中每一個最殘酷的字句都顯得太過仁慈，每一個最充滿恨意的語彙，都不夠堅決。但他之所以被稱為「歐洲不死鳥」，在於其總能在數度被亡國後，又能屢屢復國的堅?情節。

當初，在納粹德軍的鐵蹄下，波蘭首都華沙九成的建築被毀，連建於16世紀，有歐洲最美城堡的皇宮都成斷垣殘圯。但隨著30萬名流亡海外的波蘭人義不容辭回國投入重建，憑藉老照片、油畫與腦海裡的記憶，只花了5 年，就讓華沙古城，300年前的一磚一瓦，原地重現。

於是，當鄰國烏克蘭遭逢入侵，立即敲響波蘭人的警鐘，他們自發性投入救援安頓難民，深怕一但烏克蘭挺不住的話，自己將成為下一個受害者。

他們深知，在沒有天然屏障的國度裏，突破圍困的最佳武器，就是「靠自己」。

事實上，波蘭人才輩出，像是在浪漫時期最偉大的作曲家蕭邦，受到世人敬仰的前天主教教宗若望保祿二世，以及諾貝爾獎第一位女科學家居禮夫人，都是流著波蘭血液的名人。而500年前，天文學家哥白尼就曾經挑戰保守的主流體制，提出天體運行論，成為轉動地球的人，更是波蘭後世子孫征服全世界的表率。

只不過，在詭譎多變的國際賭局裏，波蘭的抉擇，恐也一如瑞典、芬蘭，得評估看不見的後座力，並儲備好對抗風險的籌碼。

盤點資源、掌握優勢，逆境也能突圍

看看他國波蘭想想台灣，本期的封面故事〈電池循環新黑金〉即是描繪在全球進入能源生死戰、國際間搶奪電池稀缺礦產時，不受老天眷顧，又有大國夾殺的台灣，如何借鏡瑞典、芬蘭以及波蘭，盤點資源、利用時機、掌握優勢的經驗，逆轉局勢，享受紅利。

但也從這三國可能承受的風險，讓我們意會到，站在產業和政治抉擇當口的台灣，或許可以如同瑞典一樣，是精於盤算的現實主義者；像芬蘭一樣，是洞察一切的出世智者，也可以像波蘭一樣，是勇敢無畏的理想主義者，但卻都不能忽略隱藏在賽局中的負債和利息。

而這，得端看決策者能否與時俱進，靈活修正了。

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