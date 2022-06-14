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五星黑馬2／嘉義五星市長黃敏惠 帶「有事青年」回嘉

聯合新聞網／ 遠見
圖／嘉義市政府成立「有事青年實驗室」，協助返鄉青年找出路。（前排右二為嘉義市長黃敏惠）嘉義市政府提供
圖／嘉義市政府成立「有事青年實驗室」，協助返鄉青年找出路。（前排右二為嘉義市長黃敏惠）嘉義市政府提供

【文．馮紹恩】

嘉義市長黃敏惠首度摘下《遠見》五星殊榮，但施政仍面對不小的挑戰。最嚴重的就是，產業結構導致經濟落在谷底及人口流失，面對這兩大難題，有何對策？

這是黃敏惠第二次擔任市長，第一次共九年，到第二次，在第四年首度摘下《遠見》五星的殊榮。

這次摘星的關鍵，除了在近兩年防疫嘉義市績效名列前茅之外，2022年初，成功透過為期十天的2021台灣設計展「家意。以城為家」，廣泛激起嘉義市民的光榮感，更讓民眾好感度大升。

經濟長期處在谷底，人口大幅流失

但從現實面客觀來看，嘉義市仍面對不小的挑戰。其中，最嚴重的就是，產業結構導致經濟落在谷底，以及人口流失。

嘉義縣市，可說是命運共同體。40年以來，經濟長期落在谷底，過去，中央都定位嘉義縣市為台灣的糧倉，跳過了工業化、高科技行業轉型的契機，嘉義市長黃敏惠指出一項數據感嘆：「雲嘉南是台灣的穀倉，經濟卻是台灣的谷底。」從整個台灣西半部來看，根據最新2021年12月的營利事業銷售額來看，觸目驚心。

從北部的新北、台北達到營利事業銷售數字的高點，一路看到新竹縣市、台中各縣市的高低起伏，但，當指標來到嘉義縣市，便陡然落在谷底，是西部地區縣市最低的區間，嘉義市更是其中最低的一個。

經濟長期處在谷底，造成嘉義市人口流失嚴重。從這屆市長自2018年12月上任開始觀察，嘉義市整體人口數量跟社會增加仍止不住衰退，在40個月期間，人口減少4801人，青年人口也減少5942人。

「高鐵很容易把人帶出去，也很容易把人帶進來。」要打破區域發展的難題，黃敏惠強調，嘉義縣市也應共同合作，「我們繁榮，嘉義縣也會繁榮，」像是嘉義市的醫療資源好，長照又相當進步，可以協助嘉義縣面對人口老化嚴重的問題。

另外，嘉義縣在今年有科學園區進駐，未來將可期待有不少青年前來工作，嘉義市的服務業未來可望也有加成效應。

圖／馮紹恩整理
圖／馮紹恩整理

事實上，面對青年人口的流失，嘉義市也並沒坐等救贖，而是積極跟青年接觸，跟他們介紹嘉義市的好在哪裡。

說起嘉義市宜居的優點，在這座方圓約八公里小城，在地人形容這裡的生活尺寸「剛剛好」，不會過遠、過近，僅區分為東跟西區，有著都市地區的便利，也有鄉村特有的悠閒步調。

除了剛剛好的城市尺寸外，2021年，《遠見》逐年調查的「縣市總體競爭力」評比中，嘉義市在醫療方面居於全國榜首，由於密集的醫院和醫護人員數量，平均每名嘉義人能享受的醫療資源，高居全台前三，表現亮眼。

有事青年實驗室，找回「關係人口」

為了協助青年留在嘉義，「有事青年實驗室」，是嘉義市各局處整合所共同經營的一個品牌，作為接觸青年的第一線窗口。

負責有事青年實驗室的組長郭軒志，是嘉義市智慧科技處處長，今年才39歲。他解釋有事實驗室的信念，「實驗室代表鼓勵青年的試驗精神，我們相信，只要青年有事做，國家就沒事了。」

郭軒志說，正因為遭到忽略40年，反而讓嘉義市區保留了許多獨特市景，像是嘉義市共有6000多幢木造老屋，其中有不少位於中正路上。這裡在日治時期叫做「二通」，因為木造老屋的懷舊氛圍，受到許多年輕人喜愛。

郭軒志指出，他們最重要的任務，是找到嘉義的「關係人口」。什麼是關係人口？「這是來自日本的名詞，定義是『交流觀光以上，定居未滿』。」而人們之所以會出現移居行為，往往是從關係人口演變成戶籍人口的。

郭軒志舉例，像是曾居住在嘉義而移往外地的青年，或在嘉義念過四年大學，當他們曾跟嘉義產生關係，只要在政策上再推一把，讓他們能嘗試多次回到嘉義，有機會成為「戶籍人口」。

郭軒志指出，嘉義市適合想尋找脫離都會區，卻又不敢一下子住到鄉下的人，「嘉義市剛好位在都會跟鄉村之間，往海邊30分鐘，到山邊也才30分鐘。」

嘉義市美術館館長賴依欣舉例，像是藝術文化人才，就需要一個地方醞釀，但各項成本不能太高，只要準備好就可以往外擴展，就有能量。其中，位在嘉義的阮劇團，就是經典案例。

只要你有心想「回嘉」，不妨找上「有事青年實驗室」，在這裡，市府跟有志一同的青年會跟你一起想辦法，讓嘉義市不再陌生又無聊。

看更多遠見雜誌文章：

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