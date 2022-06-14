五星黑馬1／嘉義五星縣長翁章梁 讓台灣糧倉賺科技財

【文．馮紹恩】

近年嘉義縣產業聚落紛紛成型，預計2025年六大產業園區全部完工，可望十年創造六萬個工作機會，也推動農業大縣蛻變為農工大縣，振翅起飛。

今年，翁章梁可以拿到《遠見》五星首長的榮譽，其實有跡可循。

翁章梁擔任嘉義縣長前，長期擔任政治幕僚，讓他從選上後開始的執政風格相當穩健。身邊親近的幕僚就形容，「他不會躁進，給各個局處都有明確方向後，再一起努力往前。」

農業大縣轉型，六大產業園區拚2025完工

而今年終於到位的六大產業園區，更是讓這個農業大縣蛻變，外流人口找到回鄉工作希望的關鍵。

這六大產業園區，分別是大埔美精密機械園區、馬稠後產業園區、中埔公館園區、水上南靖園區、亞洲無人機AI創新應用研發中心及民雄航太園區。另外，全台最新成立的嘉義科學園區，即將坐落在太保。

嘉義縣正在「築巢引鳳」，預計在2025年全部完工的六大產業園區，自此之後起算十年，估計可望創造六萬個工作機會。

翁章梁回憶起，總統蔡英文在今年1月22日造訪嘉義縣，視察中科院民雄航太園區那天。蔡英文一段「脫稿演出」的話，讓翁章梁紅了眼眶。

蔡英文說，「台灣人在享受嘉義縣優良的糧食生產之餘，也非常高興看到嘉義縣有一個未來世代最重要的產業，能在這裡落腳生根、發展，這是對嘉義鄉親最大的回報，希望一代又一代嘉義鄉親，年輕世代，都能在嘉義縣找到更好的工作機會。」

圖／馮紹恩整理

「那段話雖然不是什麼大道理，但讓我非常感動。長久以來，嘉義人那種最深的不公平，最深的不被重視，突然間聽到總統講出來，感覺到我們被重視了，被理解了。」翁章梁娓娓道來，作為中南部地區坐擁最多平原的「台灣糧倉」，嘉義縣產業發展受到許多限制，諸如無法將農業轉為建地或其他使用，因為農委會要顧及「糧食自給率」，想讓台灣保持至少有40％的標準，不能全部仰賴進口。

加上長期工商業發展，又迎來高科技時代，嘉義縣都沒有躬逢其盛，落後全台40年，人口與經濟自然長期處在低谷。

「我常在想，嘉義縣又老又窮，是因為嘉義人太懶惰、不努力嗎？」翁章梁捫心自問，還能為嘉義縣民眾做什麼？

為改善這樣痛苦的現況，翁章梁上任便想盡辦法，開發各樣產業園區，希望吸引許多產業入駐，改善嘉義縣本身的產業結構。而最關鍵的，在於國家也同意並投入中央級的園區在此，特別是今年通過的科學園區。

園區需要取得大片土地，嘉義縣便找上台糖，在沒有減少嘉義縣農地的前提下，順利將大片土地轉給園區使用。

中美貿易戰，使得許多台商回流，有強烈的土地需求，有土地、不缺電又有高鐵經過的嘉義縣可說萬事俱備，「只是，要怎麼說服總統支持你？」翁章梁透露，他常直接把想法透過LINE等管道傳給總統，或是有時趁黨中央開中執會，就對總統說：「如果台灣經濟正在上升，這時候是不是要給嘉義人一個公平的機會？」果然，總統聽進去了，再經中央的研究，終於願意設立全台最晚的一座科學園區。

圖／馮紹恩整理

大雞慢啼，多元產業增加就業機會

只是，要召回想回家的嘉義年輕人翁章梁強調，不只需要上述的科技產業園區，也得要讓所有的產業都同步升級。拿農業來說，藉由導入智慧科技、承租較大範圍的農地，媒合更多的通路，讓產品產值與農產品損害率降低，這都會使得務農的年輕人看到希望。

此外，嘉義縣府在去年成立勞工暨青年發展處，學習日本地方創生的方式，試著要把「關係人口」留在嘉義。

「關係人口」是什麼？像是曾在嘉義縣念書的年輕人，或是因為親人是嘉義人考慮回來，「這些人最有可能透過政策引導，留在這個縣市。」因此，勞青處積極前往各個大學舉辦講座、就業輔導中心合作，或是找到應屆畢業生，把嘉義縣未來的發展跟相關職缺介紹給他們。

「大雞慢啼，我們還有6400多公頃的台糖地，當未來台灣科技等產業不斷發展，就需要新的工業區，這是嘉義縣擁有最大的資產。」翁章梁對嘉義縣的未來有十足信心，或許短期內，嘉義縣尚未能看到大批的人口回流，但相信，在未來持續發展下，嘉義縣年輕人將會有更好的工作機會，在他們最熟悉的家鄉順利成家。

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