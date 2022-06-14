搶救城市競爭力／22縣市動起來 搶回「消失中的青年」

【文．馮紹恩】

今年為縣市首長選舉年，也是2000年以後出生的首投族，第一次參與的首長選舉，因此，「青年議題」一時成為城市治理的顯學。隨著2022《遠見》縣市長施政滿意度調查公布，《遠見》也帶您一同審視各縣市如何挽回「消失中的青年」，進而為城市競爭力注入新血。

全台人口自2019年達到頂峰後開始急轉直下，不僅經濟難再坐享人口紅利，竟也衝擊到全台22縣市的城市治理！以下三則新聞，便道出最經典的殘酷現實。

一、台北市恐怕再也沒有第三位副市長！

隨著台北市人口嚴重外流，民政局預估今年5、6月將跌破250萬，據《地方制度法》規定，若是人口低於250萬，副市長和副祕書長名額將由三位減到兩位，現任北市副市長彭振聲、蔡炳坤和黃珊珊恐將面臨被裁員危機。

然而，誰被裁員事小，在人口流失下，引發的不僅是市政府官員減少，更恐讓首都被分配到的資源，隨之縮水。

二、議員與立委縮水！地方心聲被消音？

然而，人口減損，不只副市長被消失，連議員席次都自動縮水。拿今年即將選出的台北市議員為例，松山信義跟士林北投選區，就悄悄各縮減一席。但其實，這樣的窘境，早在2018年的立委選舉就初露跡象，當年，高雄與屏東立委就各減少一席。

隨著議員或立委的員額減少，影響所及，是地方民意的話語權間接削減，亦即，人民的心聲漸被消音！

三、彰化縣爭取升格直轄市「自動失效」？

更諷刺的是，人口的消失，讓去年積極爭取升格為直轄市的彰化縣，因為今年4月人口跌破125萬人的改制門檻，慘遭駁回。

上述斑斑事跡可見，人口，的確深深左右著城市競爭力！

「脫北潮」加劇，近三年來逾17萬人外移

我們若以本屆縣市首長上任第一個月（2018年12月）為始，至最新統計資料日期（2022年3月）為末，檢視這40個月來的人口變化，更足以觀測22縣市首長所面臨的城市競爭難題。

最駭人聽聞的即是「脫北（台北市）潮」！在這40個月中，台北市總共少了17萬8127人，儘管北市府強調，近兩年疫情期間，有8萬4671人無法歸國，使得戶籍自動遷往國外，但即便將之扣除於外，還是少了9萬3456人。

深究其因，儘管台北是全台首善之區，卻因為高昂的房價和生活開支，致使人口外移，顯見，「物價條件的友善度」，為城市的競爭力之一。

而六都中，僅有桃園、台中得以維持微幅正成長，非六都則以新竹縣市表現最亮眼，離島三縣市皆微幅回流。

其中，台中為中部地區的單核心都市，人口的成長，多半來自苗栗、彰化、南投、雲林等非都市區域移入所致，證實「都市化程度」及「城鄉差距」，仍是城市競爭力的要因。

新竹縣市的成長，則肇因於科技園區創造優質的就業條件，離島三縣市則以優勢的福利政策創造了吸引力，足見「經濟就業條件」和「社會福利政策」亦為城市吸引力重要指標。

更值得關注的是，許多國家或城市皆將18∼44歲青壯年人口，視為勞動力的中堅分子，因此，即便無法抵擋總人口下滑，許多國家或城市卻仍積極祭出政策，護住青壯年人口，於是18∼44歲的青年人口變化，更可窺探一地的發展潛力。

以台灣22縣市青壯年人口的消長來說，全台僅有新竹縣、連江縣保持正成長，顯示台灣各縣市最核心的資產，比想像中疲軟！

圖／馮紹恩整理

摒除掉少子化因素所造成的人口自然減損，聚焦檢視城際間的人口移動，即社會增減數，更可見縣市競爭態勢。而全台各縣市青年人口移動，淨移出（移出減掉移入）最多的依序為台北市、彰化縣跟高雄市，顯示這三個城市的勞動力資產，正在流逝中。

反觀，桃園市、新竹縣、金門縣、新北市和新竹市則為五大青年淨移入（移入減掉移出）都市。除了新竹縣市和金門縣，各因就業條件和福利條件成為吸人誘因外，桃園市接納了雙北的外擴人口，而新北市則因前幾年積極衝刺400萬人口祭出福利政策，創造了吸力。

圖／馮紹恩整理

22縣市成立青年局，端出政策牛肉搶人

值得一提的是，正因為各縣市皆意會到青年人口的重要，近年來，22縣市皆紛紛成立與青年有關的局處，如新北市成立青年局、彰化縣成立勞青處⋯⋯，以專責組織，集中火力執行「青年搶人大作戰」！

桃園市青年局局長陳冠穎，31歲，是現在最年輕的青年局長，更是全台第一個青年局長，其政策就著眼於培養青年職能和提供就業媒合。

至於新北市，則從了解青年人想法開始。36歲的錢念群，是該市首任青年局長，他指出，新北在祭出青年政策時，先針對年輕人進行調查，尤其，現下青年的次族群很多，各有各的需求，因而市府的青年政策得「因群制宜」。

圖／馮紹恩整理

至於青年流失嚴重的高雄市，青年局更是任重而道遠。今年36歲的青年局長張以理，為北漂返鄉青年，他被高雄市長陳其邁賦予的首要任務，即是降低青年失業率，而在他的操盤下，成果初顯。

張以理認為，降低青年失業率為搶救青年人口的核心動能，於是高雄青年局努力進行就業媒合，積極打造科技S廊帶，為的就是為高雄吸引力增添柴火。

同時，青年貸款亦是高雄的吸人大法。據了解，在高雄市政府的加碼補貼下，讓高雄青年可以免息借貸200∼300萬元。張以理說，高雄貸出去106億元，共1.3萬多件，全國第一，遠超過第二名的新北市好幾

十億，約可帶來2.6萬個就業機會。

推動地方創生，吸引青年返鄉發展

除了地方政府的福利及就業政策外，推行地方創生，亦是促使青年人口移入的可行之路。

地方創生始自於日本，最早構想是希望能夠讓首都圈人口減壓，並且讓地方發展產業，民眾可以返鄉，建立屬於自己的生活方式。而這一切得仰賴地方挖掘自己的DNA，與土地、歷史文化結合，否則只是一塊浮萍。

長年投入地方創生、現居南投竹山的何培鈞，對台灣現況早已多次提出建言。他指出，現代教育都讓青年人「準備離開家鄉的學習過程，」因為從小對家鄉認識不足，讓家鄉與年輕人漸行漸遠，沒有情感自然很難返鄉。

於是，他建議從教育著手，讓小朋友在國小、國中跟高中階段就看見自己家鄉未來的機會。

許多人都會質疑，鄉下沒工作機會，何培鈞則義正辭嚴：「怎會沒機會？鄉下租金便宜，可以賣東西到都市去，邀請都市的人來鄉下放鬆，為什麼我們都沒鼓勵這種視角？」

圖／作為地方創生的代表人物，何培鈞（右二）認為，教育改變才能讓青年有機會返鄉。陳之俊攝

不過，前國發會主委，主導過台灣地方創生政策，現為台灣地方創生基金會董事長的陳美伶語重心長指出，台灣現今不論是中央或地方，推動的青年政策，以及地方創生，都有幾個重大迷思。特別是刻意僅嘉惠青年，逆向形成「年齡歧視」。

陳美伶說，近兩年政府部門推出的許多青年政策、地方創生、創業貸款優惠等，都限定在40歲以下，「等於整個政策成敗，最終都推給年輕人負責，地方創生應是全民共創，不是單押青年。」

她提出反思，成立青年局固然是美事一樁，但由於注重青年就有選票，因此從中央到地方，不分藍綠，都一股腦兒地設局設處，成為公務機關迷思：「一定要成立局處才能做嗎？有很多需要跨局處共同面對的事務，會不會反而限縮成為一個局處的例行公事？」

應「以人為本」，思考地方真正需求

台灣現今人口過度集中北北基桃，高漲的房價、青年的低薪，導致多數民眾感受生活壓力倍增，都是過去政策沒有「以人為本」。過去的社區總體營造也走了25年，如今依然沒有看見青年返鄉，因為這些政策只注重把環境弄好，並沒有思考地方真正的需要。

陳美伶說，「這是如今50歲以上、經濟奇蹟享受者造成的，現在要提出解方，應該是全民一起承擔，不是丟給青年解決。」

陳美伶看見，很多人在55∼65歲退休，他們的退休金無法再創一次事業，政府許多資源也拿不到，「我們50歲以上的角色呢？只能當志工、遊山玩水嗎？」

最後，陳美伶直指，現今許多政策設定的KPI也都有問題。

「都是方便年度結案，現在的青年政策，跟過去30年有什麼不同？」比如辦了就業博覽會，只看來的人有多少，拉個紅布條、拍張照就達標，不少青年政策都停留在過去「供給面」的想法，並沒有真正注意青年的「需求面」。譬如有無息貸款可以申請，但流程還是很困難，沒有彈性，「不方便就不會去申請。」

期許中央或地方在推動相關政策時，能從現今的「年度」計畫角度抽離，轉而把資源投入能改變結構的重大方向。

總之，人口是城市的紅利，青年更是城市的競爭力作戰部隊，如何成為最有青年吸引力的城市，則端看各縣市團隊懂不懂青年的心了。

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