14位地方首長拚連任／侯友宜連任呼聲最高 期盼鄭文燦入閣

【文．林仕祥】

今年九合一選舉中，22位縣市長改選備受矚目。14位爭取連任的縣市首長中，民眾最挺哪一位？而即將卸任的8位首長，民眾又希望誰轉換跑道？

2022年九合一選舉，定於今年11月26日登場，其中，22位縣市長改選最受注目。為探詢民意，《遠見》這次分別調查爭取連任的14位縣市首長支持度，並以2021年的調查數據做對比，進一步探詢民意的轉變。

綜觀今年將尋求連任14位首長，平均有61.3％的民眾，表態會把票投給現任者，但也有21.58％傾向會想換人做做看；與2021年數據相比，想要現任百里侯連任的提升了4.06個百分點，不支持的下降1.17個百分點。顯見，現任首長的施政，有漸漸獲致民眾青睞的趨勢。

其次，隨著不表態率（包括不投票及不知道者）減少，從2021年的20.06％，減少到2022年的17.11％，剩下不到兩成民眾選擇觀望來看，縣市民眾的投票意向已漸為清晰。

而綜觀這次的連任支持度，嘉義縣長翁章梁、新北市市長侯友宜、花蓮縣長徐榛蔚，皆有逾七成的民眾支持他們繼續幹下去。

圖／林仕祥整理

不過，也有兩位首長的連任支持度未達五成，其中，宜蘭縣長林姿妙的支持度，相較2021年的57.3％，大減8.2個百分點，不支持度也從22.1％，大幅提升10.9個百分點來到33％，顯示先前的官司爭議，有影響選情，如何挽回縣民支持，則是林姿妙努力的方向。

至於澎湖縣長賴峰偉，連任支持度小幅提升，不支持度也略減，情況好轉，但未脫險境，在剩下約半年的時間如何拉尾盤，成為重要功課。

至於2021年連任支持度未達五成的台中市長盧秀燕與金門縣長楊鎮浯，截至目前為止，已順利脫離「過半保衛戰」，盧秀燕的支持度提升4.9個百分點，挺進53.9％，想要楊鎮浯繼續連任的，來到50.9％，想換首長的金門人，也至27.4％。

最期待哪位首長連任？翁章梁與陳其邁，支持度大增

值得一提的是，與去年相比，民眾連任期待值增加最多的是嘉義縣長翁章梁與高雄市長陳其邁，兩人的連任支持度分別提升16.5及10.8個百分點，來到78.6％及64.7％；想換人的比率，也各減7.8及7.7個百分點，來到7.5％及20％。翁章梁的不支持度，更是全部14位首長中，唯一僅在個位數的，加上高居第一的支持度，顯見選情已相當穩定。

另兩位獲七成支持度的首長，侯友宜及徐榛蔚，因兩者在2021年包辦前兩名，雖進步空間有限，卻仍持續突破天花板。在2022年的調查中，侯友宜及徐榛蔚的支持度，分別增加0.6、3.2百分點，想換人的比率也略減1.7及5.8百分點，情勢好上加好。

對將卸任首長的期待？執政黨籍入閣，在野黨籍退休

至於8個即將卸任的首長，《遠見》也詢問民眾，希望他們「畢業」後轉往何處發展？

整體來看，有21.05％的民眾希望首長卸任後退休、15.29％支持入閣、13.39％參選立委。較2021年調查相比，支持退休的增加3.37個百分點、入閣減少0.46百分點、參選立委減少0.82百分點。

有趣的是，年逾六旬的首長，民眾多支持他們卸任後直接退休，包括62歲的柯文哲（25.6％）、66歲的徐耀昌（39.9％）、71歲的林明溱（29.9％）、63歲的劉增應（34.9％）。

圖／林仕祥整理

不過，或許也因為年齡超過60歲的首長均屬在野黨籍，因此，出現民眾希望在野黨籍首長卸職後即退休，而執政黨籍首長，民眾多希望他們入閣，包括鄭文燦（28.3％）、林右昌（21.4％）、林智堅（19％）、潘孟安（26.3％）。

圖／2022年是本屆縣市長任期的最後一年，8位即將卸任的首長中，有28.3％民眾期待鄭文燦入閣。賴永祥攝

兼任民眾黨主席的柯文哲，早已表態有意參選2024年總統大選，外界在分析2024年時，也多將柯文哲列入選戰變因之一。

調查發現，有11.5％民眾支持柯文哲投入總統大選，但更有12.9％民眾希望他卸任後回去當醫生，總的來看，有近四成的民眾希望柯文哲卸任後，離開這條政治路。

同樣被外界點名參選2024年總統大選的鄭文燦，除有28.3％市民支持他入閣之外，第二高選項為支持他邁向總統府，有12％。除了柯文哲、鄭文燦這二人外，剩下六位首長，都僅有不到5％的民眾，想挺他們進總統府。

林右昌及林智堅兩位民進黨中生代新星，除了入閣之外，許多民眾支持他們參選其他縣市首長，分別為15％及15.4％，不過希望他們兩位去選立委的，也分別有12.3％及18％的高比率，顯見民眾不願年紀尚輕的兩人就此退下政壇。

但年紀或許並非政治路上的障礙，林明溱雖年過七旬，但有10.5％民眾希望擔任黨內要職，他亦是轉黨職這個選項中，最多人支持的首長。不過，亦有15.5％民眾期待林明溱改選立委。

連江縣長劉增應雖跟柯文哲同樣具有醫師背景，但僅4.8％民眾支持他卸任後回去當醫生。而除了體恤他年事已高，該退休以外，有高達23.5％的民眾敲碗要他角逐立委，而他也是轉任立委支持度最高的首長。

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