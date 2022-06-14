八大施政總體檢／疫情推升醫療滿意度 交通、經濟仍需努力

【文．林仕祥】

綜觀今年22縣市表現，八大施政面向平均滿意度突破七成，顯見民眾對縣市團隊的肯定。其中，中南部縣市與離島成績大幅竄升，在前十名中拿下七名，是哪些施政大獲民心？

縣市首長的滿意度，固然是觀察民眾評價地方政府表現的風向球，但首長率領的團隊，如何在生活的方方面面照顧大眾，分項的滿意度，更是觀察縣市政府實際表現的重要指標。

在《遠見》雜誌的縣市長施政滿意度調查中，除調查地方首長的個人民調外，也針對教育、環保、警政治安（後稱治安）、道路與交通（後稱交通）、消防與公共安全（後稱消防）、醫療衛生（後稱醫療）、觀光休閒（後稱觀光）、經濟與就業（後稱經濟）等八大施政面向，進一步剖析民眾對縣市政府的滿意度，掌握真實的民意風向。

整體來看2022年的八大施政面向調查，平均滿意度來到71.8％，較2021年的70.3％，上升1.5個百分點；平均不滿意度達18.5％，也較2021年的21.9％下降3.4個百分點，顯見跟去年相比，民眾對縣市團隊今年的表現較為肯定。

圖／2022《遠見》八大施政面向滿意度調查。

若進一步觀察各分項的滿意度評比，可發現民眾最肯定醫療與治安，平均滿意度分別為79.8％及77.7％，交通及經濟則有待加強，八項評比中，這兩項敬陪末座，滿意度僅分別為63.7％及58.3。

圖／2022《遠見》八大施政面向滿意度調查。

平均不滿意度最高的，也是交通與經濟，分別是31.6％及33％，相對而言，醫療和消防民眾民怨最低，不滿意度僅為15.7％及16.7％。值得注意的是，除了經濟與交通之外，觀光的不滿意度也偏高，顯見在疫情衝擊下，國旅雖興起，但民眾普遍對首長的觀光推動，仍認為「有待加強」。

綜觀今年的八大面向調查，總共有三個觀察點值得注意。

觀察1 縣市逆襲〉資源較少的中南部、離島，躍升前十名

首先，相較媒體鎂光燈聚焦的大城市，那些資源較少，較少被人注目的中南部縣市、離島，表現格外亮眼，霸占平均滿意度排行前十名中的七個名次，分別為：嘉義縣（第一名）、花蓮縣（第二名）、嘉義市（第三名）、連江縣（第四名）、屏東縣（第五名）、台東縣（第七名）、金門縣（第十名）。

嘉義縣不但霸榜稱冠，也拿下最佳進步獎。相較2019年，2022年平均滿意度提升17.5％，增幅冠全台，與去年相比，也提升6.2個百分點，略低於苗栗、高雄拿下第三。

在個別項目上，嘉義縣在消防與交通的滿意度拿下第一，其他項目也都在前五名，可見縣民對縣府表現十分肯定。

嘉義市在市長黃敏惠大力推動太陽能光電下，建置密度達全國第四名，規劃淨零排放路徑，也讓五年來藍天比率提升14.6％。有感的施政，使得嘉義市在環保這一項目上，以滿意度83％，在22縣市中稱雄。

觀光強權花蓮縣，這次在觀光項目上奪回第一名的寶座，滿意度較去年上升3個百分點，也較2019年，新團隊上任之初，上升了9.4百分點。隔壁的台東縣則在治安上拿出好表現，85％的高分拿下第三名。

相較跑在前頭的花蓮與台東，宜蘭縣這次居於中段的12名，雖然相對遜色，但縣民對宜蘭的醫療表現給予肯定，滿意度較2021年提升2.2個百分點。

圖／2022《遠見》八大施政面向滿意度調查。

圖／2022《遠見》八大施政面向滿意度調查。

觀察2 卸任首長成績單〉多位於中段班，台北敬陪末座

再來，盤點全台22縣市中，共有八個縣市長任滿八年即將交棒，代表這份2022年的調查，其實也是這八位縣市首長在《遠見》的封關之作。

八位即將卸任的縣市首長中，以連江縣及屏東縣的表現，最被縣民肯定。連江縣在這次八大面向調查中，以77.7％的平均滿意度拿下第四名。在教育領域上，成功推動「馬祖話」教學，傳承母語，以及光纖到校、班班有資訊設備等資訊科技布建，讓連江縣拿下82.9％的超高滿意度。

而打響「我屏東我驕傲」這塊招牌的屏東縣，維持近年來的強勁表現，以75.9％的平均滿意度拿下第五名，在交通上更奪得71.1％的高分。一方面，除了高鐵確定延伸至屏東這一項利多，縣長潘孟安任內建置的屏東智慧公路，有效緩減連假交通壅塞情況，普遍獲得民眾好評。

新竹市也位於前段班，以74.6％的平均滿意度搶下第八名。新竹市認為，在推動的政策中，交通是最讓他們有成就感的政策之一，包括歷任八屆市長、推動30餘年的「公道三外環道路計畫」，終於在今年5月完工啟用，在市長林智堅卸任前，給了新竹人一條更安心、更便捷的回家路。

圖／2022《遠見》八大施政面向滿意度調查。

圖／2022《遠見》八大施政面向滿意度調查。

除了上述三縣市，民眾對其餘縣市的評價多處於中段班，其中，基隆市、苗栗縣的滿意度，相較2021及2019年，均大幅提升。

以2021年為基準，苗栗縣的平均滿意度增加7.1個百分點，為全台進步幅度最多，拿下最佳進步獎。而跟2019年相較的話，基隆市以雙位數的提升比率，12.4個分點的進步幅度，僅次於嘉義縣的17.5個百分點，為全國第二。兩項指標都代表民眾對地方首長的肯定，在他們任內最後一年，答出一份漂亮的成績單。

台北市的部分，這次雖敬陪末座，但台北市民一向較難討好，對比2021及2019年的平均滿意度，台北滿意度僅小幅衰退，分別減少1.4及1個百分點，但不滿意度也都減少，分別減少1.8及2.6個百分點。進一步來看，不滿意度減少幅度大於滿意度的衰退幅度，代表台北市民對市長柯文哲的執政表現，並未全面否定。

圖／2022《遠見》八大施政面向滿意度調查。

圖／2022《遠見》八大施政面向滿意度調查。

觀察3 拚連任首長政績〉表現兩極，台南與新北相對亮眼

最後，2022年是選舉年，除了即將卸任的八位地方首長外，也有挾四年政績爭取連任的14位首長。跟卸任者中，大城市表現較難脫穎而出的狀況不同，爭取連任者中，台南市與新北市的表現亦相當亮眼。

台南市這次以75.5％的滿意度拿下第六名，在個別項目中，台南市以經濟表現最獲市民肯定，以69％的滿意度稱雄22縣市，這樣的滿意度可說是名副其實。據統計，2019年1月至2022年3月，台南市已吸引逾千億元的投資，預估新增三萬多個就業機會，強勢的經濟表現，助攻台南市在這項調查中，稱霸六都。

在新冠肺炎衝擊兩年來，每位地方首長都化身各區防疫指揮官，發揮安定民心的功能，其中，新北市長侯友宜的表現，更是頗受好評。

這讓新北市的醫療以86.5％的滿意度，奪下全國第三、六都第一的好成績。除此之外，新北市近期力動「醫動養」政策，相關成果逐漸收成，包括近三年完成七家智能衛生所等，逐步弭平全民健康中的城鄉差距，亦是民眾給予新北醫療高度肯定的原因。

圖／2022《遠見》八大施政面向滿意度調查。

圖／2022《遠見》八大施政面向滿意度調查。

高雄市雖然名次稍嫌委屈，平均滿意度僅69％，但從減少民眾不滿的層面看，相較2021年，平均不滿意度減少10.7個百分點，幅度為全國之最，加上滿意度也大幅上升6.3個百分點，顯見民眾對高雄市府團隊的施政，漸趨有感。

中部的彰化縣及雲林縣，與高雄市狀況相似，滿意度較2021及2019年逐步上升，負評也穩定減少。其中，台中市儘管民眾的要求門檻甚高，平均滿意度略為下修，但負評減幅更大，亦是對市政團隊的肯定。

不過，台中市在八大面向中，交通部分相對較受市民肯定，達60.7％，這跟台中綠線通車，首年滿意度92.7％的好表現呈現一致，顯然市府的努力，市民有目共睹。

2022年是台灣的選舉年，普遍來看，民眾對絕大多數縣市滿意度，均較2019年，也就是本屆縣市團隊剛執政時的民調表現為高，負評也顯著減少，代表民眾對各縣市局處團隊這四年的表現，多給予肯定評價。

圖／2022《遠見》八大施政面向滿意度調查說明。

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