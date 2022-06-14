領先布局電池循環 創揚要當儲能鋼鐵人

【文．林鳳琪】

2025年，台灣將迎來首波車用電池汰役潮，這些電池該如何再利用？電池管理專家創揚，十多年前即開始布局能源儲存與轉換，面對蓄勢待發的能源大戰，創揚自詡儲能「鋼鐵人」！

一座如假包換的高壓電塔，竟藏身台北市中心。電塔旁是一整排儲能櫃，桌上的電腦，正記錄著電池能量流轉的大數據。

這裡是台科大模擬台灣電力傳輸與轉換的實驗室，儲能櫃則是創揚總經理李泰安領著團隊，嘗試以汰役電池模擬實境，再應用於家戶儲能的可行性。

隨著再生能源與分散式電網成趨勢，未來，這一排用來調度能源的儲能櫃，將成為你我生活的日常。

李泰安形容：「我們無法預測，未來，能源將從哪裡來？唯一能確定的是，不論從哪裡來，永遠需要儲存與轉換。」

「就像鋼鐵人胸口那座反應爐，小小一顆，卻是驅動鋼鐵人最關鍵的動力能源。」「創揚也一樣，我們的核心就是能源儲存與轉換。」

細數創揚代表作。今年北台灣最大、容量達7MWh的AFC案場，就是創揚經手的。2020年，協助台電打造金門智慧電網管理系統，以及裝置容量達1MW／1.2MWh的龍井儲能示範案場。

從電池管理起手，布局能源轉換

2003年，創揚創立的起手式，就是能源儲存與轉換時最關鍵的一環——電池管理。

那是3C產品風起雲湧的時代。MP3、平板等，各種產品不斷問世。趨勢浪潮也將電池產業推上浪頭，催生新一代霸主。例如，氣走鴻海的比亞迪、橫空出世的寧德時代。

創揚也搭上電池浪潮，進口電芯來台組裝，替客戶量身打造電池管理系統。創揚的客戶遍及電子五哥，舉凡需要搭載二次電池（可充放電）的3C產品，幾乎都有創揚的角色。

甚至，台灣交通運具電氣化與儲能浪潮剛興起時，創揚也推了關鍵的一把。例如，光寶動力儲能，以及轉投資的愛之船、電動車等。

「我們很早就上車了，」李泰安透露，搭上「早班車」，創揚順勢布局車用動力電池與儲能。

2011年，中國大陸拍板，全面發展新能源車。十二五規劃中的七大戰略新興產業，「節能減碳」與「新能源車」就占了二項。不少台商參戰電動車圈地與卡位，李泰安也在台商號召下，開啟了一趟中國電動車的奇幻之旅。

2013年，李泰安被延攬到中國，原打算開發電池新應用。沒想到，當年7月，「中國《551號文》一出台，補貼力道大到打造一輛電動車，根本不需要成本，領完補貼，還擁有車輛。」

鎖定電動巴士，李泰安號召關鍵台廠，電池供應鏈中，電解液、負極材料、組裝廠、馬達廠、電源充電樁業者等，打算組聯盟打群架。

電動車領補貼遭棄置，掀生態浩劫

雖然聯盟沒組成，但那幾年，李泰安在中國大陸賣電動巴士，「幾乎一年賺一個股本，」他透露，補貼亂象，也讓中國造了一堆跑不動的電動車，領完補貼後，遭棄置的電池，更掀起另一場生態浩劫。

同一時期，日本在經歷2011年311大地震後，核災陰影與缺電恐慌，加速了日本能源轉型、電業自由化，與家戶儲能需求興起。

尤其對超商等零售業者而言，一停電，冷凍、冷藏食品就得報廢，更急需儲能系統緊急救援。創揚副總經理吳秉恆透露，當時日本流通業者，輾轉透過三菱與三井不動產，找上創揚，希望在台灣打造家戶儲能產品供應鏈。「不少台灣的電芯、模組廠，因此受惠，」李泰安回憶當時。

2018年，隨著中國大陸報廢電池愈來愈多，規格不一的鋰電池如何回收利用與處理，成了迫切危機。

眼看報廢電池即將氾濫成災，2018年，中國大陸決定強制規範電池回收制度，除了要求車廠要負起回收責任，電池廠也得嚴守19種電芯標準規格生產。

李泰安透露，其實，台灣市面上早已充斥梯次電池，「光華商場低於500元的充電寶，大部分是車用電池汰役後，拆解電芯再利用。」

電池梯次利用對創揚而言並不陌生。吳秉恆回憶，裕隆前董事長嚴凱泰，生前就已意識到汰役電池的問題，積極想建構車用鋰電池循環生態圈，「也好幾次找我們去討論研究。」

李泰安強調，電池梯次利用，是因車用電池退役後，受限容量衰退與安全考量，一定得降階使用。關鍵在，電池一出廠，如何有效追蹤與管理每顆電池的旅程，以及使用情況。

創揚早有準備，「我們只回收創揚賣出去的電池，每個電池我們都有資料，免費替客戶回收，再以資料庫裡的資料去判讀電池健康與再利用的安全性。」

全球趨勢，都將跟進限制廢電池進出口。很快的，2025年，台灣將迎來首波車用電池汰役潮，我們準備好了嗎？

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創揚

成立：2003年

創辦人兼總經理：李泰安

主要業務：鋰電池管理系統、儲能系統、充換電站整合方案

策略股東：士林電機、台灣波律

年營收：約7億

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