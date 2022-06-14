恆新搶救老化電池 即刻救援高鐵斷電

【文．林鳳琪】

斷電對一般民眾生活而言，或許只是小小不便，但對交通設施來說，可能會是大災難！為了解決這個問題，恆新綠能專精電池回春技術，讓俄羅斯、印度鐵路紛紛要求神救援，究竟恆新綠能有何奧妙？

4月1日下午3點39分，「轟隆～」一聲巨響，高鐵左營站旁高壓電塔突然爆炸倒塌，高鐵瞬間斷電停駛。

這起事故，肇因於東南水泥拆廠工程意外，當時數萬名著急返鄉旅客擠滿高鐵站的畫面，令人難忘。

事實上，更讓深諳高鐵系統者捏一把冷汗的是，電塔倒塌導致斷電的瞬間，疾駛中的高鐵萬一因此斷訊，漏接停駛訊號，後果將不堪設想。

「你能想像嗎？如果前車已經接收到訊號，緊急煞車停在軌道上，後面的列車卻沒同步接收到煞車訊息，恐將以200公里以上的時速撞上前車⋯⋯」很驚悚，但並非危言聳聽。恆新綠能董事長李秉哲透露，斷電不斷訊的關鍵一秒，端看高鐵不斷電系統能否緊急上線救援。

「每個站點都配置通訊不斷電系統，兩站距離較遠的，還會在中間加裝，」這套UPS系統，目的就是為了保障電力驅動的高鐵，如遇停電突發狀況，通訊不致中斷而釀災。

系統中，除了指揮調度的軟體，最重要的就是備援電力的載體——電池。恆新綠能扮演的角色，是電池日常健檢、保養、維修，進一步讓電池「回春」，甚至是「再生」，確保緊急時刻可以發揮作用。

拖曳車電池老化，桃勤上門求援

乍暖還寒的3月春雨中，位在台中工業區的恆新綠能廠房，一顆顆老化、再也充不滿電的電池，被整齊排放在棧板上，並接著一根根細長管線，連到一組「神祕設備」上。

這組神祕設備，讓「奄奄一息」的電池神奇回春，從低於50％容量，提升至75％；原該汰役的電池，也得以續命。

「奄奄一息」的電池，除來自高鐵各站的不斷電系統，桃園航空地勤中心也有不少。近三年來，為了減碳，更為了改善封閉場域的空氣品質，桃勤陸續將傳統燃油引擎行李拖曳車，換為電動車。隨著疫情趨緩，航班增多，電動車出勤頻次提高，也加速車輛電池老化。

滿電續航力從一天驟降為半天，車輛調度愈來愈吃緊的桃勤，找上恆新綠能。為爭取時間替電池「急救」，滿足桃勤高頻率調度，恆新乾脆直接調度兩組人馬與設備進駐桃勤。

只是桃勤也有車輛維修團隊，為何一遇上電池老化就束手無策？李秉哲解釋，過去這類特定工作環境的電動車輛不多，一遇到電池老化，大多直接「退役」，或是乾脆入庫封存。但隨著電動車成為主流，電池需求量大增，如何讓電池延緩老化，續命回春，就變成無可避免的挑戰了。

箇中的關鍵，就在「數據」。李秉哲解釋，恆新累積多年，在各種環境下使用的動力或儲能以及不斷電系統電池的「病歷」，才能將經驗轉為「急救數據」，也才有辦法替電池急救，透過參數調教，快速回春。

圖／桃勤電動車電池老化，也找上恆新綠能維修保養。恆新綠能提供

挺過黑道威脅，打入俄羅斯鐵道維修

2015年才創立的恆新，在有工控技術背景的李秉哲與團隊營運下，早在2008年，就陸續接觸當時主流鉛酸電池回春與再生的需求。一次機會，團隊接到來自俄羅斯鐵道維修公司探詢，希望讓老化的火車頭動力電池回春。

「俄羅斯是鐵路大國，境內交通幾乎全靠火車，如果做成這筆生意，未來訂單可期。」李秉哲興沖沖飛到俄羅斯，技術也成功打動客戶。沒想到，準備簽約時，團隊卻陸續收到黑函，甚至是黑道的威脅恐嚇電話：「對方威脅我們放棄訂單，不然就會有危險。」

商機雖然誘人，但團隊得拿身家性命換訂單，代價未免太大。

畢竟，鐵道利益龐大，從採購到維修保養，甚至車廂、電池回收利益也不小，相關產業鏈封閉保守，各國皆然。團隊一度煎熬，考量是否該放棄？

而且，一家來自台灣的小廠，竟想打破產業既有生態與利益結構，「根本不可能！」「試想，電池固定保養維修，延長壽命，狀況好的能使用20年。原本的採購與退役回收的利益沒了，無疑是擋人財路。」

盤點局勢後，恆新決定讓利並繞道，「進入既有產業生態，比打破重組容易多了，」李秉哲找當地業者合作取代競爭，順利突圍當地業者封鎖。

讓李秉哲興奮的是，光俄羅斯動力火車頭就有兩萬個，每個車頭需要80組電池模組驅動，模組裡每顆電池，都有獨立身分證，十多年下來，團隊累積龐大的電池參數數據庫，讓印度鐵道主動上門尋求合作。

瞄準叉車市場，先試用後埋單搶客

近幾年，台灣也有不少廠商進入電動車相關領域，比如帆宣，也跨足研發動力電池管理系統。

負責相關專案的帆宣部經理陳炳旭透露，相較於鉛酸電池，鋰電池能量密度高，但也較不穩定。換句話說，鋰電池想回春再利用，技術上更挑戰。

帆宣轉而投入仍以鉛酸電池為主流的軌道不斷電系統，輾轉找上李秉哲團隊合作。2015年，李秉哲正式在台灣成立恆新。陳炳旭說，帆宣擅長軟體與系統開發，恆新則擁有電池回春關鍵技術，雙方軟硬互補 ，恆新也成功開拓不斷電儲能新市場。

除了高鐵不斷電系統與桃勤行李拖曳車，李秉哲還瞄準物流倉儲叉車（堆高機）電動化趨勢，將帶動電池保養回春需求。

李秉哲透露，台灣物流叉車習慣買日本汰役二手車，電池壽命大約僅三到五年，卻占新車成本三至四成，「換電池的成本，就能買新車了，尤其商用物流車使用頻率高，電池更需要定期保養。」

看好物流倉儲叉車，將循桃勤行李車模式，快速轉移至電動車。為搶得市場先機，李秉哲祭出業者先試用，再埋單的方案。

事實上，除了台灣，恆新也積極部署中國大陸市場，看好對岸5G電信基地台廣布，小型儲能設備在新電池缺貨與成本考量下，保養回春等市場需求將大增。

李秉哲興奮算著，光是基地台，全中國就200萬個；崛起的冷鏈物流需求，封閉倉儲內，不可能開柴油堆高機，電動叉車需求至少300萬輛。屆時，為延長使用壽命，電池勢必要定期保養回春。

提起未來，李秉哲一臉蓄勢待發，就等疫情趨緩，搶占商機。

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恆新綠能

成立：2015年

董事長：李秉哲

資本額：600萬

主要業務：電池管理系統、電池檢測、保養與維修

主要客戶：俄羅斯鐵道、印度鐵道、高鐵、桃園航勤等

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