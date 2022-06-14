銘福把廢車墳場 變成貴金屬重生寶地

【文．林鳳琪】

每年近3兆台的報廢車，其實都是「黑金」！尤其車用電池回收，台灣也有一級玩家，銘福集團的獨門技術，讓國際刮目相看。瞄準全球城市礦山，台灣蓄勢待發！

天然資源稀缺、沒有礦藏的台灣，如何能提煉出車用電池最需要的貴金屬？

關鍵就在城市礦山。

在國境之南的高雄，有一座日本人來取經，澳洲政府也想複製的城市礦山。

礦山位於高雄仁武，是銘福集團占地超過兩公頃的園區，也是台灣車輛生命週期最後一段旅程必經地。

截至2021年10月底，台灣有79萬輛汽機車報廢，其中約三成來到這裡。這裡不是車輛墳場，而是價值再創的重生之地。

報廢車一進來，從引擎、輪胎、電池到車體，平均十分鐘就能完全拆解，其中九成能回收再利用，連車體都能煉鋼；僅一成是無法再利用的塑料垃圾，最後進入焚化爐燃燒，或掩埋。

拆卸後的廢電池，就進入下一階段——電池回收再生廠。分類後，經過物理或化學冶煉，最後提煉還原出有價金屬，例如鐵、鉛，或是目前市場稀缺、極其珍貴的鋰與鎳等貴金屬。

台灣有280家廢車回收廠，但僅有四家處理廠，銘福是其中最大的一家，還是唯一擁有鋰電池處理執照的。銘福集團旗下綠化環保總經理室主任蔡家璋開玩笑說，別小看這些廢車，部分零件或原料很值錢，甚至得編號鎖起來，以免遭竊。

在ESG浪潮與電池原料稀缺的推波助瀾下，連特斯拉前技術長也看上循環經濟，創立紅木材料公司搶進鋰電池回收商機，是美國當紅的獨角獸之一。

每年報廢近3兆車輛，價值不菲

以台灣、日本、美國、歐盟為代表，每年報廢的車輛已達2兆9600萬輛，可堆疊成300萬座台北101大樓，重達約6000萬頭大象。

這些廢車不僅不是「廢柴」，更是價值不菲的城市礦山。

圖／整理：林鳳琪

銘福集團董事長陳俊銘分析，電動車帶動鋰電池需求急升，但鎳、鈷等關鍵原料受限於產地，開採不易，價格不斷飆漲，甚至出現「血鈷」事件。

「目前看來，『城市採礦』是最可行的解方，」陳俊銘透露：「各國都開始關注鼓勵，連礦藏豐富的澳洲政府，也頻頻對我們招手。」

銘福已拿到澳洲電池與太陽能板回收處理執照，預計投資400億元到澳洲設廠。

做資源回收紅到國際，連澳洲都來招商。這家版圖橫跨茶葉、餐飲、鋼鐵、建設、資源科技、生技與健康產業，年營收逾百億元的集團，其實是從一輛小貨車起家的。

一台小貨車起家，建立五金回收制度

1970年代，工業建設強勁需求，加上拆船盛行，廢鋼原料的不虞匱乏下，帶動台灣煉鋼產業快速發展。銘福創辦人陳福松也搭上這波浪潮，開著小貨車，做起廢五金回收的生意。1975年，銘福在高雄誕生。

拆船業沒落後，廢棄車輛與家電取而代之，成了台灣電爐煉鋼最主要的原料來源之一。相較於成分單純，組成多為鋼鐵或木材的船體，廢車處理成煉鋼材料，工序逾百道，挑戰不小。

一輛廢車，拆解下回收價值較高的輪胎、引擎、電瓶後，重頭戲在車身。加工、鍍膜過的鋼板車體，因體積大、成分複雜，不利煉鋼。

銘福面臨第一次轉型生存挑戰。陳俊銘回憶，當時父親陳福松毅然決定，率先自德國引進全台第一條「粉碎機」產線與設備，一度引來業界熱議與嘲笑：「做回收，還得投資買科技設備？」

圖／陳俊銘接班後，持續挑戰100％循環目標。張智傑攝

將報廢車體撞擊粉碎成粒，再以重量或磁性等物理特質，可篩選出有價鐵金屬與其他金屬回收。甚至，陳福松還為此另設電池回收廠金聯成，提煉鉛錠。業界形容，銘福堪稱台灣車輛回收制度與生態之先驅。

「現在我們幾乎整輛車都能回收再利用，從關鍵零組件、電池到車體，連日本廠商也來觀摩，」陳俊銘形容，僅剩一成是內裝座椅混合塑料：「我們計劃在台南蓋汽電共生廠，最後這一成廢料燃燒後，還能『廢轉能』。」

陳俊銘自剖，銘福不斷自我挑戰，朝100％循環目標邁進，因為集團曾經歷2008年金融海嘯，一度瀕危的慘痛教訓。

那是集團還依賴廢鋼買賣賺價差的年代，危機突如其來。

「每公斤20多元，跌到剩1元。我們2萬噸，價值4億的庫存，瞬間縮水，僅剩2000萬元！」陳俊銘回憶，更慘的是，答應好的廢車與廢五金收購價，一毛也不能少，但處理好的廢鋼，卻遭客戶棄單拒收。

銀行擔心自身難保，雨天收傘。「那一次，很多同業都倒了，幸好我們財務健全，沒有過度槓桿。」

挺過金融危機，轉型高質化服務

挺過危機後，銘福不斷建構防護網，轉型高質化服務。好比說，增設電池回收處理廠；擴充電腦、平板、手機等消費性電子產品回收處理，提煉貴金屬。

十年前，陳俊銘嗅到危機，「金價愈來愈貴，3C廠商乾脆研發新配方或製程，例如以銅取代金。我們回收處理廠，也得跟著改變。」又如電動車帶動鋰電池趨勢，集團也得趕緊開發鋰電池回收煉金新技術。

2016年，名仁資源科技成立，2018年，取得台灣第一張鋰電池回收處理執照。瞄準電動車趨勢，馬達將取代引擎，集團早已訓練一批馬達回收拆解團隊。

圖／整理：林鳳琪

雖然現在電動車與電池回收需求仍低，但危機意識驅使銘福緊跟國際趨勢，不斷轉型創新。

台灣環保科技專家、成大資工系教授陳偉聖形容，銘福在台灣資源科技走得很前面，甚至影響台灣法規的制訂。發現廢棄太陽能板將造成環境浩劫後，銘福也找他技轉相關研究與技術，要去澳洲設廠。

陳偉聖觀察，如今台灣備受國際關注的循環經濟生態產業鏈，有一部分堪稱是銘福走過回收業，被誤解、歧視的斑斑血淚。

「都是歷史的足跡，」陳俊銘自美歸國後，從父親手中接下棒子，加快腳步。看好2025年，台灣將迎來電動車電池退役潮，銘福積極布局鋰電池回收再生，更要複製台灣經驗到澳洲。

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銘福集團

成立：1975年

創辦人：陳福松

主要事業：茶葉、餐飲、生技、醫美、建設、鋼鐵、環保、教育等

其他事業體：田祝鋼鐵、天仁茗茶、天福養生村、天美仕直銷、鉑氏美生醫、福川銘建設、名仁資源科技、綠化環保、大南方資源再生、金聯成資源科技、秀潔環保、聯福資源

規模：年營收逾百億元

名仁資源

成立：2016年

總經理：陳俊銘

主要業務：乾電池與有價金屬回收處理

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