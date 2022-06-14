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台廠獨步全球 挺進兆元循環商機

聯合新聞網／ 遠見
圖／電動車汰役電池梯次利用於儲能，甚至能為智慧城市最佳幫手，成為能源轉型經濟新顯學。張智傑攝
圖／電動車汰役電池梯次利用於儲能，甚至能為智慧城市最佳幫手，成為能源轉型經濟新顯學。張智傑攝

【文．林鳳琪】

再過八年，人類汰換下來的車用動力電池，總重量將等同於1285座巴黎鐵塔！這些退役電池，看似是沉重的環境負擔，卻也能成為豐厚的能量載體。

目前，電池已成為繼晶片之後，全球瘋搶、最炙手可熱的「戰略物資」。也因此，稀缺的鋰、鈷、鎳，與棘手廢電池回收處理挑戰，催動了另一場綠色循環革命競賽。

這一次，電池是主角。洞燭機先的企業，早已率先搶進。特斯拉聯合創辦人、前技術長史特勞貝爾（JB Straubel），2017年創辦電池回收再利用的紅木材料公司（Redwood Materials），吸引亞馬遜投資，成了估值37億美元的獨角獸。

圖／整理：林鳳琪
圖／整理：林鳳琪

台灣，也沒有缺席。從廢車循環商機起家的銘福集團，靠城市採礦，低調煉出百億營收版圖。303大停電與401工安意外，穩住高鐵通訊，才未追撞釀災的不斷電系統，背後的低調英雄、台廠隱形冠軍「恆新綠能」，更靠著「電池回春」的技術，讓俄羅斯鐵道埋單。

八八風災後，台灣中科院飛彈專家任國光教授，以退役電池，在高雄市杉林區日光小林社區打造獨立電網儲能系統，讓偏鄉免受風災斷電之苦。掌握退役電池再利用，最關鍵大腦指揮系統（BMS）等軟體技術的創揚，正積極開發社區與家戶儲能系統。

電池管理專家「創揚」，則是從電池管理起手，順勢布局車用電力電池與儲能，並在每一顆電池出廠後，有效追蹤與管理每顆電池的旅程。

這一次，電池挑大梁主演的循環競賽，全球梯次利用與回收煉金，商機上看兆元。一張圖，讓你看懂商機與參賽玩家。

圖／整理：林鳳琪
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圖／整理：林鳳琪
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圖／整理：林鳳琪
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