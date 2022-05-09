松下第三代掌門人洪裕鈞 揮灑創業魂家業同步攀高峰

【文．胡華勝】

挾著台灣松下電器董事長頭銜的洪裕鈞，自己新創事業的曝光度，多年來一直遠高於所承襲的家業。近兩年，旗下愛比科技與行競科技在市場的討論度大增，洪裕鈞鴨子划水的這些日子，他看到哪些機會？做了哪些事？

近幾年，要說台灣有什麼品牌在國際市場嶄露頭角，IPEVO，愛比科技可說當仁不讓。這個MIT的品牌，靠著「實物攝影機」拿下全美K-12（幼稚園到高中）六成學區市占，成為實物攝影機的代名詞。

值得一提的，愛比科技董事長洪裕鈞有個顯赫家業的身分——台灣松下電器第三代接班人、現任董事長。

熱愛設計的他，有擋不住的創業靈魂。美國羅德島設計學院工業設計與藝術中心設計學院平面設計系畢業，曾任網路家庭（PChome Online）創意總監、曾創辦AGENDA，專做數位行銷顧問、成立xrange十一事務所、愛比科技及電動超跑相關的行競科技（XING Mobility）。

圖／IPEVO的實物攝影機。蘇義傑攝

設計巧思從不離使用者需求

而說起洪裕鈞的創業之路，其實離不開設計。他接受《遠見》專訪表示，透過對使用者需求的觀察與設計，為創業的道路上注入與眾不同及無法取代的競爭力。

其中，愛比科技與行競科技最為經典。一談起本來只是興趣而已，後來開花結果的高性能電動車事業，洪裕鈞掩不住喜悅與自豪。

2015年成立的行競科技，在打造1300匹馬力輸出、四個馬達及引擎的電動超跑過程中，發現設計必須解決電池放電後的散熱問題。

「特別是汽車電池的電量超大，卻要擠在狹小的空間，再加上車子原本就得以安全為最高考量，於是，車用電池勢必要既安全又穩定，而這需要一些熱控管，若沒做好就可能爆炸⋯⋯」洪裕鈞娓娓點出電動超跑的寶藏（商機）正是電動超跑專用電池。

因此，洪裕鈞兩年前決定把行競的發展重心，由電動超跑整車，轉到電池技術及電池系統管理。

為解決電池散熱的問題，洪裕鈞想到用在超級電腦雲端運算中心裡的「浸沒式電池冷卻技術」。簡單說，就是把電池泡在不導電的液體裡面，讓液體直接接觸電池表面降溫、散熱，並減少電池爆炸的機率。

儘管這項電池降溫散熱技術所費不貲，但已有台灣本土的電動商用車，預備採用行競電池。同時，去年4月，行競也已與英國石油（BP）在電池散熱領域進行合作。

圖／洪裕鈞創辦XING Mobility行競科技，打造台灣首輛千萬電動超跑。張智傑攝

IPEVO成實物攝影機代名詞

至於2005年創立的IPEVO品牌，更是洪裕鈞的得意之作。2020、2021年，受惠疫情遠距需求，旗下的實物攝影機（Document Camera）連兩年都大賣超過30萬台，EPS站上9.62元及10.5元，是2019年疫情前的3.7倍及4.1倍，甚至登上2021年興櫃EPS第四名。

「最近美國的業務回饋，IPEVO已變成實物攝影機的代名詞，」愛比科技總經理李信宜驕傲地說，過去談到實物攝影機會說ELMO，就像買影印機會說全錄一樣，但如今，IPEVO已在美國教育市場已有一定口碑。

然而回顧品牌的緣起，是當年在網路家庭創辦人詹宏志及李宏麟邀請下，共同腦力激盪想出的名字，為Skype做一支實體話機。靈感來源是技術上，Skype是一個IP電話，產品有世代進化（evolution）意涵，結合起來就成為IPEVO。

這款IPEVO free 1有線USB話機，是愛比科技在國際市場打響品牌及銷售量的第一個產品，2006年上市時，大賣了30萬台。

誠如李信宜一語道出洪裕鈞的堅持：「Royce（洪裕鈞）很常說『做東西要有誠意』。」洪裕鈞正是以「使用者行為成就造型」，來詮釋「設計是有道理的」意涵。

例如，話機上的滾動軸（scroll bar）就是可以快速瀏覽尋找通訊錄上的人，話機尾部話筒是一個鏤空有角度的四方型框，與一般話機話筒方正實心不同，是解決講話時回音的設計，斜角設計則讓話機便利從桌面拿起來，以使用者為需求的設計巧思，「道理」反映在IPEVO產品設計上，一覽無遺。

有了IPEVO free-1的成功，洪裕鈞認為，一個來自台灣的新品牌，可以在美國、全世界做到這樣的地位，很不簡單的，可能性是有的，更確定他要走MIT品牌的道路。

圖／愛比科技總經理李信宜、愛比科技董事長洪裕鈞。蘇義傑攝

人性化需求催生網路攝影機

在做完話機後，洪裕鈞思考下一個產品時，認為Skype是audio（語音），做完audio就接著做video（影像）。當時他經常出差，打電話回家跟老婆視訊，除了看老婆，也想看家裡的鬥牛犬Roy，但Roy重達30公斤，把狗抱起對著視訊鏡頭，不但抱不動，抱寵物對著鏡頭這樣的使用行為也很怪，於是有了靈感，網路視訊應該是see what I see（讓對方看到我視角所看到的）。

這個需求不僅發生在他自己身上，像阿公阿嬤透過網路看金孫，也是一樣的道理。於是，設計筆狀、指向型的網路攝影機，不只可以看人，還能依使用者需要，去看不同位置的影像，例如窗外下雪，就可輕鬆讓攝影機照向窗外，或是輕鬆地照著正在手繪的地圖圖案。

而P2V的大紅大紫，蘋果功不可沒！2010年蘋果推出iPad，蘋果美國東岸的業務人員當時在校園推廣iPad，就是用這款P2V拍攝手部操作iPad的過程。孰料，P2V反客為主，所有觀看展示的老師，問題都不聚焦在iPad，而是紛紛詢問：「你們在拍iPad的那台機器是什麼？」為此，洪裕鈞還遭到蘋果業務的小小抱怨。後來，愛比也印了一些產品簡介，讓蘋果業務在校園發送介紹，P2V在教育市場竄紅。

洪裕鈞分析，原本學校的實物攝影機設備，很大一台又很笨重、價格要1000∼2000美元、說明書200、300頁，一個學校只有幾台大家輪流著用。而洪裕鈞當年開發的機種，隨插即用（plug & play），售價、重量都只有傳統機台的1／10不到，因此大受歡迎。而在口碑相傳下， 很快地打開市場。

愛比科技

成立時間：2007年

董事長：洪裕鈞

總經理：李信宜

資本額：2.72億元

主力產品：實物攝影機

員工數：約80名

年營收：2020年12.06億元；2021年12.3億元

冠軍實績：美國K-12市場滲透率最高超過六成的品牌，IPEVO產品有教學神器之稱

跌跌撞撞，摸索市場十多年

但其實，諸如所有的新創公司，愛比2005年成立時，原屬PChome Online的事業之一，2007年分割獨立出來，成長過程，歷經一段摸索撞牆期，從Skype Phone、網路攝影機、VoIP網路電話會議機、2009年開始做實物攝影機及數位相框，一路顛覆、轉換，後來才在實物攝影機領域逐漸站穩腳步。

正因為產品符合普羅大眾需求，除了教育市場外，也在愈來愈多領域看到IPEVO的應用蹤跡。諸如珠寶拍賣會、直播節目、金融業務文件簽署、遠距投保、醫療，甚至可以在拍攝掃描後轉為加密文件。

值得一提的是，隨著3月25日新總經理李信宜上任，愛比將進入2.0時代。1973年次的他，台大機械系畢業，轉念台大商研所，陸續歷練過幾家大公司，技嘉科技海外業務、華碩產品經理，以及該事業群在智慧醫療跟雲端的操盤手之一，後來更曾一度創業做線上童書城，又轉戰17 Life擔任營運長。

其實，洪裕鈞會點將李信宜，即是看中其有業務、產品、AI、雲端，以及O2O的斜槓專長，「洪董邀請我是用創業的心態，成為他的創業伙伴，把愛比當成三年的新創公司來經營。」隨著李信宜上任不到一個月，已完成盤點愛比的競爭優勢，擬定四個「2X」策略，包括新產品開發加倍、市場覆蓋率加倍、技術開發加倍，以及合作伙伴加倍，已讓市場將這檔即將轉上櫃的公司，視為潛力股。

最重要的是，堅持MIT製造的IPEVO，沒有自有工廠，走輕資產路線，少了一般廠商往往在業務成長之際，營額費用得同步增加的包袱，運作更為靈活、毛利率更高。

不過，面對2022疫後新局，愛比科技想要拓展掃描及視訊會議，仍有長路要走，面對諸如HP、EPSON、羅技 、微軟這些國際大品牌，能否突破重兵鎮守的城池，是一場小蝦米對大鯨魚的競賽。

One Panasonic全球第一

至於營收已站上464億元的松下電器，洪裕鈞謙虛地說：「跟我沒太大關係，主要是團隊。」事實上，台灣松下電器第一位台籍總經理林淵傳上任後，兩人就約定好，由林淵傳帶領團隊，洪裕鈞領著董事會在背後支持，目標，就是要讓世界看見台灣。

如今，台灣松下電器的年營收，從2016年洪裕鈞接班時300億元，至今增加超過160億元，逾五成。

台灣市場雖小，台灣松下卻是東北亞六、七個地區的業績表現第一名。洪裕鈞說，由於經營有成，台灣松下是松下全球首家將開發、製造及銷售等資源進行整合的公司，自主決定經營方向，亦即成為一個One Panasonic的公司。

相較於松下其他海外公司，都只負責銷售，而台灣松下就是一個較小型的日本松下，從研發、生產到銷售都有，甚至在台灣，就有400多個研發人員。

用文化創造產業，為社會謀福利

談到家傳事業的影響，洪裕鈞毫不猶豫地說：「今年台灣松下電器60週年，從爺爺、父親、母親，都有個理想，想幫社會做些事。」

這並非「空嘴薄舌」。早在1971年，以台灣松下電器創辦人命名的洪建全文教基金會，正是台灣第一個企業贊助投入的文教基金會，打造了台灣第一個視聽圖書館，收藏上萬張的黑膠唱片免費讓人使用。當時，洪家人想做的就是，用文化創造產業、為社會謀福利的事。

洪裕鈞透露，曾聽雲門舞集創辦人林懷民轉述，早年洪建全基金會提供音響設備，讓民眾前往聆聽音樂，其中有位粉絲就常在基金會聽音樂，進而愛上藝術，更獲得莫大的啟發，這個人正是李安。洪裕鈞謙虛表示，雖不能說李安成就與洪建全基金會有關，但最起碼證實台灣松下已為提升台灣種下一顆種子。

誠如，愛比科技design in Taiwan，從台灣出發做到world class做的東西，很多靈感是對當代藝術的啟發，行競科技則是對汽車文化的熱愛，進而開發與延伸出新的技術，可以給不同車輛使用；洪裕鈞承襲家業的力量，仍持續發酵中。

洪裕鈞

出生：1969年

學歷：美國羅德島設計學院工業設計與藝術中心設計學院平面設計系

經歷：網路家庭創意總監、AGENDA數位行銷顧問創辦人、xrange十一事務所創辦人

現職：台灣松下電器董事長、愛比科技董事長、行競科技董事長

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