「玩美移動」張華禎：我姓張Chang 所以喜歡change改變

【文．羅之盈】

台灣軟體新創再添一隻獨角獸！玩美移動成立7年，直奔美國那斯達克上市，是台灣軟體界名人張華禎，繼1996年創立訊連之後，二次創業成功。

行動App全系列下載量突破10億次、公司估值上看14億美元（約台幣392億元）、即將在2022年第三季於美國上市；它是台灣土生土長、揚名全球的軟體公司「玩美移動」，她是俐落果決、始終優雅的創辦人張華禎。

2022年三月初，非常意外的、成立七年的玩美移動突然宣告赴美上市，預計將與美國上市公司Provident Acquisi-tion Corp合併，以SPAC模式於那斯達克登板。

藉由上市計畫的揭露，外界總算見證玩美移動寫下的紀錄：台灣App下載量最多的自有品牌、台灣最快IPO的新創獨角獸（成立不到10年且估值10億美元）、台灣第一家行動（mobile）轉型成功的內部創業團隊。

「玩美移動是BeautyTech時尚科技，」張華禎清晰定位品牌核心，並和緩地表示，現代消費者的需求及偏好正在轉變，包括線上線下的全方位消費渠道，或是AR應用的趣味互動，甚至是更便利的消費方式，或是個人化的消費體驗，都是現代趨勢，「尤其是後疫情時代加速人們轉向數位消費，如何在網路世界抓住眼球，企業都需要借助科技」。

玩美移動原為資深軟體公司訊連科技的內部團隊。訊連科技創立於1996年，以威力導演、相片大師、PowerDVD等圖像相關電腦軟體，席捲全球市場，進入行動網路時代之後，追緊App趨勢，積極開啟內部創業，並於2015年將漸成氣候的「YouCam玩美系列」分拆獨立為玩美移動，聚焦在美妝和時尚領域，提供AR擴增實境、AI人工智慧的照相／圖像軟體。

彩妝「雲端試色」受到歡迎

以旗艦產品YouCam Makeup（玩美彩妝）為例，使用者開啟鏡頭，就能實時變換鏡頭下的樣貌，不管使用者怎麼動、怎麼眨眼、怎麼噘嘴，這些美美的彩妝效果，都能服服貼貼的吻合五官，因此受到使用者以及品牌客戶的熱愛，例如加上煙燻眼妝、漸層唇彩、迷幻美瞳、獨角獸髮色等，還能挑選不同美妝品牌的商品「雲端試色」。

張華禎笑著說：「『試了再買』的購物心裡不分線上線下，橫跨各種行業，皆為剛性需求。」

玩美移動承接訊連科技對圖像技術的理解，更細緻地掌握手機族群的期待與應用情境。特別是玩美彩妝能夠實時偵測臉部200個特徵，建立3900條網格進行3D建模，比同業平均的900條多出4倍，甚至評比各種膚色、膚質、燈光下的差異，讓色彩準確度達到90％。

圖／YouCam Makeup（玩美彩妝）讓使用者一開啟鏡頭，就能雲端嘗試彩妝。張智傑攝影

團隊從玩美彩妝出發，再將「相機＋AR＋AI」技術，延伸至不同美學產品，包括YouCam Perfect玩美相機、YouCamVideo玩美Video、YouCam Nail玩美甲等，「虛擬配件」的範疇包括眼鏡、耳環、腕錶、戒指、美甲、衣服、帽子等，還有男士愛用的鬍鬚樣式，以及美髮沙龍、牙齒矯正、整形美容等，幾乎只要將手機鏡頭對著人體的某一部分，都能有相應的玩美App美化圖像。

不過，修圖相關App是手機App的「一級戰場」，除了技術優異之外，秘密武器是什麼？在於市場區隔，因為它「不是」修圖App。

「我們是要讓你覺得像是真的在化妝，不是打上一個濾鏡，或是糊糊美美的就好，我們反而是把亮度調亮、看得更清楚，試妝其實是這樣的，」張華禎解釋，玩美產品甚至可以做膚質檢測，AI引擎分析了八萬九千多個人類膚色，提供準確的判讀之外，並且推薦彩妝顏色，「我們可以做到，這支口紅顏色配上你的唇色，最後會顯示是什麼顏色。真實，才是美妝品牌商要的」。

這項核心競爭力，在疫情時代受到品牌商大力支持，因為在線下櫃位失去人潮的時刻，玩美的解決方案，讓他們在線上仍然可以維持試妝與銷售，無縫接軌的數位轉型服務，解決美妝產業一大痛點。

現有美妝品牌客戶超過400家，包括資生堂、倩碧、雅詩蘭黛、AVEDA、M.A.C等，當中最受矚目的當屬香奈兒CHANEL，因為它不只是玩美移動的客戶，更在本次上市案之中，參與投資部分資金。

【張華禎小檔案】

▋現任：玩美移動執行長

▋學歷：台大商學系工管組、加州大學洛杉磯分校（UCLA）企管碩士

▋經歷：訊連科技總經理、趨勢科技全球財務長暨執行副總、花旗銀行投資顧問

著迷從無到有的創造樂趣

「我的同學都說，妳真的瘋了，找自己麻煩，」張華禎自嘲式的說起二次創業的心情，語氣裡有自我折騰的揶揄，也有對強大壓力的一絲感慨。

張華禎1996年與夫婿黃肇雄共同創立訊連，以搭售形式，賣進全球各大個人電腦裡，營收從1999年的2.2億元，一路攀升到全盛時期的2008年46.8億元，是台灣難得的世界級軟體公司。張華禎是加州大學洛杉磯分校企管碩士，以財務與營運見長；黃肇雄同所學校的電腦博士，後進入台大資工系任教，技術背景雄厚，兩人互補創業，是科技圈一段佳話。

「她是具有高度好奇心的人，我很少看到比她還好奇的人，」黃肇雄對妻子的觀察很是特別。

他舉例，從AR擴增實境、VR虛擬實境，到流行的區塊鏈、ICO（企業採用虛擬貨幣首次發行）、AI人工智慧，只要看到有生意可能的新技術或新話題，就會興沖沖地推著他做研究，「Alice（張華禎的英文名）簡直把我當作她的CTO技術長了！」

黃肇雄笑語中有些欽佩，也有些疼惜，他語氣放緩地說，「不過好奇的人很多，創業成功的很少，Alice膽大心細，執行力很強，親力親為，這才是她能帶領團隊走到今天的重要特質」。

從喝可樂到喝香檳

至於兩次創業有何不同？

張華禎停頓了幾妙，眼神有些深遠，她表示，訊連一開始服務覆蓋的範圍很小，成立四年就上櫃，一開始對應的電腦品牌客戶在台灣，後來才推及全球，營收與現金流一直都很好，「但玩美完全不同，產品、規模、客戶、商業模式、競爭模式等，都不一樣」。

App領域是一個更高速的技術競賽，不只要比別人好，還要一直比自己好，因為新的解決方案迭代追進得很快，需要很快的「把市場贏下來」，追進者盤算若是要追五年才追得到，可能就會降低追擊意願。

因此玩美系列大力投資人力與技術，從創立第一天就在「找錢」，一直找到上市最後一刻，再加上美妝品牌客戶都在國外，領域也不相同，每一步都艱難。尤其玩美當初帶著八十多人從訊連分拆獨立，有著只許成功不許失敗的巨大壓力。

既然壓力這麼大，為何還如此「瘋」得興致勃勃？

大概是因為我姓「張」Chang，所以喜歡change「改變」，

張華禎笑開了說，「我喜歡從無到有、創造某個事物的感覺。看到客戶相信我們可以幫他解決問題，很開心；看到它真的幫客戶解決問題，也很開心」。

她表示，訊連時期見客戶，對方都是工程師、產品經理，穿polo衫、吃三明治、喝可樂，談技術、談產品，一起對焦工作；玩美時期見客戶大不同了，第一次到紐約見客戶，一波波的主管都是又帥又美，打扮入時，談吐優雅，商務晚宴是從喝香檳開始，白酒、紅酒、三道精緻料理。

「哇凹∼」張華禎微微張大了眼睛，「真是Shock（驚訝）！我們真是土包子啊！」

經過一次次的晚宴練習，一次次的工作對焦，張華禎跳進了全新領域；經過2018、2019年飛行將近40趟，她愈來愈融入時尚文化，帶著富含的科技素養，理解產業需求，也不斷學習新知識、滿足好奇心的歷程中，如同愛麗斯般得到探險的樂趣。

所以，玩美移動不是張華禎的二次創業，其實是她的二次人生。

成長的道路沒有終點

玩美移動在成立短短七年期間，赴美上市，成為台灣第四隻軟體新創獨角獸，對團隊來說算不算是成功？

「我一直跟他們說，我們上市過了，我們上市20年了，這不是終點，這只是個里程碑」，張華禎收起笑顏，有著不怒而威的威嚴，銳利的眼神讓人不由得收緊神經。

「市場是很殘酷的，你就是要成長，這條路沒有終點！」張華禎嚴肅地說。

【玩美移動Perfect Corp. 小檔案】

▋成立：2015年（自訊連科技拆分獨立）

▋員工數：280人；全球據點：11國，共12個城市

▋核心服務：為美妝和時尚行業提供AR擴增實境、AI人工智慧，軟體即服務的SaaS解決方案

▋主力產品：YouCam系列下載量App突破10億次

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