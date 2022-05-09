台灣供電敲警鐘！分散電網熱議多年 為何遲不上路？

【文．林仕祥】

全台停電事件頻傳，對台灣電網過於集中的擔憂四起。當電網短鏈化成為趨勢，分散式電網再成熱議焦點，但，多年來為何推動困難？面臨哪些挑戰尚待克服？

隨著中美貿易戰及疫情來襲，顛覆過去幾年全球化的走向，各國為確保自己在關鍵產業上能自主可控，開始將供應鏈「短鏈化」。殊不知，台灣電網轉型的模式，竟也有異曲同工之妙，逐步走向「短鏈化」！

台灣面臨能源轉型的當口，原本講究效益、依賴的「大電網模式」，將逐漸成為過去式，能源輸送「分散化、區域化、短鏈化」，將成為未來數十年的現在進行式。

自2021年的513、517大停電之後，今年3月3日全台又面臨大跳電，輿論再度興起對台灣電網過於集中的擔憂。經濟部政次、台電代理董事長曾文生曾公開發言，將把全台電網改為「分散式電網」，作為避免全台大跳電的解方。

專注提供能源解決方案的聯齊科技執行長顏哲淵，以水來比喻電力跟電網之間的關係。

增強用電韌性，自給自足

電力似水，電廠如同水庫，而每條電網就跟渠道一樣，所謂的分散式電網，就是在渠道之間設置一個閘門，同時在各分網的區域內設置埤塘蓄水，提供緊急使用，甚至埤塘內有多餘的水源，還可將這些水反注入到渠道裡面，緩解渠道內的缺水問題。

最重要的是，一旦總電廠供電出現異常時，自主電力較充足，或用電量較小的分網渠道，就可放下閘門，自給自力，不需仰賴總電廠供電，以讓電力可以配給到其他更需要用電的區域。

簡言之，分散式電網就是增加每個用電單位的韌性，減少其對台電的依賴，讓他們在大型電網發生故障時，至少還能自給自足一段時間。

台灣非得推動分散式電網的原因，主要是因應未來綠電占比將節節升高。

以國發會日前公布的「2050淨零碳排路徑圖」為例，未來綠電將占總發電量的60∼70％，這些綠電主要以光電、風電為主。

眾所皆知，這兩種電力來源是標準的「看天吃飯」，發電狀況相當不穩定，因此，未來台電的每日電力供應上限，將出現巨幅浮動，一旦用電量超過供電量，天天跳電恐成眾人惡夢。

目前台灣再生能源發電量占比不高，如果未來再生能源發電占比達60∼70％，上下震盪幅度更大，因此電網必須增加韌性，避免一個環節出了狀況，所有人一起完蛋的現象發生。

另外，每個分散出去的電網，例如一個科學園區，也要有一定程度的供電能力，自給自足的程度愈大，對大型電網的依賴就愈低，也就愈不會受到電力短缺的衝擊。

這點頗有全球供應鏈避免將某一必要環節，集中在某些國家和地區一樣的味道。

圖／台灣的缺電問題日益嚴峻，將來是否會進入限電的「黑燈」時代？達志影像

用電、儲電端須精準調控

除了發電端，用電端跟儲電端也必須同步納入整體電網考量中，才能將目前以供電導向思考的大電網模式，成功散為一個又一個的智慧微電網。

原因是在供電端出現大幅上下震盪時，也必須了解用電端，以及宛若埤塘的各區蓄電池狀況為何，透過大數據做到精準調控，如此才能達成用電需求面的「削峰填谷」，最大幅度減少跳電的情況發生。

其實，台灣討論分散式電網已久，但進展牛步，在推動過程中，效益問題始終是一個被大家討論的點。

而捨棄效益，選擇增加韌性、自力救濟的方向，倒也跟全球供應鏈短鏈化若合符節。

除了效益問題外，民進黨籍、立法院經濟委員會召委邱志偉也表示，因為每個分散電網自己的用電量及供電狀況不一，不易達成平衡，單一事故就可能導致分散電網內的用戶停電，將造成供電可靠度下降，「雖影響層面小，但停電次數可能因此增加。」

顏哲淵認為，分散式電網雖是一條荊棘之路，但台灣依然非走不可，關鍵在於台灣產業在供應鏈中多處於上游，生產出來的產品供應給Google、Amazon、Meta等下游國際大廠，這些國際大廠都要求供應鏈，必須逐漸百分之百使用再生能源，且要逐漸淨零碳排。

圖／針對513大停電，經濟部長王美花率團隊向大眾致歉。擷取自台電影音網

國際大勢督促台灣轉型

在大勢所趨下，業界不再要求政府凍漲電價，反而願意以較高的價格來購買綠電，從台積電向沃旭能源公司簽署全球最大的綠電購電合約，向沃旭承購20年920MW（兆瓦）的離岸風電，就是其中最關鍵的指標球。

顏哲淵強調，目前來說，台灣的大型電網算是穩定，但未來如果綠電占比再多一些，可能狀況就不一樣了。

面對綠電相對的不穩定，整體電網必須走向智慧性微電網，來因應綠電這種看天吃飯的特性。

縱然國際環境推著台灣往前走，但不代表台灣推動分散式電網就此一帆風順。

其實，在經濟部之前公布的檢討報告中，就明白表示「所需新增擴建電網建設，因民眾嚴重抗爭而推動困難」，為分散式電網推不起來的主要因素之一，民眾對能源建設的無感與掣肘，成為政府推動分散式電網說不出的痛。

國民黨籍、立法院經濟委員會召委謝衣鳳分享在地方上聽過的意見，主要是電網分散意味著要多架設電塔，如果電塔設置在住家附近，一來可能對生活機能有影響，二來會影響房價，因此民眾接受的意願多不高。

她建議政府應持續跟民眾溝通，慢慢改變民眾的觀念，並在推動過程中釋出更多利多，增加民眾參與的意願，化解阻力。

另外，謝衣鳳也認為，先處理現階段阻力較小，且對綠電需求高的產業端用電大戶，暫時先跳過棘手的民間部分，或許也是台灣推動分散式電網的其中一條路徑。

圖／台灣的溫室氣體排放量，在國際間也排名末段班。張智傑攝

推動牛步，電價過低是主因

實際上，這就是目前官方走的路徑。「用電大戶條款」2021年上路，規定用電5000kW（瓩）以上的大戶，五年內需建置10％的綠能，未來規定用電量的標準可望持續下降，讓更多廠商對自行產綠電，降低對大電網的依賴，來達成整個能源的轉型。

顏哲淵分析台灣過去推動分散式電網牛步，其實都是「電價過低」這一結構性問題的顯現。

電價過低，導致大家缺乏用電意識，台電持續賠錢發電，目前台電負債已達1兆9000億，缺乏誘因，也沒有經費去更新、補強現有的電網。

他認為，台灣應參考其他先進國家的作法，將電業市場化，但不能做半套，在推動過程中必須訂定相關機制，讓相對弱勢的人也能獲得穩定供電。

邱志偉也向《遠見》指出，台灣是否要走向電業自由化，必須建立在「供電無虞」的首要考量上。據他了解，未來台灣電業自由化方向，為切割發電、輸配電、售電業三部分，發電現在本來就有民營電廠，售電未來朝向開放民營的方向，只有輸配電依電業法規定，維持國營獨占。

電業市場化後，雖然平均電價一定會上漲，但也將催生另一個兆元產業。顏哲淵說，政府目前評估，台灣2050年用電將成長一倍，取高度成長與低度成長的中間，約5000億度電，其中綠電占比至少60％，就是3000億度的電。一度電假如3元，就是9000億元，這些綠電可以買賣，加上由此衍伸的商機，「絕對是一個兆元產業，」可以成為推動台灣經濟成長的另一個動力。

圖／興達電廠。取自wikimedia commons by Eric Deng

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