2022台灣A+企業排行榜出爐！轉折年抓緊潛力股逢低布局

【文．許雅綿】

2021年全球籠罩在各種不確定因素，經濟緩步復甦，台股衝破萬八關卡，衝上歷史新高，全年飆漲3486點，讓投資人樂開懷。面對2022年更多震盪挑戰，《遠見》為投資人找出優質股，繫緊安全帶亦能穩穩賺！

2022年，全球經濟震盪式復甦，台股上沖下洗，各金融機構不約而同呼籲投資人：「2022請繫好安全帶！」

去年，台股熱度狂飆，不僅衝破「萬八」關卡，來到1萬8291點歷史新高，打破30年來天花板1萬2682點，全年更飆漲3486點，成交量也創下歷史天量7727億元，堪稱台股史上最大驚奇。

走過台股驚奇的一年，今年產業將面臨哪些挑戰？

《遠見》與台灣經濟新報（TEJ）合作，連續第四年進行「台灣A+企業排行榜」。今年排行榜數據，採2021整年財報為計算基礎，將股價等數字更新至3月31日，檢視近五年的獲利表現。

根據本次A+企業排行榜的篩選條件，從2021年1767家上市櫃公司中，找出成長動能強勁的「黑馬成長王」、維持穩健獲利的「長青獲利王」，以及股價一枝獨秀、受投資人青睞的「類股股王」。

今年，維持去年篩選標準。黑馬成長王的篩選規則為，從上市櫃公司中，選出2021的淨利成長率≧50％，同時必須符合營收為正成長、毛利率在10％以上，以及EPS達4元。最後榜單出爐，共242強，足足是去年的兩倍有餘。

長青獲利王，則是從上市櫃公司中，選出每年賺進半個資本額，並從2017∼2021年連續5年，每年EPS皆在5元以上的前100大企業。

投資人最關切的「股價」表現，本次的類股股王，篩選條件與去年相同，以證交所、櫃買中心，針對所有上市櫃公司的產業分類為原則，扣除存託憑證類，分別有28及27類，從中找出股價最高的類股股王。

只要符合成長王、獲利王，或是類股王任一面向的嚴選標準，就可得到一顆星，至多可獲三顆星。

三星企業〉上市櫃公司獲利爆發年，6企業勇奪三冠王

盤點本次「2022台灣A+企業」榜單，不難看出，去年整體上市櫃企業和資本市場高唱凱歌，均是大豐收的一年

經過嚴選的「三冠王」共有6家，是去年的兩倍，兩顆星的「雙冠王」則有50家（表），較去年的38家多了12家；今年獲得1顆星的傑出企業則有280家，相較去年調查的188家，更是多出了92家。

此外，本刊亦列出黑馬成長王242強、長青獲利100強（請見以下），提供投資人參考。

首先，奪得今年三冠王的，包括其他電子業的弘塑、化學工業的上品、生技醫療業的晶碩、貿易百貨業的富邦媒、電子零組件產業的AES-KY，以及半導體業的矽力-KY。

弘塑及上品，分別是半導體濕製程設備供應商、半導體關鍵材料氟素樹脂設備及材料供應商，剖析其出線關鍵，是隨著半導體大廠持續擴產，供應鏈業績持續上揚之故。

觀察弘塑2021年全年稅後淨利6.69億元、年增68.7％，每股大賺23.47元，雙創歷史新高；上品78％營收來自半導體廠，去年稅後淨利9.66億元、每股盈餘也有13.94元。

法人表示，弘塑和上品都是台積電供應鏈之一，只要台積電擴產，它們表現都不會太差。其中，身為半導體特用化學品供應商的上品，為製程必需品且成本占比低，被取代機率並不高，有機會跟著半導體廠一同成長。

本次三冠王之一的晶碩，是和碩集團旗下隱形眼鏡廠，去年全球隱形眼鏡需求恢復至疫情前水準，同時擁有代工及自有品牌優勢的晶碩，因其矽水膠產品開發進度亦有所成，去年稅後淨利12.48億元，年增74％，每股賺17.84元，均創下歷史新高。

另一個三冠王富邦媒，旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄購物，持續受惠宅食商機爆發，以及疫情重塑消費習慣，獲利再攀新猷，2021年稅後淨利32.8億元，每股盈餘18.02元。日前「南區儲配運輸物流中心」已正式上梁，待2023年完工加入營運陣容，可望加速驅動南台灣最後一哩路的配送服務，增加營運效能。

AES-KY是高功率鋰電池模組廠，營收來自電動自行車及資料中心電池模組，在歐美補助政策之下，營運強勁成長；電源管理IC廠矽力-KY同樣受惠趨勢題材，成長動能來自車用、伺服器與5G基地台，法人預估，今年營收可望有年增兩到三成的水準。

二星企業〉電子類股打下半壁江山

再看二星榜單，寶雅、鮮活果汁、儒鴻、申豐等常勝軍之外，觀察本次50家雙冠王企業中，有一半都是電子股，與去年趨勢亦同。

台新投顧副總黃文清表示，去年上市櫃公司整體獲利達4.3兆，年增逾七成，繳出史上最猛成績單。

新冠肺炎爆發以來，遠端會議及交易需求持續，去年電子供應鏈面臨缺貨漲價潮，均大幅反映在廠商獲利上。電子股占台股市值比重高，加上台灣製造具有領先優勢，使得電子產業在去年獲利及股價表現均不俗。

本次的黑馬成長王，表現最突出驚豔的是文化創意股華義，淨利年成長率竟高達163倍；鋼鐵股大成鋼的114倍、航運股慧洋-KY的73倍，也同樣在景氣循環下上演獲利大驚奇。

包括化學工業股台蠟、光電股力特、群創、友達；電腦及週邊股撼訊、鋼鐵股中鋼、建材營造股豐謙等，淨利年成長率則介於20∼57倍的幅度，也相當可觀。

成長王242強〉「供不應求」，半導體、航運、鋼鐵成長強勁

兆豐投顧協理黃國偉觀察，本次黑馬成長王名單，都是去年產業景氣及營運表現最好的產業，包括：鋼鐵、航運、半導體、IC設計及光電等，均因疫情緩和，短時間需求暴增，在「供不應求」的情境下，推升獲利大幅成長。

鋼鐵股則睽違13年重返榮耀，大部分公司均在2021年來到自2008年以來獲利最好的一年。

值得注意的是，鋼鐵、塑化等原物料均屬產業循環股，產業製程維持十多年來水平，其成長與否、景氣榮枯，取決於市場上供給與需求的變動，與電子產品等成長股題材大不相同。

去年，遭逢疫情稍微緩和，需求大幅開出，使得供不應求，鋼價大幅往上漲，是鋼鐵股成長力道強的原因。

航運股亦然。黃國偉分析，航運產業景氣已低迷超過12年。觀察長榮獲利，過去十幾年來都不太賺錢，即便有賺，也是小賺。

至於這兩年受到矚目的航海王——貨櫃航運亦同。過去需求不高，自然企業也不會砸鉅額資本支出購買新船。然而，疫情下引起塞港之亂，不但讓船隻供應量不足問題浮現，貨櫃船更苦於塞港，運價在一年內足足漲了五倍之多，都反映在獲利表現上。

但要留意的是，富邦投顧董事長蕭乾祥表示，目前包括Alphaliner、Drewry及Clarksons等研究機構都預測，2023年起將有大量新船下水，貨櫃航運恐怕逆轉成「供過於求」，屆時貨櫃航運商的獲利恐有下滑的疑慮。

備受全球關注的半導體產業，近兩年有「晶片缺」，黃國偉指出，其中所導致的漲價效應，更明顯地反映在成熟製程（28奈米以上），而非高階製程（28奈米以下）。

過去較低階的成熟製程產品，一般僅在8吋廠投產較符合效益，偏偏過去8吋廠都沒有增加，因為許多廠商考量成熟製程利潤不高，過去在相關設備投資上沒有太大的著墨。

然而，去年居家熱潮下，民眾報復性消費的家電及玩具等商品，只需用到低階晶片，在8吋廠沒有增廠之下，報價每個月、每一季都因供不應求而往上漲。

光電產業也面臨相同問題。台灣兩大面板廠主要製造以LCD面板螢幕為主，過去LCD的螢幕在全球沒有擴增太多產能，甚至還有產能退出，轉做較高毛利的OLED螢幕。

但LCD好處是便宜，目前市場多數中低階產品，還是以LCD的面板為主。需求增加，產能又減少，面板價格大幅度揚升，獲利也是大好。

至於本次前100大長青獲利王名單，不意外的，同樣以半導體及電子相關的企業為主。

蕭乾祥解讀，半導體為台廠最具競爭優勢的產業，在晶圓代工等大廠持續推動先進製程，且終端需求如5G及高速傳輸用IC、車用IC等需求快速成長下，雖然短期供需遭遇部分逆風，但長期成長趨勢下，仍可關注載板、第三代半導體、半導體設備等次族群，今年可望維持成長態勢。

下半年布局，回歸謹慎判斷

「惟要留意的是，去年最好的產業，目前看來都有高峰要往下走的現象，且跡象非常非常明顯，」黃國偉提醒，去年是「轉折年」，今年產業將會逐步回歸正常化，回到「正常的波動範圍內」。

過去爆發性成長的榮景，恐怕無法延續至今年，去年投資情緒激昂的散戶們，今年布局上恐怕要回歸謹慎判斷。

「A+企業名單仍有參考性，但在投資市場上，對個股未來要有看法，」黃國偉建議，投資人可以就本次A+企業名單為基礎，追蹤今年營運表現的狀況，去年高成長、高獲利的股票，只要在今年維持小幅成長自然最好，若衰退，幅度也不要太大，而當股價出現修正時，就是趁低檔撿便宜的投資機會。

他強調，任何投資雖然要考慮獲利數據，但最終還是要回歸在股價上，畢竟，股價才是決定投資獲利與否的關鍵。

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【2022三冠王篩選標準】

◎成長王：上市櫃公司中，選出2021的淨利成長率≧50％，同時必須符合營收為正成長、毛利率在10％以上，且EPS達4元，符合條件得一顆星

◎獲利王：上市櫃公司中，2017∼2021年連續5年每年EPS≧5元；每年賺進50％資本額的前100大企業，符合條件得一顆星

◎類股王：以證交所、櫃買中心針對所有上市櫃公司的產業分類為原則，扣除存託憑證類，分別有28類、27類，從中找出股價最高的類股股王，符合條件得一顆星

註：1.營收資料依據各公司2021年財報 2.近年EPS表現統計期間為2017∼2021年 3.股價為2022年3月31日收盤價 4.現金股利率算式：現金股利總額／市值Ｘ100％，市值採用2022／3／31資料

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