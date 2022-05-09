仁寶組隊拚5G 像打開潘朵拉的盒子

聯合新聞網 / 遠見
圖／仁寶配置新款天線的5G小基站，號稱業界最快。張智傑攝
圖／仁寶配置新款天線的5G小基站，號稱業界最快。張智傑攝

【文．毛凱恩】

新北鶯歌的尖山埔平交道，汽機車川流不息，每天更有百餘班火車通過。為了人車安全，台鐵鋪設5G基站，將影像辨識結果及光達感測器資料即時傳送行控中心，預防危險。

場景轉到高雄，日月光的智慧工廠鋪設了5G專網，讓無人搬運車，以及檢修設備的AR眼鏡，能順暢運作。

以上兩個場域，背後都有仁寶5G技術支援。仁寶在5G概念剛萌芽的2018年就投入研發，兩年後就陸續落地，涵蓋智慧農業、工廠、交通，以及5G智慧杆（路燈）。

此外，仁寶與國內多家電信、科技業者合作，還與美國網通大廠思科（Cisco）聯盟拓展海外市場，可謂是國內電子大廠中，最積極拓展商機者。

傳統代工毛利低，另尋動能

仁寶副總梁志賢說，「我們從2G時代就開始做手機了，」原來仁寶研發5G的團隊，前身就是曾稱霸台廠手機出貨量的代工廠華寶通訊。

梁志賢指出，電子廠手機代工多半「代工」多於「設計」，但仁寶相反：「客戶開規格，我們得想辦法做出來，」因此磨出堅實的通訊技術。

不過，踏入5G背後，更有台廠產業結構面的深層壓力。仁寶營收主力是筆電、手機等產品，梁志賢坦言，「這十年來代工毛利愈來愈低，」仁寶在內的台廠，不約而同看上電信設備代工，期望找到新動能，甚至複製台灣伺服器產業成功經驗。

仁寶甚至早在4G時代就實驗如今當紅的「專網」「智慧工廠」，終因4G規格無法滿足需求而放棄。

但當5G概念浮現，梁志賢感受到相關應用將「像打開潘朵拉的盒子」，決定「這個一定要做！」搶攻設備、電信解決方案商機。

一位網通廠高階主管觀察，仁寶能出貨網通組件，給市場上的專業網通廠，更與高通等大廠合作多年，擁有一定技術實力。

梁志賢坦言，5G技術龐雜，仁寶不是樣樣精通，因此與思科等業者合作，截長補短。他也指出，5G有龐大商機，但打造解決方案是大工程，若台廠組成國家隊，透過分工打造出最佳解決方案，那麼，複製台灣伺服器產業成功軌跡，就更值得期待了。

看更多遠見雜誌文章：

仁寶、和碩5G網通新品齊發，原來是向這兆元產業看齊？

第一座5G工廠，對台灣意味著什麼？

好無感！5G已開台九個月，說好的智慧島呢？

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