超商激戰沒在怕！OKmart不衝店數 贏在服務與創新

【文．沈瑜】

台灣四大超商中，OKmart市占僅約6％，常被戲稱為「超商老四」。在高度競爭的超商產業，OK如何擬定戰略、凸顯優勢，走出自己的路？

3月，OKmart（來來超商，以下簡稱OK）宣布攜手蝦皮，首創「雙向寄件服務」，引起外界注目，同時不禁探問，為何蝦皮選擇與OKmart獨家合作？

畢竟，四大超商中，OK市占僅約6％，總被戲稱「超商老四」。

就連OKmart總經理魏國志也常自嘲，「大家講四大超商，以店數來看，其實有點美言，應該是兩大一中一小，落後的大概準備被淘汰。」但也表示「我們要有這樣的危機意識。」

何況，OK的門市數量從2018年的944家，近幾年門市家數幾經調整，如今剩830多家，在高度競爭的超商產業，OK贏面在哪？

「衝高門市家數不是OKmart的主要發展方向，重視服務涵蓋率、拉高單店獲利與符合消費者需求，才是重點。」魏國志指出，OKmart 在2020、2021年連續兩年，相較前一年同期，營業額等營運皆有改善、並且有雙位數的成長，算是表現不俗。

OK幕後掌舵手魏國志，過去近30年征戰汽車產業，直到銜豐群企業集團董事長張宏嘉之命，才卸下南陽實業總經理，轉戰超商產業，於2018年接下OK總座位置。

隔行如隔山，魏國志坦言初期不輕鬆，尤其看到同業皆著眼於門市數量的擴張，以及日韓超商的飽和，「我們體認到要走不一樣的路，」但當時OK沒有顯著的創新與亮點，優勢與機會在哪？連加盟主、員工都來問OK要怎麼辦？

於是他們制定品牌主要戰略：門市社區服務經營、網購寄取商機、創新研發OKmini智能販售系統。

圖／OKmini智慧型自動販賣機能設在不易開門市地區，及時補貨，支援20種支付方式，駐點或異動相對靈活。陳之俊攝

戰略1〉門市社區服務經營

OK表示，商品販售仍是目前主要營收來源，衝門市數雖非營運主軸，但也會酌情拓點，有別於同業，OK著眼於處女市場，願意設點工業區、公家單位、醫院、軍營、學校、小車站等。

OK門市五成以經營社區常客為主，過路客較少，「我們評估一家門市的服務範圍，頂多車程5∼10分鐘，好好服務該區的人，他們需要什麼商品、要多大面積網購寄取，適時安排布點及內部設計。」

魏國志說，他們因地制宜，根據當地產業特性、人口結構等，調整商品與服務。如桃園工業區的員工宿舍，特別照料外籍移工需求，添增罐頭類商品、現煮米飯、以水煮蛋取代茶葉蛋，並在文宣品上設置三種語言（中、英、菲律賓文）。

戰略2〉網購寄取商機

此外他們深覺，隨著近年網購大爆發，也吸引許多零售業跨界加入。魏國志說，如果還停留在競爭家數，已經落伍，「現在誰是『便利商店』？其實手機才是。」不過，他也說，超商取貨是國人最愛的網購物流管道，也要有適當的實體店面涵蓋。

魏國志指出，門市現有三大營收來源，「商品銷售」之外，「代收代付服務」及「網購寄取」崛起，已是後疫情下不可忽視的商機，甚至有部分門市的80％營收來自「網購寄取」。

這樣的趨勢，也影響到OK策略。像是在「網購寄取」需求大的地區，門市就會規劃較大包裹置放區域，減少零售貨架，在有限空間中調節動線，創造最大效益。

而與蝦皮的合作，OK算是後發先至。由於OK規模小，蝦皮先與其他超商通路合作寄取，魏國志上任後，指示要跟進。

合作期間，OK觀察到包裹在物流過程中，經常出現包裹被亂丟、卡在物流等狀況，導致消費者體驗不佳，「我們也領取服務費，應該好好保護消費者包裹，因此提出『包裹商品化』概念，強調『保護好，快速取』。」

他們改善包裹配送流程，包括海外包裹報關到進入倉儲程序、貨車如何配合、怎麼揀貨、提升自動化、軟硬體升級、再到門市新設滑軌櫃，照編號置放包裹，如此既節省門市人員工作量，也有助於消費者寄取時效率。

「這些作業流程優化，消費者難以看到，而蝦皮都看到了。」受到蝦皮信任，雙方在資訊的串接，物流的整合共同規劃了兩年，才有了後續雙向寄件服務的合作。

魏國志相信，網購商機會持續成長，能帶動到店人流，藉此提升坪效。

而從3月雙向寄件上線後，由於蝦皮店到店有400多家，如虎添翼，「人潮多了不少，增加許多生意機會。」

全家便利商店董事長葉榮廷也在公開場合指出，超商不斷注入新的營收與獲利動能，代收的營收金額，目前已是商品銷售的四到五倍，超商獲利已不是靠賣商品，滿足消費者服務需求才是王道。

戰略3〉OKmini智販機

「OKmini智慧型自動販賣機」則是OK達到「開門市」效果的創新策略。

如今，在商辦、學校、宿舍等處，不難看到184公分高、寬160公分，整身紅衣、戴「OK」招牌白色髮帶的智販機。

2018年，OK率同業先推出智販機，打著「全台最迷你的便利商店」旗幟，耗時一年研發，委請日本富士通設計，可容納600件商品，殺進不易開門市的場所。

智販機與傳統販賣機差別在於，它能24小時聯網遠端監控消費數據，也能即時顯示補貨單等資訊。並有超過20種多元支付方式。甚至能開立發票。

OKmart媒體公關部資深經理許宜茹說，相較傳統販賣機無法及時補貨而常缺貨，OKmini以超商規格的物流，通過智慧監測，隨時掌握商品銷售狀況，「OKmini就是便利商店，不允許缺貨這件事。」

為何要推智販機？其實是觀察日本販賣機密度高，肇因人力及租金高昂，「台灣也無法倖免這樣趨勢，」魏國志指出，透過智販機，符合成本效益，減少建制、租金、人事成本，並能彈性進駐到各種利基、小型市場中。

還有「萬一生意不好，異動也相對靈活，」且若由智販機吸引到忠實顧客，該據點不排除能擴大成實體店，OKmini等於可做為「拓展顧客」前哨兵；也可置於門市前，補足部分門市人力不足缺口。

許多場合確實有其需求，魏國志特別點到「女高中生」，高中下課僅10分鐘，要衝到福利社買東西，女生常常排隊也來不及買，就可運用OKmini增加在學校的據點，「OKmini對女高中生非常體貼，她們不用跟臭男生搶來搶去（福利社商品）。」魏國志說。

OKmini也開在軍營，「有些部隊只有100∼300多個人，難以開便利超商，OKmini就非常方便。」

他們也因應地點調整商品類別。比如商辦區增加咖啡品項，學校增加零食、部隊增加麵包，像市府就強烈要求OKmini要有無糖豆漿，因為女性員工強烈需求，每天中午都被買光。

如今全台已有約400台的OKmini，OK表示，業績明顯優於傳統販賣機，儘管並非整體主力營收來源，但被OK視為重要創新研發。

OKmart能否藉由這三大戰略，彎道超車，做出市場區隔？讓我們靜觀其變。

OKmart （來來超商）

母公司：豐群企業集團

創立時間：1988年

董事長：張宏碩

總經理：魏國志

門市數：約830家；OKmini智販機約400台

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