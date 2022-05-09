台積電志工逾萬人 張淑芬：感受到助人的幸福 照護服務方永恆

【文．蔣濬浩】

剛接台積電志工社社長時，張忠謀建議張淑芬：一不碰錢，二不強迫員工，後者考驗著她如何喚起台積電員工心中對於付出的嚮往。

座落在新竹市博愛街上的交大博愛校區，是許多老交大人的共同回憶。由於歷經校址的大規模遷移，如今的博愛校區在校務功能上已日漸薄弱，紀念、懷舊的意義反而大於教學。

不過就在今年（2021）起，舊校區的一隅，將化作一所回饋社區的「銀髮健身俱樂部」。

俱樂部中，將開設各式運動與認知課程，並開放新竹市的長輩參與。課程之餘，還將透過各式智能科技，協助追蹤長輩們的身體機能。

這是陽明交大正著手推動的「次世代社區健康長壽模式」。希望藉由推動以社區為基礎的健康促進課程，減緩長輩失能，進而延緩高齡化對社會所帶來的影響。

但，令人又驚又喜的，這項計畫得以快速到位，背後的關鍵要角，正是台積電慈善基金會的董事長張淑芬。

做公益不只是捐錢，而是去滿足真正的需求

如果沒有Sophie（張淑芬英文名），俱樂部何時能完善，恐怕還很難說，」陽明交通大學醫學系高齡醫學科教授陳亮恭坦言，他與童恒新教授、楊雅如教授、陳文亮教授一起推動的俱樂部，若單憑陽明交大與國民健康署計畫，不論是在人力、財力上都略顯不足。台積電慈善基金會志工的加入是場即時雨。

陳亮恭表示，俱樂部的建立，從協助舊校區的整建、課程講師的招募，都有賴台積電慈善基金會志工的參與；接下來，基金會還預計招募退休員工投入，擔任數位科技講師，協助弭平長輩的數位落差。

圖／陽明交通大學醫學系高齡醫學科教授陳亮恭。賴永祥攝

這不是台積電慈善基金會第一次在高齡照護上，做出的關鍵性整合與支援。

事實上，台積電慈善基金會在高齡議題上，已投入長達八年。更在全台灣，分別打造了七組特色各異的獨老照護網絡。

「企業做公益不要只談捐錢，而要思考哪些是政府無法做到，卻是企業能力所及的事，」提起台積電慈善基金會的公益之路，張淑芬有一套自己的原則，她認為做好事，不只要綜觀全局，更要走進現場，發現真正的需求。

也就是俗諺所說：「給他魚吃，不如給他釣竿。」但張淑芬要做的更多，她想為弱勢打造一套「能持續釣到魚」的生態圈。

台積電慈善基金會旗下的「愛互聯」平台，正是張淑芬為了獨老照護，所建立的生態圈。

以新竹為例，早在八年前，獨居老人照護議題還鮮少人討論，當時，張淑芬就已率先走訪醫院、基金會，串聯出當時新竹最完整的獨老照護網絡，成功整合中國附醫、台大新竹分院、台北榮民總醫院、及多間照護獨老機構等資源。

在這個愛互聯平台上，除了台積電志工外，其他民間組織，也都可以一同參與照護計畫。包括探望獨居老人、協助打掃環境、量血壓，甚至舉辦團康活動；每逢小年夜，志工們還會分頭將年菜送至長輩家中。

又如五年前，台中愛互聯觀察到，在南投信義鄉的深山上，有許多失智、失能的部落長者獨居家中，他們渴望留在山區家中終老。然而，山區的醫療資源匱乏，卻讓他們時刻身處無藥可醫的危機之中。

看見部落長輩的痛點，愛互聯於是攜手中國附醫、林增連慈善基金會，直接在南投山區，設立當時全台海拔最高的日托據點，並備妥醫療設備與交通車，讓長輩們不必下山，也能享有醫療照護。

今年，愛互聯與陽明交大、關渡醫院合作，更是在高齡照護上往前一步。希望在超高齡社會的來臨下，不只是接住弱勢，還能提前布屬健康促進，讓長輩健康長壽。

不是花大錢，而是扮演串接資源、活絡系統的關鍵樞紐。「我做公益出發點很簡單，就是希望能把每一分資源都用在刀口上，當公部門力有未逮時，就讓台積電的靈活派上用場。」張淑芬肯定的說。

讓歐里桑微笑，是愛互聯成立的初衷

然而，若不是凡事親力親為，加之苦人所苦的高度同理，「愛互聯」的種子也不會在台積電萌芽。

打造愛互聯平台的想法，其實源自張淑芬一趟意外的走訪。

2013年的冬天，台積電志工社舉辦捐贈到宅服務車活動，那天親赴現場的張淑芬，看見了一位全盲的阿伯被志工牽著，阿伯雖然看不見，卻因志工們的關心，而笑得十分開懷。

「我當時過去擁抱那位阿伯，還跟他說：歐里桑，很可惜捏，我長得很漂亮喔！』」張淑芬回憶，當時阿伯在他懷中笑得好陽光，但也正是那刻讓她不禁思索，當活動結束、人去樓空後，這些獨居長者，又該怎麼辦？

離開時，張淑芬向長者們許諾：「我會為你們做得更多！」

那天起，張淑芬開始積極走入偏鄉，觀察獨居老人們的生活痛點。她總結，對於獨居長輩而言，最大的危險，就是生活環境宛若孤島，即使遭逢病痛，資源也難以即時送抵。

四個月後，張淑芬決定，從整合各方資源下手，成立以獨居老人照護整合平台、愛互聯。而隨著各機構響應，很快地，愛互聯就像輸送養分的血管，迅速將補給、資源、志工，從機構串接到了住家。

「我就是先透過自己的人脈下手，找各大醫院的院長，詢問他們對於獨老照顧的規劃，再問有甚麼地方可以幫忙，」回憶起那段歲月，張淑芬笑說，自己對整合其實也沒有概念，就是在做中學；想不到，在自己的走訪下，一組組的獨老照護網絡，竟也如期在全台開花結果。

當時，還在台北榮總高齡醫學中心擔任主任、同時也是北區愛互聯核心人物的陳亮恭就指出，相較中央於2016年才上路的「居家醫療照護整合計畫」以及長照2.0，愛互聯所做的整合與探索，都堪稱台灣獨老長照的先行者，甚至更為全面與完整。

細水長流的陪伴，源自每一個快樂的志工

將點連線，再從線到面。張淑芬對高齡照護的發心，發展成了如今在台灣遍地而立的獨老照護大廈。

大廈的基底，則是一位位發自內心，願意投身公益的台積電員工。如何讓每一名員工，都能感受到擔任志工的美好，是張淑芬時刻放在心頭的課題。

剛接下台積電志工社社長時，台積電創辦人張忠謀曾給過張淑芬兩個原則：第一是不能碰錢；第二是員工也有家庭，台積電不能有不情願的員工。

不碰錢，代表謹守善款的直接、透明原則；不強迫，則是考驗著張淑芬，如何喚起台積電員工心中對於付出的嚮往。

「當你能讓志工感到幸福，他們心中自然會有更多的愛，想為他人付出，」張淑芬笑說，談起台積電員工，外界常認為他們是一群天之驕子，沒辦法苦民所苦；但現實正巧相反，就她觀察，往往是員工初嘗志工的快樂後，開始呼朋引伴、分享喜悅。

但要如何讓員工感受到擔任志工的快樂？張淑芬的答案是，讓志工做能力所及的事情。

因此，每當志工出任務前，張淑芬總在做足功課。像是當年投入榮民之家，張淑芬就叮嚀，不該讓志工投入餵食臥床老人，而應以陪伴、聊天為主。因為餵食長輩需接受專業看護訓練，貿然嘗試，只會增添長輩困擾。

若是能力所及範圍，又是需求缺口，基金會則會選擇開設課程，讓志工得以循序漸進的學習。「表演、繪畫、說故事，基金會都有開設課程教學，」張淑芬說，比起派對般的雨露均霑，她更希望，台積電慈善基金會的服務是場細水長流的陪伴。

「加入基金會後，你會發現，原來在自己能力所及內，可以幫助這麼多人，」台積電慈善基金會執行長彭冠宇以過來人的經驗分享，當自己跟隨Sophie董事長跨出工程師的同溫層後，才意外發現，原來除了工作，也能在服務中，找到充實的感受。

如今，像彭冠宇一樣投身志工的台積電員工，已有超過一萬名，他們不僅是台積電內最柔軟的暖心組織，更是國內高齡照護系統，最厚實的一股力量。

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