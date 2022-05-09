網通模組品牌商「吃軟不吃硬」 正基轉型二部曲擁獲利

【文．毛凱恩】

網通模組品牌商正基5月下旬上櫃，近年毛利率、EPS更有爆發性成長。但亮眼成績背後，是正基痛苦轉型，最終華麗翻身的故事，關鍵在於聚焦軟體而非硬體。

每家初上市櫃的公司，都有漂亮的財報，但要用什麼商業模式來達成良好的營運績效？卻各有各的故事。2022年5月下旬上櫃的網通模組品牌商正基科技，就有著精彩的轉型故事。

創立於2000年的正基，主力產品為自主設計的網通模組，這是由IC晶片、電路板等零件封裝而成的組件，廣泛應用於智慧家電、平板、醫療、工業、車用電子。

受惠於物聯網大勢，網通產品需求暢望，正基體質調整有成，近期獲利能力受到矚目，EPS連續四年大幅成長，2021年 高達6.78元，創下興櫃以來歷史新高。

不過正基成立22年以來，並非一帆風順，其間盈虧互現，如今業績能夠重回爬升坦途，要從最艱困、也是改革起點的2018年說起。

兩大改革啟動轉骨

正基董事長陳明哲接受《遠見》專訪時坦言，正基過去營運確實「上上下下，沒有很賺錢，EPS大概都只有1元」，主要是因為過去同時發展太多產品，導致資源不集中，營運發展受限。

2018年，正基業務不順，加上支出過高，導致營運陷入低谷，讓已是大股東的網通廠、正文決定出手相救：100％收購正基，由正文財務長林志鴻在當時轉任正基董事長，著手改造。

沒想到，正基啟動轉型，幅度竟如此巨大。每當經營層被問起：「你們的競爭同業有誰？」常會需要先沉吟思考。

因為一般來說，網通模組公司如海華、訊芯、日商村田等，皆擁工廠及製造技術。但是「新的」正基，賣硬體模組，卻沒有工廠，從傳統硬體模組廠，一躍而成少見的「網通模組品牌商」，打破業界邏輯。

改革一：裁撤工廠，轉型品牌公司。

2018年正基改革第一步，就是瘦身：從250人裁減至80人，僅保留無線通訊事業，裁撤經營多年的工廠與光通訊事業。

一名正基前高階主管透露，儘管裁撤是基於該事業財務績效不佳，但由於改革幅度極大，不時有員工來抗議、求情，甚至還有人向經營層嗆聲：「你這樣搞，公司會完蛋！」

不過，主導改革的時任董事長林志鴻，財務出身，連「自己人」財務部門也裁員一半，並提出優惠資遣方案，這才穩定了軍心，並留下一批向心力強的菁英團隊。

瘦身後的正基，製造就外包給專業代工廠，終能集中資源，專精於技術研發。

圖／資料來源／公開資料觀測站。整理／毛凱恩

改革二：軟體帶頭衝，拚高階市場。

不只是成為純設計公司，正基還有第二個與眾不同之處：明明出貨是硬體，但公司內的軟體工程師人數，卻比硬體的還要多。

「台灣硬體廠商很強，可以專業分工，而對正基來說，軟體才是決勝點，」正基總經理游俊賢表示。

他指出，正基設計有數十款各類產品通用的軟體，靠著寫入不同軟體，就能用於平板、監視器、機上盒、智慧家電等不同產品，大大打開了市場觸角，因此才能服務超過一千個不同的客戶。

一位網通廠高階主管觀察，正基靈活運用軟體的商業模式，已經在市場生效，威脅到傳統業者，甚至引來業者模仿。

不過，這招可沒辦法輕易複製。游俊賢解釋，相對於電腦、手機的通訊規格統一，智慧家電等產品規格、客戶需求都不一樣，亟需軟體技術與願意為客戶客製化的耐心，才能做到生意。

但這對於講求快速、大量生產的傳統網通模組廠來說，「他們會顧不來這塊」。

另外，正基2019年併購專精高階市場的速連通訊，由此打入屬高階應用的醫療、工業、車用市場，讓2019年僅占公司營收6％的高階應用，至2021年大幅成長至17％。

科技創投家、閎鼎資本董事總經理張文勤表示，台灣網通廠多半主攻消費規格，毛利率難以拉升，但正基與眾不同：「找到了適合自己的定位，更搭上物聯網商機。」

他也補充點出，正基裁撤工廠，成為輕資產企業：「這對投資人來說，就代表企業可望減少各類支出，並給予更高的配息率。」

韌性十足，搶占Wifi 6商機

由於轉型取得階段性結果，正基於2020年11月重新登錄興櫃。儘管隨後就遭逢缺料危機，但2021年正基卻能繳出淨利年成長42％的佳績。

正基董事長陳明哲表示，Wifi 6（新的通訊規格）產品價格較高，但在市場普遍缺料下，算是供貨較充裕者。因此，正基說服客戶放棄需要等待交貨的舊款產品，導入功能更強的新規格產品。

而此策略奏效，讓正基營收、毛利率、EPS同步翻揚，去年（2021）皆達歷史新高，並加快佈局Wifi 6規格產品，逐步擴大戰線，預期今年此類產品將占營收過半。

研調機構TrendForce分析，Wi-Fi 6將有更大頻寬、更低延遲的特性，其中需透過Wifi連網的智慧家庭設備，2021至2026年產值年複合成長率更達18％，商機值得期待。

軟體下苦功，擒拿物聯網商機

展望未來，正基經營層信心滿滿，正是因為公司體質轉佳，讓過去長期耕耘的競爭優勢得以彰顯。

陳明哲回想，公司曾為了一項醫療設備，花了兩年才成功交貨，也曾為了額溫槍、賣場磅秤讓客戶滿意，忙了好幾個月修改客製化功能，「但這就是我們累積的經驗，也是競爭的門檻。」

「這些物聯網設備一開始量少，但就如過去電視、冰箱普及一樣，之後量會很大，如果等到真的量放大，我們再進來就來不及了，」陳明哲說。

而正基也計畫利用上櫃後取得的資金，加大培育人才、行銷品牌，以卡位物聯網商機。

曾一度「虛胖」的正基，靠「瘦身」成功轉型，但商機當前而擴張業務的如今，正基這次不再重蹈覆轍、分散僅有的資源，而是準備好磨練多時的武器：軟體，準備搶占百花齊放的物聯網商機。

正基科技小檔案



成立時間：2000年



資本額：6.02億元



董事長：陳明哲



總經理：游俊賢



主力產品：Wifi、藍芽等無線通訊模組

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