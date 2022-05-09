大數據也能防黴！優克美如何讓Zara、Nike都埋單？

【文．簡蕙如】

一個印刷廠業務員，一頭闖入黴菌的世界，讓Zara、Nike等大廠都埋單。優克美執行長兼創辦人陳冠杰，如何善用科學、數據、環保的方式，解決客戶產品發霉的痛點？

2月下旬，冷氣團和鋒面接連來襲，連時常豔陽高照的中台灣，都籠罩在這場大雨的潮與濕。這天，《遠見》採訪團隊走訪的，正是一家很「潮」又抗「濕」的新創公司。

位於彰化，靠「防黴」吃飯的優克美，說他是「黴菌」的專家，一點也不為過。畢竟，在公司小小的方圓裡，竟成立一座黴菌博物館。此外，其所打造的全球首座AI黴菌辨識系統，更收納50萬筆黴菌資料，除了菌種，所有黴菌在各式材質上的樣態，都逃不過他的眼睛。

「比頭髮還細100倍的黴菌，平時需要透過顯微鏡才能觀察到。我們把黴菌放大10萬倍後，透過實驗室解析和3D列印，完整呈現黴菌的面貌，」優克美創辦人兼執行長陳冠杰引領著眾人參觀博物館時，驕傲地說：「成立博物館，是希望可以顛覆大眾對黴菌的刻板印象，學習與黴菌和平共處。」

陳冠杰以2月展示的主題黴菌──黴菌之王「煙麴黴」為例，該菌充斥在生活周遭，小到讓人看不到也感受不到，放任不管，會造成過敏或致病，但好好利用，可以成為抗癌藥物。

業務員靠物理防黴創新應用

許多人以為，這樣的公司，創辦人必定是個生物學專家，要不就是家學淵源的二代接班人，殊不知，業務出身的陳冠杰卻與生技醫療八桿子打不著。

說起與黴菌的最初鏈結，只因為陳冠杰2001年在擔任印刷廠的業務員時，有次，前往中國上海一家知名品牌鞋的代工廠洽談鞋盒印刷業務，一聲巨大的喝斥聲，令全廠為之摒息。後來才得知，該代工廠的老闆正因為員工讓鞋子發霉而大怒，畢竟，這一賠，公司不曉得要損失多少。

圖／優克美創辦人兼執行長陳冠杰。池孟諭攝

當下，陳冠杰驚覺：「原來發霉，是鞋廠不足為外人道的巨痛，」而渾身業務魂的他，靈機一閃：「若能幫鞋廠解決發霉問題，會不會是門生意？」於是，他開始著手鑽研，竟發現，原來因「黴」而倒大「霉」的，不只鞋廠，舉凡皮革代工廠、知名服裝代工廠都深受其害，一旦產品發霉，代工業者往往得鉅額賠償，甚至曾有大賠400萬美元的慘賠案例。

然而，「黴」無所不在，從製造、出貨、運送到儲藏，都可能發霉，為此，過去鞋廠多是在廠內架設數台除濕機，或是在鞋盒塞入化學乾燥劑，以及各式化學防黴劑來解決，卻始終不得其法。

陳冠杰心想：「料敵機先，戰無不克；知己知彼，百戰百勝。」因此，他開始細細研究不同黴菌的特性、適存的環境，進而反向找出足以抑制甚或克制黴菌的「逆」元素，調配出抑黴的植物精油，甚或運用精準的數據分析，在工廠生產線、成品及原料倉儲端⋯⋯營造出不利黴生長的環境。

值得一提的是，有別於傳統的除霉老法，多半採用「化學手段」，效果有限又不環保，早在十幾二十年前就有「ESG」概念的陳冠杰，當時雖未必懂得ESG為何物，卻堅持採「物理手段」，也就是用天然取材，或以通風系統、除濕材質等環境改善方案來防霉。

只是就算優克美累積了一套套的防霉解決方案，還得要客戶聽得懂才行。一開始，陳冠杰的專業也受到質疑、不被信任，甚至曾有一次，滿臉不屑的客戶還指著他的鼻子說：「這麼厲害的話，香港腳可以治嗎？」說著就把發臭的香港腳跨到會議桌上，等著看看陳冠杰怎麼解。

然而，不氣餒的陳冠杰開始在各地舉辦研討會和講座，了解客戶的發霉大小事及痛點，除了毫無保留提出建議的解決方法，也邀請客戶試行優克美的方法，土法煉鋼般地累積口碑、打開市場。

全球首套AI黴菌辨識系統

2007年回台照顧罹癌母親，並著手創業，歷經三年準備，2010年，優克美台灣總部正式成立，重視研發的陳冠杰，隔年隨即成立微生物實驗室，主要觀察黴菌生態、培養黴菌、模擬工廠、貨櫃、倉儲等場域中黴菌生長的環境。

不用化學手段，要如何防黴？2010年，優克美成立後即加入團隊，現擔任微生物研究中心負責人的邱新惠（Ada）表示，團隊會先解構客戶原先的防霉法，拆解出讓黴滲入的漏洞，接著，運用多年累積的經驗和大數據，如濕度、風向、對流、黴菌的生物特性，輔以查找文獻，量身訂作出最優的防霉套餐。

令人好奇的是，像優克美這樣一家新創公司，如何讓知名品牌願意埋單？自2007年起，就與陳冠杰一起開客戶的營運長陳裕華（Novia）說，品牌端重視的是數據和評估標準，而著重資料庫建置的優克美，總能深獲大廠青睞。

圖／優克美微生物實驗室。池孟諭攝

不斷自我要求的優克美，時而透過與國內外的研究機構合作進行技術迭代。如，2016年，與東海大學微生物科技合作，進一步擴充黴菌屬性和生長環境的數據資料庫；後來又跟台科大合作，2019年，跟交通大學電子研究所的李鎮宜教授合作，還藉此與美國史丹佛大學交流，打造全球首個AI黴菌辨識系統。

據了解，這個擁有50萬筆黴菌資料的AI黴菌辨識系統，無論客戶的工廠身在世界哪個角落，只要回傳黴菌照片後，系統僅需三秒，即能識別出菌種。接著，優克美的防黴資料系統，又能快速地依客戶端的各種條件，配套出最佳的解決方法。

Ada以一家越南工廠的客戶為例，工廠經常發生皮革進場後還沒生產就發霉，即使倉庫放了兩台除濕機，也無濟於事。團隊一一拆解從皮革入廠的整個流程及倉庫環境的各個環節，結果發現是皮革包裝方式造成悶熱濕氣。

於是，建議改成平放，再利用除濕機擺放產生的對流，解決某幾個角落會產生悶濕情形，果真迎刃而解。

持續累積研發能量後，2018年第11屆亞洲國際皮革科學與技術會議上，優克美也發表了學術論文，更是該會議中唯一有發表論文的業者。

兩件ISO認證奪亞洲第一

十多年的專注投入，優克美累積經驗，發展出一套防霉解決流程，首先，透過植物精油產品立即提供防護和改善，接著評估發霉風險，規劃完整防黴系統（M.D.A.P.），最終達到零發霉的目標，依循這套系統步驟，就可以滿足客戶交付的使命。

值得一提的，優克美是亞洲第一個獲得ISO 17025發霉物品鑑定技術認證，以及ISO 17020檢驗機構認證的企業。透過黴菌監測系統能即時提供數據管控產品、材料及周邊環境情況，捕捉各種風險來源，阻止最壞的情況發生，從傳統防霉到智能監測，建立全面的防護網。

從開發綠色產品防霉到現在，陳冠杰的環保野心更是持續擴大，他說，全球每年生產約240億鞋子，約製造4億噸的碳排放量，其中發霉機率為3％，發霉後就只能重新製造，可能會增加400到1200萬噸碳排放量，如果能預防發霉，就能減少浪費，進而減少這麼多碳排，對地球有所貢獻。

優克美

成立時間：2010年

創辦人：陳冠杰

品牌客戶：ZARA、Nike、adidas、Puma、new balance, The North Face, Polo Ralph Lauren 等衣飾鞋類大廠

工廠客戶：寶成、九興、豐泰、鑽石、慧春等製鞋大廠

年營業額：2億元

員工人數：49人

看更多遠見雜誌文章：



綜合績效電子科技業首獎〉鴻海宣示EPS+ESG，邁向企業淨零之路



台灣從「近零」走向「淨零」的機會與挑戰



打造遠距醫療利器！鴻海孵化數位健康，瞄準4000億美元商機