當普丁的閃電戰對上澤倫斯基的認知戰 一代梟雄為何敗給一介演員？

【文．李建興】

「老愛騎在戰馬上，大秀肌肉、睥睨天下」的俄羅斯總統普丁，恐怕作夢也沒想到，自己竟會栽在一個曾經「只能站在劇場上，略施演技、娛樂眾生」的喜劇演員（烏克蘭總統澤倫斯基）身上。

儘管整個俄烏之戰仍未完結，誰也無法預言這場極具戲劇張力的戰事，在「The End」字幕浮出前，最後一個收尾畫面，將是什麼？但從一連串大開外掛的發展預測，到終了，俄羅斯就算「勝戰」，亦是「慘勝」，烏克蘭即便「雖敗」卻也「猶榮」。

只是，最讓普丁費解的是，明明戰功彪炳的他，怎麼打一場連美國都預判十天就能輕取的「閃電戰」，都會淪為軍紀渙散、左支右絀的「消耗戰」？而一位掌權逾20年，號令天下、莫敢不從的政治老將，又怎會窮於應付一個在自己眼中戰力懸殊、人設庸懦的政治跳樑小丑？

儘管眾人皆說，一切歸咎於普丁的過於輕敵。但公允來說，其實在這場戰役之前，任誰都看不出，素人參政的澤倫斯基能有扭轉乾坤的本事。

翻開澤倫斯基的歷史，他因為2015年的一齣政治諷刺喜劇《人民公僕》，演了總統，從此踏上政治之路。而其實在開戰之前，他的政治表現可說是乏善可陳。在選舉時，他的政見台辭從沒講清楚過，後來真的選上總統，在國際舞台也搶不到多餘的戲份。

偏偏人生如戲，戲如人生，這回被迫參演俄軍入侵的這場實境秀，沒有腳本的澤倫斯基，竟跌破眾人眼鏡，把戰時領導人的英雄角色，演繹得如此淋漓盡致。

無論你認不認同澤倫斯基當下的決策與表現，不得不說，在2月24日戰爭嗚槍開打後，猶如打通任督二脈、戰鬥力破表，順而將自己的人生情節拉至最高潮。

首先，當美國說要幫他逃離烏克蘭時，他一反過去給人懦弱的形象，霸氣上身：「我需要彈藥，而不是搭便車。」隨後，他宛如電視生存遊戲的最後參賽者，三不五時來個自拍，每次場景都不一樣，日以繼夜、不斷昭告天下：「我還在、我沒逃跑！」

媒體會稱他像是穿著橄欖綠T恤的邱吉爾，其來有自。

從戰事一開張，澤倫斯基的「致電之旅」從未停歇，光2月26日，便以電話聯繫了法國總統馬克宏、歐盟執委會主席馮德萊恩、印度總理莫迪、德國總理蕭茲、天主教教宗方濟各、英國首相強森⋯⋯在一通通的電話中，他挨家挨戶求援、敲鑼打鼓請求制裁俄羅斯。

果真，他贏來豐厚的戰果，取得扭轉局面的先機⋯⋯。不但許多國家相繼情義相挺，他自己也收割了前所未有的聲望，2月27的一次民調，其支持率高達91%，是開戰前的三倍，他甚至更成為各國爭相邀約的世界級政治明星，徒然在國際史上留下最值得玩味的一頁。

只能說，向來老謀深算的普丁，這回失策的是，他忘了在這個「認知戰」當道的時代，其實「筆鋒比劍利、直播攝影機比先進戰鬥機有效」。換言之，普丁這次輸給澤倫斯基的，正是宣傳認知戰！

雖說，曾被指控干擾美國選舉的普丁，亦是活用「認知戰」的箇中好手，但對上戲魂十足的澤倫斯基，顯然高下立判。

自開戰以來，烏克蘭的社群媒體就很懂得善用真實場景，聚焦、放大特定的宣傳點，如強力放送俄機被擊破、將軍被俘虜、烏國的斷垣殘壁、人間煉獄的畫面⋯⋯對內，激勵士氣，對外，讓各國對俄羅斯同仇敵慨，更在在向世人宣示，烏俄兩國扮演的是善惡分明、截然不同的角色。

相對於俄國粗製爛造地用deepfake軟體製作澤倫斯基向烏國民眾「宣稱投降」的假影片，破綻百出、一下就被識破，烏克蘭無懈可擊的宣傳影片，旋即彰顯了兩者的高明與拙劣。

事實上，認知戰並非現代的產物。2200多年前楚漢相爭時，漢高祖劉邦將楚霸王項羽的兵馬逼到垓下，當時張良就計獻劉邦，率領漢軍在漆黑、寂靜的夜裡，吹起簫、唱起悲戚的楚歌，致使項羽的楚軍，在歌聲淒淒的迴盪下，軍心潰散，連項羽也在烏江邊上「舉劍自刎」而死。

自此之後，「四面楚歌」就成了認知戰的最佳典範。只是，歷經千年的進化迭代，如今的認知戰，已有更先進的樣貌。

以澤倫斯基為例，多年的戲劇底蘊，讓他能精準掌握表達重點和節奏感，更懂得借重場景來營造氛圍，甫以其獨有的沙啞聲作為武器，簡直無往不利。

他很清楚，戰爭最具張力的故事就藏在最危險的地方。也因此，他的影片總以戰事第一線為背景，而他更知曉，自古以來，衣著如音樂、電影和文學，都有傳遞政治訊息，左右輿論風向的效能。

於是，有別於一般領袖的西裝革履，開戰後，他只身著繡著烏克蘭軍徽的綠色T恤亮相，鬍渣則是越多越頹廢越好，因為他深知，藉由這些「符碼」，他可以向世人傳遞，自己「與民併肩、以小搏大」的人設。

此外，憑著天生的行銷嗅覺，為了擄獲人心、召喚共識的澤倫斯基更明瞭，不同的TA各需量身訂作的說帖。

面對英國，他用的是在二戰時期，主戰的英國前首相邱吉爾駁斥「緩靖（姑息）主義」時的口吻，夾以英國文豪莎士比亞名句「生存或消亡」（to be or not to be）軟硬兼施地說服英國：「別再縱容俄羅斯了！」

對美演說時，他善用美國人權領袖馬丁路德的名言「我有個夢想」，道出他希望西方國家設禁航區的要求，並以珍珠港事變、911事件喚起美國的同理心。

戰爭生靈塗炭，最終仍須走上談判

他更深諳經歷原子彈襲擊、福島核災是日本痛點，因而到日本時，則提醒日本人必需共同阻絕俄羅斯可能動用核武的風險。

更絕的是，就連面對對手普丁的子民，他也能以「別送兒子上戰場」，向俄國母親喊話。

但，畢竟戰爭是殘酷的，無辜的是百姓，就算澤倫斯基的認知戰大獲全勝，永遠都比不上戰事能和平落幕來得重要，到頭來，他最終仍要和普丁走上談判桌、相互斡旋。

只是，這場實境秀的完結劇本，澤倫斯基到底要以戰止戰，或以戰逼和，甚至要讓步到什麼地步？都牽動著兩國的生靈及世界的和平。

回顧戰事起源，儘管俄羅斯的跋扈令人髮指，值得撻伐，但亦有國際評論家指出，其實普丁早已設下「烏克蘭不能加入北約」的底限，要不是美國的搧動、歐盟的曖昧、澤倫斯基的輕估風險，執意加入北約，成了俄軍侵烏的藉口，又怎會引爆戰事的導火線？

更有人認為，倘使世界各國能提前認知到「戰爭的殘酷」「和平的無價」，若在戰事前，澤倫斯基旋就能超前預警、持續調停、多方斡旋，或許就不會讓成千上萬的百姓生命，在政治的角力下白白犧牲了。

《遠見》本期封面故事〈企業新標配—永續長〉，表面上是描繪當「淨零碳排」成為普世價值時，企業將衍生一項新職務—永續長。實際上卻也是從永續長的視角，洞悉到執行「永續」工程時，所引發供應鏈衝突，以及部門運作的利益糾葛。

其實「永續」和「和平」有著許多共通點。他們都是人類的普世價值，而執行「永續」工程時，企業或部門免不了的利益犧牲，跟追求「和平」時，各國必要的讓步，更不謀而合。因此，企業要達到「永續」目標，就跟參戰國要換取「和平」一樣，都少不了有效的「遊說」「調停」和「斡旋」。

正因如此，永續長不只要有澤倫斯基「凝聚共識」的魅力，或許更要有「洞見觀瞻、化解歧見」的遠見，如此才能潤滑「永續」的齒輪，讓永續工程運作順遂。

總之，在我們譴責發動戰事的普丁，其實更期許，運用「認知戰」四兩撥千金的澤倫斯基能更有智慧，同時考量烏俄雙方的立場，尋得兩國共好的最大公約數，當作和談的誘因與籌碼，最終讓世界和平、全球永續。

看更多遠見雜誌文章：



俄羅斯軍事侵犯不收手，歐美企業制裁下重手



南韓總統大選落幕，尹錫悅靠「厭女」勝選？



戰火養成的怪獸，影響力擴大到國防之外！美國的軍工複合體大到不能倒？