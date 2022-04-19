長庚科大巧手慧心 撫平顏損者傷疤

【文．邱于瑄】

顏損者與燒燙傷友的容貌損害，長期受到他人異樣眼光。長庚科大團隊 利用遮瑕與仿真假體，助顏損者自信走出去。

素貞大姐（化名）的臉被硫酸波及，留下了永久的傷疤，也失去一邊的耳朵。她總用頭髮把耳朵遮住，擔心著別人異樣的眼光。曾經，她帶著義耳、打扮漂亮地去吃婚宴，義耳卻當眾掉了下來，讓她羞愧地無地自容。

當初來到長庚科大時，她還有點害怕，但經由師生的巧手，畫了漂亮的妝，並裝上仿真、客製化的義耳，再次看到鏡中的自己，她重展笑顏地說：「我等了37年，終於可以戴上耳環了！」

14年來，長庚科大透過「遮瑕修飾化妝」與「仿真美觀假體」，幫助顏損與燒燙傷友重建形象。不僅撫平身體上的傷痕，也撫慰他們受傷的心。這項「破繭而出的形象曙光」計畫，最終獲得「2022遠見大學社會責任獎」福祉共生組首獎的肯定。

遮瑕＋假體，為傷友重建形象

「那種痛不是我們一般人可以體會的，」長庚科大化妝品應用系副教授陳姿吟說，顏損與燒燙傷友的容貌損害，長期受到他人異樣眼光，有時甚至是歧視。像是曾有一位傷友搭計程車，將車資遞給司機，司機害怕有肢體接觸，將找回的零錢直接丟在地上，傷友下車後蹲在原地大哭許久。

看見了傷友們身體與內心的傷疤，長庚科大團隊決心由「遮瑕修容實務」課程出發，攜手陽光基金會，投入傷友形象重建工作。

當傷友來到學校，師生會與傷友進行一對一的諮詢，根據不同的皮膚問題，客製化地設計保養、上妝等方式。團隊也簡化步驟，並慢慢教導傷友，讓其能在日常生活中能自行操作。

然而，光是這些還不夠。在這些年的服務過程中，團隊發現許多傷友帶有身體上的缺損，就算有假體可以配戴，但不管是材質、外觀等都不真實，尺寸、膚色也不符合每個人的狀況，但客製化假體市場小、無商業利潤，廠商大多不願投入，致使問題一直無解，傷友也始終對身體上的缺陷感到自卑。

於是，五年前團隊開始「仿真美觀假體」的研發與教學。為了讓假體如同真的手指、耳朵等器官一樣，連紋路都講求栩栩如生，但這也讓團隊吃足苦頭。尤其，每一個假體都是純手工製作，當模具灌入醫療矽膠時，需要漫長的等待塑形，只要有一點小瑕疵、氣泡就得重來。

陳姿吟表示，假體耗材所費不貲，有賴校方長期支持才有辦法持續。仿真美觀假體的成功，在去年順利登上台灣醫療科技展，也獲得許多醫院的關注，連南亞塑膠公司都親自打電話希望提供協助，為假體製作邁出一大步。未來待技術成熟後，更期望擴展到醫療、殯葬、影視、美容等產業。

接觸傷友，心理與技術須同步培訓

一般人初次見到顏損傷友，可能會感到恐懼，也因為不了解彼此，不知如何互動，如何培訓與傷友第一線接觸的學生，顯得格外重要。

陳姿吟坦言：「學生們如此年輕，一開始可能也無法同理，甚至感到害怕，」因此，在課程安排上，會從心理與技術層面雙軌進行。

除了針對技術層面，包含顏損與燒燙傷的皮膚問題、保養化妝、人體特效等培訓外，在第一堂課時，老師會讓學生戴著壓力頭套、手套，嘗試在餐廳、走廊等學校各處走動，體會傷友與他人互動，以及受到異樣眼光的心情，並納入心理關懷課程，教導學生與傷友溝通、詞語掌握等，最後投入公益服務。

陳姿吟提到，原本擔心學生在服務時，會因害怕無法適應，他們的表現卻格外熱情。像是一位學生曾以高跪姿跪在傷友前，慢慢安撫著傷友緊張、抗拒的情緒。「身為老師，我的身段都沒這麼軟，真的深深地在旁邊反省，是學生給我上了一課。」她說。

此外，當學生技法嫻熟後，為了讓其能向外發展，團隊也輔導學生進行微型創業，像是紋繡眉接案，並與整形外科診所合作，給予後續衍生醫療問題的支持。

如今，長庚科大的團隊已走了14年。看著來到學校的傷友，從一開始的遮掩害怕，到走出去的自信笑容，以及學生們在前線上的成長，都讓陳姿吟感動地說：「我想我們的教育真的成功了！」

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