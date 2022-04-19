成大撒下USR種子 讓台灣高教遍地開花

【文．謝明彧】

成大長年積極推動USR，成果豐碩。除了綜合績效傲視大學，國際護理人才培育更拿下國際共享組首獎，利用培育護理外籍學生，讓台灣深厚的護理能量移植海外，在全世界開花結果。

2022《遠見》USR獎最大贏家，是榮獲兩首獎和兩楷模的成功大學！同時創下《遠見》USR獎三屆以來，單一學校拿下最多獎項紀錄。

成大不僅拿下今年首度新增的全校性評選「綜合績效類：一般大學組」首獎，傑出方案競賽中，在難度最高的國際共享組，更以護理學系「國際護理人才培育」方案，拿下第二座首獎。

另外，還有以理學院推動高中生邏輯思考的「斜槓人生三部曲」，以及教育所和老年所攜手擘劃熟齡智慧照護系統「相伴2026：齡感生活微社群行動網」，分別於人才共學組和在地共融組拿下楷模獎。

2021年，國際知名大學評鑑機構泰晤士高等教育特刊（THE），依據聯合國永續發展目標（SDGs）做的「世界大學影響力」排名中，成大高居全台第一，亦是唯一搶進全球前200強的台灣高教。

社會縮影，大學主動出擊回應議題

USR、SDGs、永續都是近幾年才興起的高教熱門關鍵字，為何成大卻已如此全方位地開花結果？

成大校長蘇慧貞接受《遠見》專訪時表示，成大90年來都立足在台南，隨著台灣的產業發展、人口成長，不斷延伸出不同的科系，對應台灣社會不同階段的各種產業、人才需求，「成大目前的組成，就是台灣社會的小縮影，這也代表成大回應各種社會議題，只有輕重比例、優先次序的不同，但無法也不能迴避。」

「一所大學的使命是什麼？就是在所相信的價值上，對社會產生影響與意義，」蘇慧貞進一步解釋，要對社會產生影響與意義，關鍵就是去察覺世界當前的改變，而「永續發展」這件事，在不同時代或許名稱不同，概念卻始終如一，在聯合國定義之前、在各界舉辦評比之前，永續就是亙古的普世價值，怎麼去做好實踐，才是真正的挑戰。

蘇慧貞在成大推動的作法，一是「通識價值化」，二是「專業核心化」。

「通識價值化」是指無論是文法商、理工農，所有學生來到成大，學校必須提供某種課程或管道，讓學生透過跨域合作共同完成，打開對所在地方、社會與整個世界的認知與關心，「我想在每位來到成大的學生心中，種下對現實社會的理解與素養。」

「專業核心化」則是指如何找到可行的技術方法，不管是教育模式、醫療選項、工程技術，讓所學專業在社會議題上做出實踐。

蘇慧貞常和團隊說，「不要只有想法，一定要有作法，更不能只是有做就好，要隨時檢視，到底行動有沒有產生影響，能不能發生持續改變？」這也正是成大早在永續、SDGs、USR流行前，就一直投入其中的理由。

圖／成大校長蘇慧貞（左）常對同仁勉勵，隨時檢視USR行動能否持續改變。蘇義傑攝

成大本次獲獎的三個案子，也都是在這種思惟下的具體展現。護理系早在十幾年前，就主動推動國際護理教育，就算資源少，也從不放棄；理學院的高中生邏輯教育，並非教育部計畫案，而是自行發起、動員、募款；熟齡智慧照護系統，則連結社科院教育所、醫學院老年所、工學院建築系，跨領域集體腦力激盪，協助長者面對疫情隔離下的新型態人際互動。

蘇慧貞說，這是自己的辦學理念、也是成大一直以來的整體信念：不迴避世界共同的問題，尋找自己在其中可以積極貢獻、產生影響的地方，並讓改變發生，才能呈現大學的真正價值。

培育外籍生，讓人才解決當地問題

今年，成大護理學系拿下國際共享組首獎的「國際護理人才培育」方案，就完整體現「一所大學必須主動回應社會與世界議題」的USR精神。

儘管護理學系一直是各大學醫學院中，能見度較低、資源相對較少的科系，成大護理學系也從不看輕自己能對世界醫護界有所貢獻的價值。

成大護理學系系主任柯乃熒說，早年成大護理系與外籍學生互動中，發現東南亞國家的護理教育，還停留在第一線，學生回國後面對整體性的醫護公衛系統問題時，往往找不到進修管道。

從2012年開始，成大護理系設立國際碩博班，鎖定培育高階護理專業人才。最大特色，在於依據南向國家特定的健康照護議題與需求，設計課程，涵蓋護理知識發展、護理專業探究、健康照護領導與政策等。讓他們成為種子師資，回國成為公衛教育領導者與規劃者。

「不同地方，因為資源、人力的落差，護理第一線情境，落差非常大，」柯乃熒當年前往非洲研究愛滋病照護，很難想像，當地3000名病人的醫院，僅四位護理師！這讓她體悟，台灣再怎麼訓練國際學生，也不可能填滿這樣的需求，「必須讓學生回去後，有能力去培育自己的護理人才，才能真的解決當地的問題。」

台灣在醫學與護理教育累積的能量，其實非常深厚，成大護理學系教授兼副國際長顏妙芬說，台灣在「傳染病學」「災難處理」和「實證護理」上，幾乎是走在東南亞最前端。

同為亞熱帶和熱帶氣候，許多東南亞地區會有的傳染病，台灣都有對抗，甚至根絕的經驗；同為颱風和地震頻繁的地區，台灣的防災通報、救災體系也規劃得更完善；成大醫院是南台灣首屈一指的醫學中心，在實證護理上累積許多研究和應用，「這都是台灣護理教育最能幫助南向國家的地方。」顏妙芬強調。

成大護理學系教授林靜蘭就舉例，登革熱是東南亞國家的國民病，因為太普遍與頻繁，許多地方根本不去做預防控制。就有印尼學生來成大就讀後，和老師驚訝地反映：「原來這是可控制的！在印尼，沒人教我這件事，也不知道該怎麼去規劃。」

林靜蘭說，這位學生回國後，是不是可能可以幫當地做防疫規劃？「與其等病發了再來幫病人護理，預防於前，才更是護理教育的價值！」

成大護理學系教授張瑩如也舉例，當年就有印尼學生和系所表示，希望能學習「抗生素管理」，學成歸國後，目前不僅在當地島嶼成為制訂相關規劃，甚至進入印尼衛福部門，成為公衛政策的參與者。

創立國際護理聯盟，盼改變世界

外籍生畢業後，更自發性創立「成大護理系國際系友會」（Association of International Nursing NCKU Alumni, AINNA)，串連世界各地系友，分享經驗。2018年，印尼蘇拉威西島大地震並引發海嘯，系友馬上主動串連，發起災難救護和賑災活動；2019年，新冠肺炎爆發，全球系友更彼此通報資訊，分享第一線疫情和照護資訊。

2019年，成大護理系更進一步成立「亞太護理教育聯盟」（APANE），做為東南亞地區的護理學術交流平台，透過數位遠距直播教室，邀請各國學者專家分享護理知識，串連全球超過6000名護理人員。

累積至今，成大護理系國際碩博班已培育超過80名畢業生，包括印尼、越南、泰國、菲律賓、斯里蘭卡、史瓦帝尼、吐瓦魯等國籍，多位學生返國後更擔任衛福部重要官員，或是在大學任教。成大護理系與當時的系主任顏妙芬，更因此在2017年榮獲國際護理協會（ICN）每兩年頒發一次、全球僅一個名額的「政策創新貢獻獎」（Kim Mo Im Policy Innovation and Impact Award）。

「政府的新南向政策，成大護理可說是最成功、甚至唯一的成功典範，」成大醫學院院長沈延盛說，就像新南向不該是找人來填補台灣學校的空缺，USR也不應只是把人帶到地方繞一圈，而是撒出種子，讓人才在各地長出來，「當教育能改善社會，才有真正的意義。」

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