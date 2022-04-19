綠色大學永續人才 USR為台灣未來加值

【文．謝明彧】

《遠見雜誌》第三屆大學社會責任獎重磅揭曉，今年共有154案共同角逐八項首獎，傑出方案共分為「人才共學」「在地共融」「福祉共生」「產業共創」「生態共好」和「國際共享」六組。此外，今年更首創綜合績效一般大學組與技職大學組。究竟誰是大贏家？誰又是黑馬？

「千金易得，一才難求」，可謂為當下產業界最說不出口的痛點，而舉凡半導體、資訊工程、電子商務、金融科技，抑或智慧醫療，全是2022年產業界獵才的標的。但鮮為人知的是，自去年底起，「永續人才」已悄然成為高尋覓度的新稀缺人才！

箇中關鍵，是去年底聯合國氣候變遷大會（COP26）後，美國、歐盟、中國等國際重要國家，紛紛宣布淨零碳排時程，包括台灣的蔡英文總統也宣布，要在2050年達成淨零碳排，頓時，所有人都在問，人才從哪來？

此時，身負人才培育使命的大學，責無旁貸。也使得執行多年的大學社會責任（USR），從「倡議」躍為「顯學」。

人類必修「永續」課 USR給了人才培力最佳機會

台灣綠色大學聯盟理事長、雲林科技大學校長楊能舒表示，過去，包括CSR和USR，目標常不明確，使得USR淪為行禮如儀的「社會服務」，「當ESG、淨零碳排變成國家法規、企業標配，USR就成為帶領學生思考『如何運用所學去落實永續』的契機。」

他舉例，近年來各國紛紛對「淨零排碳」喊出時間表，其中北歐國家瑞典，更矢言2045年就要達成。「北歐之所以敢喊，因為他們早就放棄會大量產生排碳和汙染物的製造工業，但台灣有辦法嗎？」

楊能舒指出，撐起台灣經濟半邊天的半導體及各項產業，都消耗大量、電資源。因此，台灣的USR應與中小企業的永續轉型連結，諸如能源替代、製程創新、材料更換⋯⋯等相關研究，「如此一來，機械系、工管系、材料系、企管系的學生，不就可以把所學、創新和永續實際連結在一起？」

誠如楊能舒所言：「大學推動USR的核心價值，不只是去地方參觀現狀、勞動服務，而是把學生培育成『未來企業所需永續人才』的場域，」當每個USR計畫，形成永續人才最實際的第一線訓練基地，就能成為學生幫自己未來就業加值的最佳實務課程。

154件爭逐八大組別，首度評選全校型USR綜合績效

《遠見》自2005年首創台灣「企業社會責任獎」（CSR），成為全球華人媒體最早推動的CSR評鑑調查，更是台灣歷史最悠久、最具公信力的CSR獎項！三年前有感於大學推動社會責任風潮正起，《遠見》CSR獎增設大學社會責任（USR）獎，藉此了解台灣各大學推動社會責任的現況，透過報導與分享，搭建交流與共學平台。

第一、二屆《遠見》USR獎以評選「傑出方案」為主，借鏡「教育部大學社會責任推動中心」作法，以「優良USR方案」為主，經歷兩階段書審、面審後，選出當年度的得獎方案。今年第三屆《遠見》USR獎與時俱進，增設兩大項目：

一、在傑出方案類，因應近年永續人才的需求熱潮，增設「人才共學組」。原先組別「在地共融」「福祉共生」「產業共創」「生態共好」和「國際共享」則維持。

二、響應近年來國際「綠色大學」風潮，新增「綜合績效」，盤點各校在校務治理、綠色校園、教學研究、地方參與等四大面向的作為，觀察各校整體永續表現，期待不只USR方案的參與師生，而是全校每一個人，都能在一所「永續大學」中，陶冶成具備永續知識與USR意識的「永續人才」。

圖／綜合績效獲獎名單

今年，《遠見》共收到154件參賽報名。為讓評鑑周延，特邀產官學共16位評審參與。

圖／評審名單

綜合觀察八組首獎中，一般大學、技職科大、公立、私立各約一半，分布平均，可見USR並非傳統認知中資源豐厚的國立大學才能發揮，只要有心、學校支持，不管哪種類型的學校，都能發揮所長，幫助地方。

「以人為本」，才能讓USR從單一計畫落實為人才培力

另，經評審團評選心得，歸納出兩大建議。

1.「以人為本」才能讓USR不淪為表面

評審們特別點出，很多人會以為USR就是「學校去社區幫忙解決問題」，但地方尤其社區問題的成因，往往和「人」的關係密切，如果無法做到「以人為本」的問題思考與解決方案規劃，如果沒有把USR從單一次性活動，延伸成為與地方緊密互動的課程、活動，容易「治標不治本」，一當計畫結束、學校人員退場，一切就打回原狀。

其中，東海大學推動優化學生校內餐食、選用永續食材；在校內廣設飲水機，鼓勵學生不使用一次性的寶特瓶裝水；或是在東海知名的聖誕節活動中，邀請學生用廢棄物做校園裝飾⋯⋯等USR活動時，都讓師生將「永續觀」融入生活，「這樣才能把永續做到骨子裡。

今年奪得綜合績效一般大學組首獎的成功大學，其推出的地方學必修課程「踏溯台南」，帶著全校大一1200位學生，由老師引領走進台南的巷弄、溪流、社區，理解在地的歷史、文化、產業，以及當前遭遇的問題，「用不一樣的方式，讓大學生去認識鄉土上『人』的產業與生活。」

2.「系統化經營」才能讓USR落地達成永續

SDGs的面向多元，成果又不容易數據化，該如何觀察比較？這是許多學校評估USR計畫上遭遇的難題。

評審團對於USR計畫案如何系統化經營，提出三大觀察方向：

1.使命和文化：USR必須具備足夠高度的願景，並把永續思惟變成DNA，避免淪為「為做而做」。

2.聚焦與利基：在資源有限下，USR計畫都須思考「自己的核心能力和利基方案」，力求資源配置得宜，勿好高騖遠。

「每個學校，都必須思考自己的核心優勢，選擇最有勝算的領域去投入，」評審指出，例如屏科大鎖定農業、北科大鎖定科技、長庚科鎖定醫護，不求大、但求精準，就能把單一案子做出真實的成果。

3.數字和追蹤：執行期間，各階段需有明確且能對應到世界及產業趨勢的KPI來檢驗成效。

鎖定核心優勢，讓永續思惟內化為DNA

總之，「USR，不只是倡議，更應該是行動，」評審團一致指出，多年來，各大學USR從「學生下鄉服務」逐年進化到「輔導地方提升」，如今，更升級至「未來產業培力」，顯見，大學已認知到，「人才培育」是學校最能回饋社會的途徑，而永續人才，則是每一所USR的力行者，給台灣最好的禮物。

圖／在地共融組

圖／人才共學組

圖／福祉共生組

圖／產業共創組

圖／生態共好組

圖／國際共享組

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