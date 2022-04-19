技職再造典範企業！矽格集團三年營收、淨利翻倍

【文．彭杏珠】

2011年，矽格集團率先與多所私立科大合開產學專班，透過多元管道培育人才，成果豐碩。當面臨史上最大的半導體人才荒，矽格難免受到波及，但相較於其他封測廠，已讓影響程度降低。

近兩年，半導體業績大爆發，大小封測廠迎來史上最佳營收，矽格就是代表之一。2019年突破百億大關，2022年將挑戰200億；每股盈餘則從2019年3.26元，飆升至2021年的6.25元。三年間，產值、淨利翻倍，晉升為台灣第六大封測集團。

矽格大方分紅、發放獎金，上上下下樂開懷，唯獨人事行政處同仁笑不出來。「工廠天天跟我要人，想盡各種辦法聘雇，永遠有8％的員額補不齊，」資深處長林汶說，矽格集團營收屢創新高，2021年的人力需求，比2020年成長26％，每天都絞盡腦汁找人。

首創「2+2N」專班，打造人才新勢力

其實，矽格早已未雨綢繆，透過多元管道培育人才，否則這波「人才荒」的影響會更大。在半導體從事人資20幾年的林汶，深知少子化衝擊，2011年，率先與私立科大合作，鼓勵學生實習，並與學校開設產學專班，曾被媒體稱為「全台超夯產學專班」。

2017年，她意外得知「連國防部都主動到磐石中學招聘」時，被震懾住了：「這還得了，連軍方都到高中職搞培育班搶人，我得跟更多學校合作才行啊！」

她隨即每年補貼磐石10萬元，運用高三每週兩小時社團時間，找鄰近的明新科大一起開「半導體人才培育班」，派老師、主管去介紹半導體產業，並融入矽格需要的封測人才內容，帶學生到明新、矽格參訪。後來又延長戰線，雙方首創「2+2N」（日二專+夜二技）專班，以打造未來人才新勢力。

基於矽格在新竹湖口、竹東共有四座工廠，除與明新合作，又陸續攜手中華大學、龍華科大、健行科大。甚至跑到中部的朝陽、南部的樹德科大找學生。

2017年，矽格主動與龍華科大合辦「3+4」（三年高中+四年大學）越南僑生專班，成為穩定人才來源。「學生會說中文、乖巧，生活習慣與台灣相仿，受到主管歡迎，」林汶說。

龍華科大研發長陳永裕讚揚說，矽格危機意識高，反應非常快，很早就鎖定與私立科大合作，深入各校園取才，還願意幫學生出交通費，接送回校上課，學生實習後反應良好，學校有生源、企業有人才、學生找到工作，三方都是贏家。

不管是大四實習、「1+2+3」「1+2」「2+2N」或是僑生專班，矽格從不放棄任何機會，十年來已與15所學校、39個系所合作，從校園引進561位新血。

此外，還與中華大學合作培育研發人才。矽格研發中心技術長田慶誠說，雙方在RF測試技術的研發持續十餘年，產學合作成果成功應用於建構自製的RFIC測試機台，支援國內外知名RFIC大廠的量產測試服務。

「學校與企業不斷磨合，找到適合彼此的研究方向，轉化為產業成果。」田慶誠說，互蒙其利，創造「1+1>2」的效益。

圖／矽格集團積極推動支持產學合作，培育優秀人才，圖為矽格集團生產線。張智傑攝

捐設備、發獎學金、砸逾千萬育才

短短幾年，矽格捐贈機台設備、發放獎學金、產學合作累計超過千萬元，總經理葉燦鍊仍持續掏錢培育人才，「我全力衝刺訂單，找人才，就交給專業的人事行政處了，這些錢花得很值得，至少取得一個穩定的人才來源。」

多年來，教育部技職司常分享矽格的產學合作範例，矽格也被喻為「技職再造典範企業」。教育部育才平台光電半導體工作圈召集人陳伯奇豎起大拇指說，矽格很照顧學生，進入矽格上班後，實習時間都折算為正式年資，產學合作的學生流動率低。

大四實習生、專班生薪資還比照正職，享有一年兩次分紅，以及三節共兩個月獎金。更加碼留才，實習生住宿全免，實習半年可多領0.5個月、一年加發一個月期滿金，畢業後願意留任，額外再發5萬元簽約金。

最重要的是升遷管道暢通，一位因實習而進入矽格的學生說，他從生產線到成為工程師，這是讓他看得到前途的公司。「只要努力學習，就有無限可能。」

除了與學校合作以緩解人才荒，董事長黃興陽、總經理葉燦鍊也全力轉型自動化。雖然封測無法像晶圓製造高度自動化，矽格仍持續朝智慧製造邁進，透過大數據、人機協作等，減少枯燥乏味、重覆及耗體力的工作，提升員工學習新科技、新技術的意願。

矽格身為台灣第六大封測集團，全球前十大半導體廠，有六家是它的客戶。面對來勢洶洶的搶奪戰，正全力留才、育才，以因應不斷追加的訂單。

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