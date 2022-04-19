明新科大最亮眼名片「半導體學院」，學生被預訂一空

【文．彭杏珠】

明新科大因人才荒，成為受益學校之一。不僅理工科系學生都被廠商預約了，甚至還有日本、韓國等外籍學生，想來台灣讀其半導體學院，明新到底做了哪些事？

近幾年，私立科大為「生源不足」頭痛不已，沒人想到「半導體人才荒」宛如及時雨，讓理工學院回春了。而明新科大就是縮影之一。

明新的理工生源因而增加。半導體學院日四技註冊率，從109學年的61％，成長至110學年近八成五，碩士班也從38％攀升至69.8％。

連日本熊本大學、韓國斗元工科大學，都有學生想來台讀其半導體學院；而印度、俄羅斯技術大學、莫斯科電子技術學院則透過教育部國際司、駐俄代表處，擬與明新合推雙聯學制。

圖／明新科大半導體學院教學現場。張智傑攝

前十大IC封測業者，七家在附近設廠

明新為何能成為「人才荒」受惠學校之一？首先，是絕佳地理優勢，全球前十大IC封測業者，七家都在明新附近設廠。20幾年來，明新與業界密切合作，2017年，打造首座「半導體封裝測試類產線」教學環境，力成、矽格、愛德萬、優貝克等大廠紛紛贊助。

其中，全球第五大封測廠力成捐贈1712萬元的封裝機台與耗材，還派業師與明新開「半導體封裝設備實務」課程，類似工廠的學習模式受到學生歡迎，去年有30位參加力成校外實習。

但半導體封測類產線營運長趙守嚴認為，須打造封測業「訓考就業」一條龍服務，才能培育業界所需人才，2020年遂與工業局合推「封裝工程師能力鑑定」證照制度。隨即於2021暑假，舉辦96小時的封裝工程師能力鑑定培訓營，首批有28位通過考試，取得工業局、電電公會聯名，頒發第一張具公信力的封裝工程師證照。取得證照者很快被力成、景碩等大廠錄用。

趙守嚴表示，新進封測設備工程師，若沒上過課，公司需花六至八個月培訓。「訓考就業」就像駕駛訓練班，經實務操作後，到任何封測企業上班，兩個月即可上手，教育部很肯定明新與力成產學合作成果。

今年5月下旬，學校將安排半導體學院、工學院大四應屆畢業生，媒合參加封裝工程師養成班，完成「訓考就業」學程後，7月中旬即可到力成上班。

明新還率先於2021年2月成立半導體學院。「半導體學院已成為明新最亮眼的名片，」校長劉國偉說。

半導體學院院長呂明峰整合類產線、產學攜手專班、封裝工程師鑑定培訓營、封裝證照認證、半導體學院「五箭」齊發，提升畢業生在半導體的競爭力。

當《遠見》採訪劉國偉時，短短20分鐘多次因企業來訪被打斷。「幾乎都是因缺人才來談產學合作，老師被追到都不敢接電話了，」他致歉趕往下個行程。

「今年半導體學院有七班畢業生，光景碩就跟我要八班，可見業界求才若渴到什麼程度。」呂明峰也邊說邊趕著要去跟捷創科技副董事長溫在昇見面。

溫在昇分享取才心得：「地緣關係很重要。」新竹一帶理工前三名就是交大、清大跟明新科大。捷創定位清楚，需要實務型人才，與明新合作十餘年，300名員工中，50幾個都是其校友，學生素質、工作態度好，顯見產學合作對捷創的重要性。

圖／「半導體封裝測試工程師能力鑑定」術科能力考試。明新科大提供

非第一名才有機會，實務人才也很重要

捷創副總經理柯鴻毅補充，「不是第一名才能找到好工作，業界需要的，未必是成績名列前茅的學生，實務人才對半導體業也非常重要。」

這兩年，半導體蓬勃發展，捷創亟需150坪土地以擴編，但缺地又缺人才，正與明新洽談能否運用學校閒置土地，合作建置測試研發中心。「教育部、經濟部如能跨部會協助，這種創新的產學合作模式，可解決學校與產業困境。」溫在昇期盼能成為領頭羊。

近年不斷擴廠的景碩鑑於電機、電子系學生全被搶光，改與資管系、工管系合作原住民招生專案，祭出四年學雜費、住宿全免，還有伙食津貼、每學期獎勵金5000元、畢業保證服務兩年等優惠，以培育人才。

由於學生供不應求，半導體學院3月已申請開設11個產學專班，以解業界燃眉之急。電機系主任林清隆笑開懷，「理工學生幾乎全被包了還不夠。老師們要教學又要接待廠商，但大伙忙得很踏實、很高興。」

甚至有在台灣艾司摩爾工作兩年的清大科管研究生，決定就讀半導體研究所，以提升專業知能；也有交大科法所畢業生想進半導體，報名電子系碩士班。

技職體系久旱逢甘霖，劉國偉期許透過產學合作，創造「學校、企業、學生」三贏局面，讓台灣半導體業持續發光發熱。

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