【文．彭杏珠】

身為台灣技職龍頭的台科大，培育過無數企業實戰力，卻始終與半導體大廠的「A級」人才庫絕緣。如今，台積電主動上門談合作，盼能預約一流人才，為自身企業注入活水。

台科大貴為技職最高學府，但長期以來，並非半導體大廠人才庫「A」俱樂部成員。隨著製程日新月異及理工畢業生變少，近年來，台積電（簡稱台積）終於將台科大列入聘雇的第一線名單了。

2020年，台積主動找上台科大，透過三種管道培育人才。

台科大自動化及控制研究所所長郭鴻飛加以說明，台積引進艾司摩爾的極紫外光（EUV）光刻機，需要串接其他先進製程設備，得有研發能力的設備工程師，才能與製程工程師對接，優化生產流程以提升良率，衍生出「設備研發工程師」新職缺。

圖／「護國神山」台積電將台科大列入聘雇的第一線名單。陳之俊攝

理論結合實務，強強聯手共創雙贏

所以，雙方於2020年合推「先進半導體製程設備」學程，台科大將台積電所需人才的學識與技術，設計成48個學分的教材，融入在必修與選修課程中。

當學生修畢學分後，由學校、台積組成的委員會進行審查，經面試通過後錄用，「台積承諾起薪會優於其他管道錄取的人才，」郭鴻飛說，台科大培養人才，希望學生到工廠實習成長，也會幫忙爭取權益。

第二種合作模式是，台積從2020年起，每年給五個半導體設備相關議題的研究經費，計畫主持老師帶碩士生實驗，並接軌大學部，鼓勵繼續攻讀研究所。

第三種是台積派經理級主管（業師），到台科大開設三學分、18堂的「先進半導體設備」課程，供大學、碩士生選修。業師藉由教學互動，如發現合適學生，主動給暑期實習機會。

根據2021年暑假實習的台科大學生表示：現場不僅可操作機台、設備，還能實際了解製程生產線，受益良多。「這是良性循環，學生接觸高階先進設備，會增強學習動機，實務與理論相結合，台積與台科大雙贏，」郭鴻飛說。

一位教授說，「三種合作方式，顯見台積需才孔亟，幾乎到想一網打盡台科大理工畢業生的概念。」

以前，台積僅參加台科大例行就業博覽會，去年下半年，史上頭一遭，主動到各理工系所預聘研究生。郭鴻飛指導的三位碩士生都拿到三個面試機會，2月已被錄取，分別要去當製程、品管與設備工程師。

台科大電子系教授陳伯奇欣慰地說，台科大學生苦幹實幹，多年成為企業最愛的實務人才。以前雖非台積最優先的研發人才選擇，這幾年終於被列進去了，「代表台積已看到台科大學生的優勢。」

圖／台科大自動化及控制研究所上課情形。陳之俊攝

南亞科亦合推產學專班，養成佈局人才

不只台積，2019年，DRAM大廠南亞科技就與台科大合推「晶片佈局人才養成班」，於暑假開辦202小時的課程。

陳伯奇分析，雖然IC設計的薪資高於一般產業，但進入門檻甚高，反觀佈局具備的學術理論較少，大專生接受完訓練，都有機會轉為佈局工程師，每天坐辦公室畫佈局圖，做愈久愈有經驗愈值錢。

佈局人才養成班去年因疫情停辦，今年暑期將舉辦第三屆，前兩屆40位學員，扣除學生身分，工作媒合率達八成以上，有六位到南亞科上班。

陳伯奇讚揚南亞科很大器，願意投資人才，學員到課率達標後，會負擔一半學費（工業局補助一半），等同免學費，到南亞科就職，月薪依標準再加計3000元。企業應多效法南亞科，產學攜手培育人才。

即便僅引進六位學員，南亞科並不以為意。人力資源處處長謝章志說，學員到其他公司服務，也是南亞科善盡企業社會責任、多元求才的一環。經台科大培訓後的同事表現突出、穩定性高，又認同公司的企業文化，仍會舉辦下去。

首次合作的台積電，也體認到技職人才的可貴，開放46個名額的「半導體學程」才啟動一年，人資主管發現實習生表現優異，主動表達擴大辦理意願，增加選修名額，以培訓更多人才。

其實，很多台科大老師提起校友，嘴角都洋溢著微笑。曾有某私校學生想找陳伯奇當指導教授。「我一開始並不想收，沒想到他的表現優異，碩士畢業去IC設計公司上班，之後負責研發部門，還好當時沒拒絕，」他笑說，台科大還有不少在職場上表現超越頂大的學生。

產學合作、共創三贏是好事，這次的半導體人才荒，也讓外界看到台科大真正的價值。

看更多遠見雜誌文章：



史上頭一遭！台科大擠進台積電人才「A」俱樂部



明新科大最亮眼名片「半導體學院」，學生被預訂一空



技職熬出頭！幼保、園藝系轉進佈局工程師，百萬年薪不是夢！