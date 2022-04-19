技職熬出頭！幼保、園藝系轉進佈局工程師 百萬年薪不是夢！

【文．彭杏珠】

昔日私立科大生想進入IC設計業很難，但產業分工愈來愈細，讓技職人才漸受青睞。不是理工本科畢業仍有機會，即使是幼保系、園藝系出身，透過進修同樣能躋身科技新貴，百萬年薪不是夢。

技職出頭天了！以前私立科大生根本不敢奢望能踏入IC設計業，這可是高薪「燒腦」行業，需要頂尖研發人才，但隨著產業分工愈來愈細，IC佈局工程師幾乎成為技職的天下。

這幾年來，絕大多數的IC佈局職缺，早放寬徵才標準「無經驗可、不限科系」，已有幼保、園藝、商管、民族系等非理工生加入行列，提早完成「年薪百萬」「有車有房」的夢想。

商管人跨域，30歲實現有房有車

何謂IC佈局工程師？當IC設計工程師設計好電路圖後，佈局工程師必須用電腦畫出層層相疊的精細佈局圖，製程工程師再據以生產晶圓，這個被視為IC設計最基層的職務，正是轉進IC設計領域的捷徑。

近十年來，半導體業陸續反映人才不足困境，2014年，工業局委託資策會成立半導體學院，現為智慧電子學院，推動電子人才應用發展計畫，培訓晶片佈局人才就是其中一項。

台灣第一大IC佈局服務公司矽拓科技與明新科大合作，培訓兩班20位學員，超過一半已成矽拓生力軍，專案經理陳貞汝就是代表之一。

圖／矽拓專案經理陳貞汝。張智傑攝影

千禧年左右，電子商務逐漸興起，陳貞汝選讀與電商相關的環球科大商管系，畢業後，在台中找到月薪2萬5000元的工作，儘管五年後調升為3萬5000元，但當得知業內資深主管年薪無法破百萬時，心想「難道奮鬥一輩子，這就是我薪資的天花板嗎？」

2009年，她先生轉進IC佈局，發現前景不錯，建議陳貞汝參加佈局人才養成班。她幾乎是靠死背電力、電子學，付出諸多心血後，才逐漸上軌道。「台灣半導體製程領先群倫，佈局工程師如無理論基礎，難與研發工程師對話。」她以過來人經驗分享，初學者硬學還是可以學會，但就像瞎子摸象很辛苦，如能具備理論基礎，有邏輯、立體感的人，更容易上手。

其實，她從小就對工科有興趣，媽媽卻反對女孩子讀理工。沒想到繞了一大圈，回到科技業，夫妻倆很快迎來「科技新貴」頭銜。七年前，30歲的她就完成「有房有車」的夢想。

佈局工程師是IC設計工程師重要左右手，由於人才稀缺，無經驗者起薪3萬左右，因公司而異，一年後行情為3萬6000至5萬元，做個五年百萬年薪不成問題。

南亞科人力資源處處長謝章志說，不同領域、企業的薪資有落差，無經驗、參加佈局專班培訓，加入南亞科的新人，大學起薪至少4萬5000元，碩士畢業5萬2000元，至今仍持續增補中。

由於佈局工程師供不應求，近期，很多企業調高薪資水準。陳貞汝每天在竹科，很清楚產業前景，並深知人力有多吃緊。她誠心建議，對未來茫然想挑戰新領域，或因學歷不優而苦無機會的人，可嘗試轉型當佈局工程師。例如，矽拓提供客戶各種不同的佈局服務，員工可依意願安排工作，現已有很多無經驗、非本科系轉型成功的案例。

「2+2N」產業專班，迎來圓夢契機

政府也希望培育更多非理工背景的人，以彌補半導體人才缺口。所以養成班學經歷不拘，有就讀幼保、園藝、英日文、新聞傳播、視覺設計、民族系等學員。

隨著製程不斷精進，佈局工程師也要與時俱進。台科大電子系教授陳伯奇與台積首推「三維電晶體佈局」3學分課程，40個選修名額瞬間被秒殺，近2／3堂課由台積業師授課。「學會三維電晶體佈局的學生將來炙手可熱，對半導體助益甚大，連我都要向業師學習，以便推廣至全國校院，讓更多師生受益。」

一位佈局工程師樂觀看待前景，「將來，三維佈局工程師走路很有風，是可以呼風喚雨的。」

不僅IC佈局領域適合技職生，高中生也有機會當工程師。矽格品保助理工程師陳曉螢根本想不到，參加產學專班，就此改變她「工廠作業員」的一生。

十年前，育達高中廣告設計科畢業的她，到封測廠工作，輪班後，年薪60幾萬，「這些錢都是靠加班換來的，每天站12小時，不停穿、脫防塵衣，毫無前途可言。」陳曉螢剛好看到鄰近工廠的明新科大，與矽格合作「2+2N」（日二專+夜二技）封測產業專班，決定給自己一次機會。

剛開始學電力、設備、封測原理時，有些不適應，但透過實務與理論相應證，愈來愈上手，甚至改變對半導體的刻板印象。以前，她跟同學都不喜歡「半導體工廠」，認為只有「台交清成」學生才能坐辦公室，實習後發現有各種職缺，且很有前景。

去年又參加「封裝工程師能力鑑定培訓營」，通過考試取得證照，厚植競爭力，也找到合適職務，今年6月畢業後，可晉升為品保工程師。「她口條清晰，溝通能力佳，各部門都搶著要，」人事行政處資深處長林汶說。

圖／技職學生優異的實作能力，漸漸被半導體大廠看見?明新科大提供

高中職提前進修，加值未來競爭力

陳曉螢的同事也是透過半工半讀，扭轉人生。

丁偉哲畢業於東海高中資訊科，一心想進入半導體，自知不合適走學術路線，最後選讀龍華四年制產學專班，既能提早進入職場，又能取得大學文憑。

龍華有四家企業的實習機會，他最終選擇矽格。當同齡人還在悠哉生活時，丁偉哲白天上班，週休二日上課，幾乎全年無休，「還好耶，我高中念資訊科，電子系讀起來不累，四年感覺一下子就過去了，」他並不覺得苦，大三就轉為設備助理工程師了。

去年6月大學畢業後，主管詢問願不願意轉調？他毫不猶豫，「只要有任何學習機會，都樂於嘗試。」

丁偉哲原以為這輩子只能當個技術員，沒想到跳級升到產品工程師，公司還將非常重要的客戶交由他負責。「四年進修以及工廠實務經驗，讓我獨當一面，非常有成就感，」他欣喜地說。

25歲的賴升文，畢業於光復高中資料處理科，深知大學文憑的重要性，2014年進入矽格後，半工半讀亞太創意技術學院二專部。

剛當技術員時，他是一張白紙，犯錯就記住教訓，遇到問題主動請教，問到懂為止。「想在新環境生存下去，就要盡快學會本事，不是等別人來教你，而是想辦法解決問題。」他覺得這是最基本的態度。

一年多後，賴升文就摸透生產線流程，還提出改善計畫，當公司詢問有無意願擔任夜班生產線訓練員？他一口答應，「我不怕輪大夜班，想把握每個機會。」

他還同時銜接「2+2N」封測產業專班，取得大學學位，不僅沒有影響工作，還從2017起，年年考績優等，今年元月再晉升生產線工程師。「我們都非常信任他，交給賴升文就對了，」部門主管說。

透過跨部門的溝通機會，他視野變廣，應變力也增強了，「半導體業很缺人，有志者事竟成。」賴升文鼓勵高中職學生透過半工半讀進修，加值競爭力。

龍華科大研發長陳永裕認為，多數學生不了解半導體業，根深柢固以為台交清成畢業生才能進入，其實半導體需要各種人才，技職生要打破僵固印象，不要畏懼，在人才荒的此刻，都有機會找到合適職務。

英雄、英雌不怕出身低，這四位年輕人分享各自經歷，鼓勵更多技職生從事半導體業，藉此扭轉命運，也可為產業注入新血。

人人都能當IC佈局工程師！

▋工作內容：在辦公室，透過電腦軟體繪製IC電路對應的佈局圖，並透過軟體，驗證佈局圖的正確性

▋多數徵才條件：無經驗可、不限科系

▋起薪：無經驗3萬起；無經驗但有理工背景或上過佈局課4萬元；3至5年經驗年薪百萬（不同產品、企業，待遇有落差）

註：少數企業會設置徵才門檻

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