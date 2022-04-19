台積電跌落神壇？「夢幻企業」排名下滑至第四位

【文．彭杏珠】

台灣半導體遭逢史上最嚴峻人才荒，連與「護國神山」台積電為伙伴關係的大廠也來搶人，讓這家夢幻企業的光環褪色。當一流人才逐漸被國際大廠吸走，令人不禁擔憂台灣產業的未來！

40餘年來，台灣建構出完整的半導體產業鏈，也訓練出一批高性價比（CP值）人才。豈知，2022年卻迎來最嚴峻人才荒，連「護國神山」台積電（簡稱台積），都不再是頂大生的「夢幻企業」。

教育部育才平台光電半導體工作圈召集人陳伯奇教授分析，從2020年起，中美貿易戰、新冠疫情、台廠大量回流、晶圓荒，加上少子化、理工學生銳減等多箭齊發下，形成半導體人才短缺的「完美風暴」。

蘋果、超微、高通、輝達、英特爾都來了

2020年，台灣出生人口首度低於死亡人數，連續兩年「生不如死」，生源減少，報考理工科學生更是每況愈下。從102學年至110學年，就讀高中職電子科學生，衰退達39.4％，同期報考半導體相關科系技職生（統測）爆減1萬2413人。「理工生的入口萎縮，導致半導體人才供需嚴重失衡，」陳伯奇說。

豈料，國際大廠又橫插一腳，讓風暴來得更為猛烈。中美貿易戰後，台灣的戰略地位顯得異常重要，外商看好後紛紛加碼投資。

台積的大客戶，如蘋果、超微、高通、輝達、英特爾都來了。2020年5月，蘋果砸百億元於龍潭興建MicroLED（微發光二極體）新廠；英特爾在台員工逾千人，為亞洲第二大據點，去年底率先廣徵女性，員工推薦男性新人可獲8萬元，女性高達16萬元，今年仍會徵才200人。

「不只半導體、IC設計，設備、原料大廠都來了，這些外商挖角有經驗的工程師，直接擠壓到台廠的用人，」欣銓科技人資服務處處長周可恆說。

最大半導體設備商艾司摩爾也跟隨台積腳步，2020年8月在南科設EUV光刻機培訓中心，去年聘用1000名員工，兩次調薪幅度近10％；今年再招募1000人，計畫將台灣打造成全球供應鏈管理中心，年底在台員工將增至4200 人，超越中國大陸與南韓員工總和。

材料大廠也一一報到。美國半導體材料巨擘英特格（Entegris）三至五年內投資約新台幣143億元；德國默克（MERCK）計畫投資170億元⋯⋯。

今年，台積預計招聘8000人、聯發科2000人，加上國際大廠搶進，稀缺人才更為吃緊。

104人力銀行調查顯示，2021年第四季，半導體業有3萬4786個工作機會，比2019年第四季多出77％，同期，外商工作機會從1804個倍增至4269個。「我們從沒見過半導體業如此求才若渴，每月開出的職缺數量龐大。」104資深副總經理晉麗明說。

連IC設計最基層的佈局工程師都一位難尋。一位資深工程師說，台積製程最先進，佈局工程師也得跟上腳步。這兩年因地緣政治關係，各國都想發展半導體，卻苦無先進製程經驗的IC設計、佈局工程師，然而台灣人才的高性價比讓外商驚豔，不僅美、法、日、韓、瑞士丟單子給台灣，大廠索性來台設點，直接爭聘當地工程師。

如此一來，聯發科、台積也不得不聯袂拉高碩士年薪到200萬。一位工程師說，台廠大幅調漲薪資後，已與外商不相上下，但外商職缺仍具吸引力，相對自由、加班時數也比台廠少。這一波的半導體人才荒已非「本土」大戰，而是「土洋」大戰。

圖／製表：彭杏珠

年輕人工作觀丕變，寧自由不想輪班

更棘手的是，年輕人工作觀、生活態度轉變了。

龍華科大招生處處長張博綸不諱言，國、高中烘焙體驗課，連男生做蛋糕都做到眼睛發亮，跟家長說大學要讀餐飲學群，美容美髮體驗課也深受歡迎。唯獨對電子、電機等理工科系體驗興趣缺缺。

張博綸進一步說，多數學生聽到物理、數學、化學就害怕，不想讀理工科系。很多家長僅生一、兩個，也怕兒女受苦，即便薪水高，也擔心輪班影響健康，都偏愛「坐辦公室吹冷氣」的工作。

對年輕人而言，沒有什麼比「自由」更可貴。龍華科大研發長陳永裕朋友的姪子大學畢業後，跑去當外送員，「每個月認真一點，9萬不是問題，主要是自由自在，想送就送，想休息就休息。」

國立科大也遇到瓶頸。高科大電資學院院長施天從說，高科大學生的實習月薪2萬8000至3萬多元，企業還加碼留任獎金，學生仍不太想去，直接回應，「老師，我去超商打工更自由，每月也有2萬多。」

施天從呼籲，政府、業界、學校、社會，應共創讓年輕人「看得到希望」的生涯規劃，就像以前的「美國夢」，才能吸引學生進半導體業，克服人才荒問題。

多數學者則認為，最快速有效途徑之一是大量引進外籍生。陳伯奇建議，台灣應學美國海納百川，歡迎各國優秀人才，早期台生也赴美留學。外籍生如能留在台灣，可促進消費、壯大產業競爭力，「他們不是偷走我們的工作，而是共創雙贏，」他常開導學生。

圖／許多年輕人不想被職場綁住，選擇投入工作時間彈性較大的外送行列。蘇義傑攝

2003年，台科大就率先與印尼簽約，給優秀學生獎學金攻讀碩博士，補強研究能量。外籍生從2011年的600位增至去年的1500位，其中有500位印尼生。「台科大已成印尼碩博士生最多的學校，也是當地人來台進修第一品牌，」台科大國際長葉穎蓉說。

去年底，台科大首辦外籍生回娘家活動，「原想有30位就很好了，未料一下子湧入數百人，趕緊關掉系統，最終邀請160幾位參加，」葉穎蓉說，顯見很多外籍生留在台灣工作，隨意抽樣發現，有不少在科技業服務，如美光、艾司摩爾、台達、盛群、緯創等。

再來是鼓勵女生讀理工科系。長久以來，台灣的氛圍與刻板印象，以及不太友善的大學考招制度，導致女生就讀理工的比率遠低於歐美國家。

台大電資學院院長張耀文認為，職務不分性別，主要看個人志趣，國際上有諸多卓越女科學家，女生讀理工，也是增加半導體人才的有效途徑。如美國麻省理工學院，去年已達男女比相同的目標，而美國以理工聞名的哈維穆德學院（Harvey Mudd College），女生就超過男生，值得台灣借鏡！

企業更應「起而行」，張耀文以韓國為例，三星設立大學、研究中心培育學生、扶植產業，就是提升企業競爭力。相形下，台廠對人才的投資顯得薄弱。

單純人才戰，恐升級為國安議題

台科大自動化及控制研究所所長郭鴻飛舉例，比利時微電子研究中心（IMEC）可出租給學術機構進行實驗，艾司摩爾都捐贈設備，該中心七成五資金來自英特爾、台積、三星等伙伴。「台灣很遺憾沒有這樣的研究中心，可以實驗、培育半導體人才。」

根據台大電子所教授觀察，近來在多重因素衝擊下，台積已非頂大碩、博士生首選，以台大電子設計自動化（EDA）畢業生為例，前二大夢幻企業是外商新思與益華電腦，再來是聯發科，台積已掉到第四。

半導體為國爭光，甚至吸引外商設點，往好處想是人才優秀，退一步想，當工程師都被搶走了，連台積的光環也逐漸褪色時，台灣還剩下什麼？這已非單純的人才戰，而是動搖第一大產業的國安議題了。

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