「會呼吸的」全要了！半導體業急喊：大廠不要搶我的學生

【文．彭杏珠】

近年來，在中美貿易戰、新冠疫情、台廠回流、晶圓荒、少子化、理工生銳減等因素下，形成半導體人才荒「完美風暴」，從IC設計、佈局、研發、製程到設備工程師全面吃緊。台積電、聯發科聯袂調薪、放寬徵才條件，並前進私立大學、科大搶學生，影響所及不只半導體業，更波及所有製造業，這已非單純的人才戰，而是動搖產業的國安議題！

台灣半導體「人才荒」，簡直到了「匪夷所思」的地步。過去，台積電（簡稱台積）非「台交清成」碩、博士生不用，現在，不僅向私大、技職生招手，釋出實習、工作機會，還跑到校園搶學生，讓業界驚慌不已。

三大產業鏈，從門當戶對到鬆綁徵才標準

半導體涵蓋IC設計、製造與封測三大產業鏈，以往各取所需、相安無事，均能找到「門當戶對」的人才。

豈知，2020下半年反轉了。當時，國立高雄科技大學電資學院院長施天從已獲知，「大廠缺人缺到要放寬徵才標準」。果然，今年台積就主動到高科大洽談實習、徵才事宜。

台積更擴大與北科大的合作。北科大電資學院院長黃育賢說，五年前，台積派業師到電資學院開設「28奈米IC佈局」課程、引進實習生，近年因人才荒，首次開放工程、機電學院大四、碩士班實習機會。

而身為台中唯一培育高科技人才的國立科大「勤益」，十幾年前就開設「積體電路與系統應用」學程。去年台積、聯電也首次釋出電機、電子系實習機會。

大廠對國立科大拋出橄欖枝，還走進私立科大校園。「私立科大一直是封測業重要人力來源，打死都不相信台積會搶我的人，」一位封測廠人資長搖頭說，萬萬沒想到，台積會跑去跟他長期合作的私立大學、科大對接。

台積以竹科、中科、南科三大據點，就近找合作學校。去年2月首次找明新科大推薦理工科實習生，隔月就到校辦說明會，一辦就是三場，有11位學生通過面試實習。「明新開的條件，是實習生薪資要比照正職，台積答應了，」明新電機系主任林清隆說。

圖／半導體的IC設計、製造與封測三大產業鏈，陷入人才供不應求的困境。賴永祥攝

去年8月，台積「先進封裝營運處」龍潭廠廠長拜訪龍華科大，誠徵「模組副工程師」，希望推薦應屆畢業生、校友面試。龍華科大研發長陳永裕說，真是史無前例，有六位工科應屆畢業生錄取。台積甚至同意加入龍華於2012年首創的「訂單式就業學程」，並派業師參與教學，開放大四生實習，藉此培育人才。

台積也向南部的雲科大、虎尾、南臺、崑山科大要學生了。

南臺科大工學院學生近6000人，學生已被預約一空。2020年10月，南科台積三奈米廠廠長、處長、人資共六位首次拜會南臺，去年暑假即有29位學生參與全年實習課程。由於表現良好，今年元月啟動第二次招聘，有70幾位學生參與面試。「3月初，南科三奈米廠黃光部主管特地來校表達感謝，」工學院院長王振乾欣慰地說，這是前所未有的事。

今年3月9日，台積南科廠的技術主管、人資也主動拜會雲科大工程學院，院長王健聰表示，他們希望學校鼓勵雲科大碩、博士生踴躍應徵設備、製程、製程整合工程師等高階職務，顯見求才若渴。

圖／製表：彭杏珠

企業擴大實習機會，鼓勵私校生趁早入行

不只國私立科大，大廠連私立大學也掃一遍。中華大學資電學院院長連振昌表示，去年12月，台積、力積電、元太、緯創首次參加實習說明會，兩梯次共150位學生，擠爆會場。「目的就是要電機、電子系的實習生，以及馬上可上班的畢業生，」連振昌說，今年僅30、40位於大四上學期修滿畢業學分，以後會鼓勵同學盡早修完課，以便大四下可以實習。

今年春節前夕，台大電資學院院長張耀文參加在聯發科工作的學生婚宴，被告知「連國際IC設計大廠也只能招募到私大學生」時，歎口氣說，「沒辦法，台灣真的缺理工人才。」

中華大學的老師知道缺人，沒料到缺到這種程度。業界紛紛擴大實習機會，長期合作的聯電，3月30日再加開一場說明會，希望多招電機、電子系學生；緯創則與資工系合作，找到20個實習學生。

大廠一邊搶學生，一邊調薪搶人才。2021年元月，台積開出第一槍「全面加薪20％」，大學新鮮人起薪3萬6000元，下游封測廠只好加碼至3萬7000元。有IC載板大廠對學生喊話，正常班月薪沒有4萬、輪班沒有5萬，都不要去。

2021年9月，聯發科再補一槍，「碩士年薪上看200萬、博士250萬」。還鼓勵員工推薦人才，可獲得超過5萬元價值的辦公室神椅、Gogoro電動機車等獎勵。並首度提供轉職專業人員獎金，2021年10至12月報到者，依資歷加發15萬至25萬元。

連實習費也跟著上揚。一位私立科大生說，他在校外實習時月薪2萬7000元，學弟直接加到3萬4000元，僅一年，落差就好大。

南茂更擴大與南臺科大的合作，派業師與工學院開授半導體實習課程，斥資900萬捐機台、設置封測實習實驗室，今年首次預聘工學院、商管學院相關科系學生，升大四或研究生可申請獎助金，大學生每月1萬、研究生1.5萬，最高48萬元；大學部實習月薪3萬、研究生3.35萬，如通過考核轉正，追算實習年資。

王振乾樂開懷，「學生到南茂實習，每月最高領4萬；群創更加碼，大三生同意大四去實習，先給5萬，實習月薪3萬且不綁就業，畢業不用到群創上班。」

從調薪到提高學生獎助金，就是想吸引人才。棘手的是，理工人才嚴重匱乏，老師每天都被追著要人。

圖／私立科大原是封測廠重要人力來源，現在大廠也進入校園搶學生了。張智傑攝

被上、中游壓著打，封測廠覓才現斷層

2020年8月，從銘傳到明新擔任校長的劉國偉感受最深：銘傳以商管學群為主，每年有幾個會計職缺就不錯了，到明新時，巧遇半導體人才荒，業者拜會的第一句話就是，「有理工學生可以給我嗎？」

去年底，景碩科技在明新附近蓋第三廠，一口氣要3000個學生，電機、電子系各與景碩合辦產攜專班，提供90個實習生，仍供應不求。

劉國偉比喻，聯發科、台積位於紫禁城內，大廠原只用第一環的台交清成學生，二線廠及封測業對接二、三、四環學生，現在大廠連七環的航太維修工程師都搶光，不在內的新八環，如高中職電子科年輕師資也被挖角當工程師，年薪是大學教授的二至三倍。

2021年，有私立科大電機系主任陪封測廠到高中辦說明會，學生提問，「一定要電機、電子科學生嗎？需要具備什麼條件？」主管回答：「只要願意動手做就可以，不管是幼保、餐飲科，都可當儲備幹部。」

與會人士無不咯噔一下：「這不等於只要會呼吸的，全都要了嗎？」

半導體業的現況是：從IC設計、佈局、研發、製程，到設備工程師全面吃緊。

崑山科大學術副校長兼工學院院長周煥銘說，人才吃緊到台積連設計、研發，都放寬到中字輩國立大學，相關職缺也開始以「理工見長」的私立大學學生為主了。

甚至有些職缺無經驗者均可從頭培訓起。今年台積錄用明新三位應外系、二位電子系學生，有良好外語溝通能力即可，受訓後，要派去美國亞利桑那州新廠當光罩工程師。

當大廠往外環搶人時，首當其衝的，是平均薪資較低的下游產業。封測廠矽格人事資深處長林汶說，「2000年，隨時有一堆人等面試，2017年逐漸減少，2020年至今，一天比一天慘，四座工廠特別加請工讀生打電話約面試，常常打10通僅一通成功，約好還被放鴿子，人才斷層非常嚴重。」

有位人資長更欲哭無淚，「我幾乎白忙一場，去年好不容易增加210人，到年底員工數還是一樣。很難想像，大廠連我家小主管都用月薪近10萬挖走。」

欣銓科技人資服務處處長周可恆說，「半導體上中下游原本唇齒相依，適才適所，這兩年外商挖角，上游搶中游，中游再往下游找人，不斷惡性循環。」且大廠習慣從配合廠商、協力廠下手，服務窗口表現不錯，直接被高薪挖走。即便欣銓年年加薪、營造好環境，仍有不少工程師跳槽。以前封測廠離職率5至7％，去年已突破二位數。

圖／半導體人力需求全面吃緊，連外商也頻頻向國內人才招手。Intel提供

位於新北泰山的南亞科也感同身受，主動避開大廠，就近與台科、北科、明志、龍華、健行、台北城市科大合作，共引入400位實習生，有12位升上設備工程師。

去年4月，決定投資3000億蓋新廠，至少需要2000人，人力資源處處長謝章志歎氣，「基層工程師都往大廠跑，尤其五年內未婚的，離職率最高。現在應徵者不管工作內容，直接談待遇，壓力非常大。」

封測廠幾乎被上、中游業者壓著打。連第四大封測廠矽品，都主動釋出70幾個實習機會給勤益科大。

當矽品得知，菱生與勤益合作產學專班五年，取得穩定務實人才，還要增至兩班時，也希望合辦專班，以培育人才。

勤益電子系主任何岳璟說，「這兩年半導體人才需求龐大，有點出乎預期，業者都要理工科系實習生，美光也因擴廠，主動找勤益推薦IC設計人才，學生已供不應求，難以滿足需求。」

不只大企業，崑山科大學術副校長周煥銘說，五年前，某半導體廠發現缺人時，深怕未來搶不贏大廠，提早與崑山合作，由於技職生穩定性高，成為該公司重要人才來源之一，還提供業師、教材開設「半導體製造設備概論」「操作手冊閱讀訓練（英文）」課程，實習生月薪3萬6000元，免費提供單人套房及接送，如願意續任，獎金7萬，起薪4萬7000元。

周煥銘進一步說，以往私立技職生想進大廠不容易，現在電機、電子、機械、環工等科系，只要擁有證照的畢業生，各家都搶著要。大廠就像吸塵器吸走人才，有兩家下游廠主動與學校合開人才養成班，每年有40位理工學生，不無小補。

圖／製表：彭杏珠

苦幹實幹被看見，技職生成新寵兒

根據104人力銀行調查，2021年第四季，半導體業人才缺口創七年新高，想進半導體的求職者，平均可分3.7份工作，是整體「求供比」1.7份的二倍多。

半導體職場熱絡，連帶提升私大、科大理工系所註冊率，今年龍華工程學院平均註冊率99％。高科大電資學院院長施天從也隱約發現，有點迎來第二春的感覺 ，「高科大電資學院近三年碩士招生愈發競爭，今年報名人數比前年成長近50％。」

誰也想不到，人才荒意外讓技職生成新寵兒。施天從認為，台灣半導體傲視全球，人才是靠大學、技職體系共同分工培育而成，缺一不可。技職重視實作精神，早在諸多領域默默貢獻，只是一直被忽略，現在終於被看見了。

儘管從研發、製程到設備工程師都不足，最缺的還是輪班的設備工程師。據台積工程師指出，設備工程師仍以國立碩士生為主（極少數私立碩士生），但年輕人價值觀改變，不想做高壓、輪班工作，導致流動率攀升，台積為解決困境，只好設置新職缺「模組副工程師」，以減輕設備工程師壓力。

圖／龍華科技大學電機系針對半導體製程特別成立實驗室。陳之俊攝

但，一時三刻要去哪裡找數千個模組副工程師，只能找技職或私大生了。「其實，就是設備助理工程師，工作內容、薪資差不多，頭銜變好聽而已，大廠已到了『無魚，蝦也好』的地步，」一位科大教授說。

不過，「適才適所」仍很重要。陳永裕認為，龍華定位清楚，就是培養實務、提供創新技術服務的人才。對弱勢私校生而言，以前根本不可能到台積實習，現在大四就能去，還有機會當模組副工程師，將來年薪百萬不是問題，頗具吸引力。

但如此一來，將排擠到其他製造業的人力來源。台灣98％為中小企業，半導體全面加薪，中小廠難以跟上腳步，更加劇薪資M型化。多數廠商抱怨，從不敢跟大廠搶一線學生，都與三、四線對接，大家都很缺輪班工程師，現在，大廠跟小廠一起搶私校技職生，大廠問題解決了，卻帶給其他人大麻煩。

由於IC未來可應用層面非常廣，業界預估還有「黃金五至十年」，以人才短缺的現況來看，搶人大作戰才剛開啟。業界不免憂心「IC的黃金十年，恐是製造業人才荒的黑暗十年，勢必得加快自動化腳步」。

陳永裕月前收到土城一個「2萬8000元」的機器維修職缺，乏人問津，如果連平均薪資最高的半導體都缺人，遑論傳統製造業了。

高教、大學考招制度，應即時調整改革

此時，政府如不調整高教、大學考招政策，影響不只半導體，而是所有製造業。張耀文憂心說，半導體植基於數十年產官學三位一體、緊密合作所建構的理工STEM（科學、技術、工程、數學）教育結晶，培育量多質精具競爭力人才。現正走向「自殺式的教育與升學制度」，後遺症已顯現，會讓人才荒雪上加霜。

新世代金融基金會董事長陳冲指出，去年台灣ITA（適用資訊科技協定的高科技產品）出口占55.49％，如果除了台積，都面臨資金排擠、人才短缺，這已是國安議題。就像2014年的功夫驚悚片《一個人的武林》。江湖上出現一位絕頂高手（指台積），固然是武林之福，如造成其他高手走投無路，那會是寂寞的武林？還是endangered（瀕危）武林？

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