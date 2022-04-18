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零碳大學第零屆學員〉新呈工業陳泳睿動員全公司 開打減碳生存戰

聯合新聞網 / 遠見
圖／陳泳睿認為，減碳已不是倡議概念，現今需要實際的行動方針。
圖／陳泳睿認為，減碳已不是倡議概念，現今需要實際的行動方針。

【文．邱于瑄】

全球淨零排碳時程倒數計時，台灣許多中小企業壓力與日俱增。新呈工業總經理陳泳睿，積極組織跨部門團隊，並尋求協作與結盟，將減碳轉型視為生存戰，勢在必行！

企業推動減碳轉型，只有規模夠大才辦得到？

「中小企業沒錢、沒資源，要怎麼推減碳？」「生產規模小，如何說服供應鏈？」一聽到減碳轉型，中小企業總是猶豫再三，遲遲不敢動作。年初，在「零碳大學」啟動記者會上，零碳大學創辦人、前友達總經理陳來助，就疾呼中小企業必須打團體戰！當時，新呈工業總經理陳泳睿也站在其中。

身為零碳大學第零屆學員的新呈工業，以線材組裝、研發與生產起家，橫跨醫療、工業設備、感測器等不同領域，近年則積極布局電動車市場。

儘管新呈規模不大，僅有194個員工、四間廠房，但陳泳睿積極推動數位管理，走過數位化的陣痛期。即使已見成效，他仍不敢掉以輕心，因為下一波的減碳轉型浪潮，已然到來。

他回憶起20年前電子產業的無鉛革命，至今仍餘悸猶存。「那時，從客戶到供應鏈紛紛要求無鉛化，只要晚一步，就被淘汰了，」從製程重新設計、新技術與加工再創新、設備添購，一直到配送等環節，都成了當時新呈的頭痛問題。

這次的減碳，將是另一次生存戰，雖然線材不是首波受到衝擊的產業，但與其坐以待斃，陳泳睿選擇親自擔起永續長的責任。他組織一支跨部門團隊，包含數位、品保、能源等人才，並動員公司上下，推動減碳轉型。

避開地雷，結合數位轉型＋外援

第一步，是碳盤查，新呈工業預計今年底就會完成，而後再進行目標設定與規劃。不過，在此之前，陳泳睿面對的第一個挑戰，是來自中小企業本身體質的限制。

不同於大企業擁有較多資源，中小企業最常遇到的問題是成本，一失敗就可能一蹶不振，再加上沒有經驗，不知道如何避險，最後總會選擇先觀望。然而，陳泳睿依舊選擇大膽先行，盤點公司體質與優勢，開始尋找對的幫手。

於是，在聽說「零碳大學」要成立時，陳泳睿就主動報名。零碳大學集結陳來助、台綜院副院長李堅明等專家擔任業師，針對企業進行客製化輔導、公司內訓等。

他解釋，由於新呈工業屬於加工製造業，製造過程九成與電相關，碳盤查的重點，就包括能耗碳排、能源管理、系統監控等。現階段，零碳大學直接參與新呈工業碳盤查，並協助導入能源管理系統，使新呈不再有不知從何開始的煩惱。

再加上新呈工業從2004年起，積極導入數位工具，近年更邁向數位管理，生產履歷數據都在系統中，導入能源管理系統後，只需要多一、兩個步驟，就能計算出能耗與碳排，甚至也能更有效率追蹤相關數據。過往的數位轉型成為一大助力。

圖／整理：邱于瑄
圖／整理：邱于瑄

缺工潮人力吃緊，內部增能為關鍵

對中小企業而言，減碳如同團體戰，不僅是對外結盟，對內的人才增能、團結也是關鍵。

陳泳睿回想，曾有員工一聽到要轉型，大吐苦水說：「現在缺工缺的要命，我們會不會做不來？」

「恐懼，是因為不了解。」陳泳睿這樣說。

陳泳睿在每個月總經理給員工的一封信中，直接闡明減碳的意義與決心，並安排顧問課程、讀書會，幫助員工接軌，增加對減碳趨勢、設備操作、數位與能源系統整合的專業知識。

不過，陳泳睿感嘆：「有九成新呈供應商，尚未意識到趨勢的到來。」這次新呈工業決定先出發，途中說服並幫助供應鏈轉型。綠色海嘯遲早會來，與其抱怨中小企業資源不足，不如攜手超前部署。

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