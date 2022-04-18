全球第一家零碳美妝〉歐萊德葛望平超前起跑15年，「染綠」時尚業

【文．邱于瑄、李加祈】

近年，永續減碳成為熱門議題，但早在15年前，歐萊德創辦人葛望平就領軍轉型，從產品製造、管理、服務到供應鏈一路變「綠」，甚至企業總部也是綠建築，他如何辦到的？

沿著水泥牆面攀附的綠色藤蔓，拾級而上，便能看見回收廢水的水幕牆，以及樓頂上的太陽能板。走進辦公室，員工的座位隔間，是回收的倉儲架；而辦桌的大紅圓桌，則變身為會議桌。這棟亞洲第一鑽石級的綠色工廠，是美妝品牌歐萊德的總部。

創辦人葛望平梳著油頭、戴著造型黑框眼鏡、穿著筆挺的西裝，扮相時尚的他，卻滔滔不絕地談起減碳，甚至打趣地問：「今天的時間確定夠嗎？」

歐萊德雖然是從訴求時尚的妝髮產品代理商起家，但葛望平因過敏體質，身體出現問題，再加上父母相繼罹癌去世，讓他決定身兼永續領導人的角色，從此開啟15年追求無毒、友善、健康產品的道路。

如今，歐萊德已達到全品項產品、組織、工廠碳中和，與台積電、蘋果齊名RE100「全球綠色領袖獎」，葛望平更曾經站上聯合國第25與26屆氣候大會進行演講。

不只自己改變，更攜手供應商轉型

2006年，葛望平開始轉型起手式：重新確立品牌定位，從時尚信仰轉向「綠色」，不只要減碳，更要全面綠色轉型。

他在《從沙龍到聯合國》書中談到，內部同仁一開始滿是質疑與反對，但他以決心，以及對未來綠色市場的分析說服大家，一位資深協理如此回應：「我願意相信一個目標清楚的老闆。」這正是推動轉型領導者最重要的關鍵。

確定目標後，葛望平對內組織團隊，日後也投入培育永續管理師。他從MBA學到，100：1，是企業策略人資投入的最好比例，因此，不到300人的歐萊德，至今已有3名永續管理師，由葛望平親自領軍做策略規劃，15年來慢慢延伸出綠色管理、綠色服務、綠色製造、碳管理、綠色影響力、永續承諾等方向。

圖／整理：邱于瑄

然而，歐萊德的綠色轉型，不只要團結內部，如何說服供應鏈加入碳盤查、推動循環經濟、技術升級等，更是關鍵。葛望平最常聽到這樣的質疑：「你們公司這麼小，真的有能力做到嗎？」

他提到，當時大家對綠色轉型、碳中和等，都沒有概念，加上歐萊德屬於中小企業，供應商很難為歐萊德的小訂單做出改變。

為了說服供應鏈，葛望平不斷強調：「這不是為了我，是為了你們企業的競爭力。」他舉例，歐萊德過去曾開發「瓶中樹」概念的洗髮精瓶器，包裝採用循環可分解材料，並鑲嵌入相思樹種子。消費者洗髮精用完時，可將瓶身種入土內，未來就可以長出植物。

為了打造這個瓶身，葛望平找上同為中小企業，且積極轉型的銘安科技。從材料、研發、製程、鑲嵌樹種等，於2008年開始，花費兩年時間才做出。日後，銘安科技有了開發生物可分解容器的新技術，不僅打進星巴克的供應鏈，更獲得日本三井、台塑的入股。

重新思考成本，打造品牌差異

當環境友善的產品問世，消費者的第一印象就是貴，許多中小企業也擔心投入開發的成本問題。

歐萊德一瓶1000ml的咖啡因洗髮精要價1980元，雖然比國際大牌便宜，卻是大眾品牌的好幾倍。但葛望平強調，在奢華與時尚外，綠色環保也可以是一個選擇。在大品牌投入大筆行銷預算打品牌知名度時，葛望平卻選擇將行銷成本投入綠色研發。靠著大眾口碑與差異性，走出自己的市場。至2020年，已有7000多家業者與歐萊德合作。

一路以來始終超前部署的葛望平，也已開始思考負碳技術、購買碳權、設立碳存簿。談起歐萊德的碳中和之路，他堅定地說：「成功兩個字，決心而已。」

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