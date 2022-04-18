花50減碳轉型！遠東新從回收煉金 把廢碳排變潮衣

【文．王昱翔】

50年前的石油危機，讓遠東新世紀展開節能、回收大作戰。如今，「海陸空」廢料都能回收，這家73年老牌化纖廠，未來會如何迎戰淨零浪潮？

在中國寶鋼煉鋼廠煙囪內，有座裝置悄悄從廢氣中進行碳捕捉，接著回收成乙醇、送到台灣化纖大廠遠東新世紀加工。沒想到，最後廢氣竟化身成潮衣，還吸引Zara、Lululemon等品牌上門合作。

這不是遠東新第一次用「回收」顛覆紡織業。

12年前，遠東新首創寶特瓶回收球衣，6年前開發海廢回收鞋，化纖總部代總經理范欽智透露，現在回收大戰打到空中，連二氧化碳也不放過，遠東新更已躋身全球第二大再生酯粒廠。

這場回收大戰，背後關乎淨零碳排下產業的救亡圖存。「畢竟今天不做永續，明天醒來時，可能就被淘汰了，」遠東新石化總部總經理吳高山說得直白。

尤其遠東新三大生產事業：石化、化纖、紡織，都和石化原料有關，首先就面臨碳費、碳關稅衝擊；其次還有品牌客戶永續壓力在後，星巴克、Lululemon都宣告2030年碳中和，供應商無法配合，恐就遭淘汰。

究竟，73年老廠、近三萬名員工，是如何公司總動員、追上永續浪潮？祕密得從50年前石油危機說起。

早在1970年代，遠東新就展開第一次轉型。化纖總部營運長張丙秋記得，當時石油危機引發石油價格暴漲，衝擊遠東新上游石化原料及能源成本。

圖／整理：王昱翔

競賽驅動，全員節能、回收大作戰

危機在前，遠東新前董事長徐有庠和兒子、時任總經理（現任董事長）的徐旭東當機立斷，率先宣告公司要展開節能作戰，對抗石油成本上升。

但喊政策不足以讓公司總動員，於是兩人決議發起「節能發表會」競賽。這是徐有庠父子身為第一代永續領導人的創新嘗試。

該競賽將工廠、單位分隊，鼓勵員工針對各自事業特性，提出節能方案，優勝者可到台北總部發表，並獲總經理親自授獎。結果員工良性競爭下，包括節電、熱回收、製程簡化等節能方案，紛紛成功在產線落實，更將永續DNA植入員工心中。

第二步是回收廢料，當時除原料成本高漲，台灣也因寶特瓶使用普及，產生龐大垃圾，釀出危機。

范欽智透露，遠東新決定先從廠內廢料回收下手，替代部分石化原料。接著，應政府要求和新光集團共組公司，打算回收寶特瓶再利用，解決垃圾危機。

然而，早期民眾沒有回收習慣，光要蒐集、清洗寶特瓶，難度相當高，且當時技術不成熟，又無商業模式，合資公司很快陷入虧損，新光選擇退出。

幸好遠東新高層未棄守，旗下團隊也趁機研發回收技術，總算捱到2010年永續崛起，遠東新靠獨家寶特瓶回收球衣大放異彩，更吸引品牌上門高價買料。

「碳足跡來看，改用回收料比石化原料減少逾六成碳排放。」范欽智說，在全球拚碳中和下，遠東新回收料有低碳優勢，技術發展又超前業界，所以不但不怕被淘汰，甚至能搶更多商機。

引入外部資源，AI進廠精準減碳

雖然董事長帶領總動員，確實激發許多減碳創意，然而單點作戰終究缺乏綜效和精準度。於是2011年，遠東新管理團隊接棒徐旭東父子永續理念，決定在桃園打造首座AI石化工廠，靠數據來強化減碳。

但傳產出身的遠東新根本不熟AI、不知從何下手，更無相關人才。當時吳高山心想，與其自己摸索，不如找熟悉數位和減碳的工程公司合作，便找上新鼎。

雙方很快找出減碳痛點和方向，然而，若要中長期轉型改造，投資金額恐怕高達20、30億元，究竟要不要砸此重本，一度令吳高山很掙扎。

好在徐旭東支持，吳高山也認為與其看短期投資，更該放眼長期競爭力，而導入碳盤查、AI、大數據。

一來，先從數據精準撈出問題改善，減去不必要舊製程；二來，藉AI減少人為疏失、預判故障、加強品質控管等。此外，碳盤查發現，台電電力也是一大排碳源。目前遠東新積極發展沼氣發電、太陽能、天然氣，預計工廠2025年電力自主，不再需要台電電力。

為了走長遠，遠東新甚至開始培育內部數位減碳人才，石化總部營運長闕盟昌說，「如果外面找人才卻不懂化工，其實不見得適合，反而培養自己人跨入AI、減碳，才知道我們要什麼。」

面對未來，遠東新有一群永續領導人，不論任何新事業、新廠房，都將以「零碳」為核心，並確保在2050年達碳中和，持續站穩產業永續領頭羊地位。

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