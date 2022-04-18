玉山金陳美滿推ESG不獨行 化身客戶減碳伙伴

【文．廖君雅】

自己走得快，不如帶客戶走得遠。今年1月玉山金控創業界之先，總經理陳美滿親自出任永續長，在她掌舵下，玉山金不只是資金橋梁，更要成為永續轉型的重要推手。

30年前，政府開放民間設立銀行，沒有家族色彩，由一群專業經理人組成的玉山，當時就立志要做一家不只拚績效，更要讓外界打從心裡尊敬的銀行。

30年後，玉山永續的DNA已由內延伸到外，不僅自身高度參與，也將影響層面再擴大。

ESG最近在全世界掀起一股潮流，然而，對玉山金來說，則是一直在這股浪潮中順水推舟。2021年，更將成立十年的企業社會責任委員會，更名為永續發展委員會。

2022年初，金控總經理陳美滿正式出任永續長。她，也是金融業的首位永續長。

頂著烏黑及肩的直髮，陳美滿雖然纖瘦嬌小，但在一字排開、同樣穿著制服的隊伍中，眼眸卻特別明亮有神，面對「2050淨零碳排」的挑戰，她直言，「準備好了！」

首家發行零碳卡，發揮綠色金融影響力

回顧職涯，陳美滿自1992年玉山銀行創立之初便加入，是資深的元老級員工，一路從國際金融、財務長到總經理，歷練相當完整。

長年和外資法人互動的她認為，玉山能獲青睞，是因為力行永續經營的承諾，並且有可受檢驗的成果。

六年前，身為最早一波響應「赤道原則」的銀行，玉山銀將授信的徵審流程，結合風險管理，凡是高風險屬性產業如：菸酒、皮革、軍火博奕等產業，均列為謹慎承作對象，以確保企業的資金，不會對環境、人權造成負面影響。

2019年，玉山更以行動表示，宣布不再新承作燃煤電廠的專案融資。

而最長青也最具指標性的案例，莫過於2007年12月開始推動的「玉山黃金種子計畫」，迄今14年，已在全台偏鄉小學打造出168所玉山圖書館，超過11萬名學童受惠，不僅讓高資產信用卡客戶超有感，連同仁也自發性地當志工，迄今仍持續開花結果中。

本業方面，玉山銀行無論在承作赤道原則融資案件數、綠色債券的發行檔數及金額，均為本國銀行最高；而身為國內第一家發行零碳信用卡的銀行，光是2020年，就發行336萬張，現在更積極推動「永續連結貸款」（ESG-linked loan），發揮綠色金融影響力。

「疫情發生後，我們更加深刻體會到同島一命，若地球暖化持續嚴重，一家企業難道能獨自永續嗎？」對陳美滿而言，推動ESG，不僅僅是績效目標，更是人生使命，讓玉山金有能力帶動企業、個人客戶朝永續努力。

陳美滿語調放慢，和緩提到氣候變遷造成的災情，以及在全世界鋪天蓋地展開的COVID-19疫情，擾亂原本世界運作的常軌，因此，沒有人能置身事外。

目前，玉山金內部已建立一套永續發展藍圖，分為六大工作小組執行ESG，包括：公司治理、社會公益、環境永續、氣候變遷、永續金融與人權維護，有目的、有系統、有組織地去執行。

舉例來說，銀行端已針對各產業融資對象設立減碳目標，如鋼鐵、造紙、商辦地產和石化產業等。此外，也納入氣候變遷指標，管理投資融資風險。

陳美滿坦言，隨著客戶總數持續增加，要達到淨零碳排目標並不容易，所幸現在大家已有共識，無論是個人或企業戶，都願意盡一份心力。

只是，最難的關卡跟課題，並不是來自玉山本身，而是來自利害關係人。

「我們雖然作出承諾，但癥結點是，假設有100噸的碳排放量，也許僅有3％來自玉山，卻有其他高達97％來自我們服務的客戶。」

陳美滿指出，過去，玉山從產品和服務的思惟出發，思考如何解決顧客的問題，「到最後，我們必須發揮非常大的影響力，才能整個推動。」

全球正興起一波綠色供應鏈的轉型與風潮，各國紛紛宣示淨零碳排目標，玉山立志作為平台，走在客戶之前，而不是單純作為資金的提供者。

圖／整理：廖君雅

事實上，台灣有不少外銷出口的隱形冠軍，無論是面臨接班議題追求永續發展，還是因應國際法規或客戶要求，均面臨不知該如何開始的難題。

手把手指導，提供客戶解決方案

去年2月，玉山創辦人黃永仁、玉山銀行董事長黃男州，偕同中鋼、友達光電、明基材料、阿默企業等32家志同道合的企業伙伴，共同宣示透過減少溫室氣體及減碳行動，推動ESG永續倡議。

陳美滿回憶，曾有一家據點遍布國內外的製鞋大廠客戶好奇這項倡議，便邀玉山同仁去分享，當時對方董總及各分公司高層、經營團隊都到齊了，會議室滿滿都是人，顯然對這議題十分重視。

「別家銀行總是介紹相關的專案融資或貸款，只有玉山手把手教我們怎麼做！」玉山的諮詢團隊常收到客戶如此回饋。

陳美滿指出，玉山希望和顧客經營長遠的關係，並非單純賣產品，於是成立顧問諮詢團隊，提供一整套解決方案。舉例來說，有不少中小企業目前遇到的難題是，欠缺人手與資源，不知該如何著手，以及有系統性地去理解龐雜法規、盤點現狀，並計算碳排放量等流程與數據。

「問診」初期，玉山諮詢室會先建議客戶先擬路徑圖，首先，塑造以永續為核心的組織文化；接著，盤點自身的碳排放量，例如，從最基本的水電費開始估算，再依序制定減碳目標，然後逐步取得相關認證，甚至更進一步響應國際協定等。

去年，已有46家企業客戶接受這項ESG顧問諮詢服務，陳美滿坦言，它們多半還處於起步階段。

許下承諾，2050年前轉型淨零碳排銀行

至於玉山金，也許下在2030年前100％使用再生能源，以及2050年前成為淨零碳排銀行的長期承諾。

今年上半年，玉山金融大樓及八家分行將開始使用綠電，約當全行用電量的8％，加計去年12月已完成轉供的綠電，相當於可替代全年用電量的18％。

面對尚有82％的缺口，陳美滿坦言並不容易，但還是要往前走。

陳美滿也以玉山自身經驗為例，建議在永續人才培育方面，與其外聘熟稔、可直接上手的專家，不如從內部培訓幫手，讓同仁們養成以「永續腦」思考的習慣，如此一來，更能精準地將ESG精神融入本業。

「淨碳排不歸零，大家擁有的一切都可能會歸零，勇敢面對挑戰，才能找到新機會，」比爾．蓋茲在新書《如何避免氣候災難》中所言，也正是玉山金寫在永續報告書上的宣言，更是將全力以赴的目標。

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