從「碳盤查」到「碳中和」 照表操課動起來！

【文．邱于瑄】

過去，對許多企業來說，永續只是記得關燈、珍惜用水的隨手做環保，或是淨灘、植樹的CSR活動。但這次，永續已從行有餘力、回饋社會的形象公益，變成「不跟上就淘汰」的生存戰。

未來十年內，台灣各個領域的各家企業，將會面對三大「永續強制法規」的倒數計時緊箍咒。為了備戰全球淨零碳排賽局，愈來愈多跨國企業增設「永續長」一職，統籌相關事務，希望趁早卡位綠色供應鏈。

只是，要如何踏出永續第一步？《遠見》深入報導各產業模範生，包括台達電、玉山金、遠東新、統一超、歐萊德等，剖析他們如何將永續策略融入核心業務，盤點台企轉型現況，獨家解密永續長的關鍵任務。

1、體檢：起跑前先「碳盤查」

選擇產品服務、專案計畫、組織等目標後，盤查、量化碳足跡，了解直接與間接碳排放量與碳排熱點，並建立能源管理系統。

何者需要計算碳足跡？

碳盤查有三個範疇：

1. 工廠生產的直接碳排。

2. 外購電力、熱或蒸汽等能源利用的間接碳排。

3. 其他間接碳排放，包含採購原料生產與運輸、員工通勤與差旅等，或是納入產品與服務生命週期的碳排。

如何了解公司碳排狀況？

公司組成跨部門團隊，如業務、採購、研發、技術等不同部門，透過碳盤查蒐集各部門排放源活動數據。

顧問、策略分析：產基會、綠基會、成大產業永續發展中心、工研院、KPMG等。

能源管理公司：經濟部能源局能源技術服務業資訊網ESCO服務能量登錄平台。

標準

ISO14064-1（組織型溫室氣體盤查管理）、ISO14064-2（計畫型溫室氣體盤查管理）、ISO14067（產品碳足跡）、PAS2050（產品碳足跡）、ISO50001（能源管理系統）

1.5、承諾：分析與宣告

擬定碳管理計畫、「碳中和」承諾宣告，包含承諾碳中和聲明、期程、各階段減量目標、方法、碳抵換等，宣告需經查驗證。

如何訂定目標與期程？

可參考台灣金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」，即規定台灣上市櫃公司2023至2029年，必須分階段完成碳盤查與驗證。

碳中和、淨零排放有何差異？

許多企業常隨意宣示目標，其實，碳中和、淨零碳排是針對二氧化碳，淨零排放則是所有溫室氣體；三者是有區別的。

標準

科學基礎減量目標倡議（SBTi）、氣候相關財務資訊揭露架構（TCFD）

2、執行：碳減量

執行碳管理計畫中的減碳方法，像是自廠與供應鏈減碳（原料、製程、設備、採購等）、使用再生能源、廢棄物減量與資源化等。

製程、原料需要技術升級或轉換時，該如何做？

除了自身升級外，攜手供應鏈一起推動循環經濟，是最好的方法之一，不僅能提升彼此產業競爭力，也能以此說服供應鏈。

何處購買再生能源與綠電？

可查閱經濟部能源局「再生能源售電業」清單。

3、抵換：抵換碳排量

實施減量行動，正負抵銷碳排放量後，若無法再減碳，可透過購買碳額度，以抵換方式來中和剩餘碳排放量。

抵換標準是什麼？

有些企業以為只要「買地種樹」就能執行碳抵換，其實不然。目前台灣認可的抵換額度來源，包含清潔發展機制（CDM）、歐盟排放權配額（EUA）、環保署認可的額度、先期專案及抵換專案產生的減量額度等。

找幫手！

顧問、策略分析：產基會、成大產業永續發展中心、KPMG等。

4、達標：驗證與完成「碳中和」

行動前須知

人才如何培訓？ 產基會、工研院、零碳大學、KPMG等機構，提供公開或針對企業的特定課程。

碳中和要達標的最重要因素是什麼？ 確定高層的共識與決心。

碳中和需要哪些部門參與？ 各部門。

各階段需要多久時程？依每家企業屬性、設定目標，而有不同時程。

有哪些查證機構？ 英商勞氏檢驗（LRQA）、英國標準協會（BSI）；法商艾法諾（AFNOR）、法立德（BV）；德國萊因（TUV）；瑞士SGS；挪威立恩威（DNV）。

資料來源：行政院環保署《碳中和實施與報告指引》、KPMG、成大產業永續發展中心

諮詢顧問：安侯永續發展顧問（股）公司執行副總林泉興、成大產業永續發展中心經理陳嬿琦、成大環工系助理教授陳必晟

整理：邱于瑄

看更多遠見雜誌文章：



備戰全球淨零碳排賽局！企業新標配：永續長



2050台灣淨零行得通？近7成企業憂碳稅將提高成本



準備好迎接ESG大考驗？永續長接招，六大關鍵考題請作答